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Тренинг и суставы. Как уберечь суставы, занимаясь со штангой

Михаил Боков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тренинг и суставы. Как уберечь суставы, занимаясь со штангой

Боли в суставах – один из самых частых «побочных» эффектов силового тренинга. Как сохранить суставы, уберечься от травм и при этом поднимать большие веса рассказал Александр Мудрецов, спортивный врач и постоянный спикер «Советского спорта».


Александр Мудрецов, спортивный врач

Почему происходят травмы суставов

«Самая частая причина травм суставов при силовых тренировках – это недостаточный разогрев. Мы говорим сейчас о тех людях, у которых нет противопоказаний к занятиям с отягощениями.

Большинство людей думает, что 5-минутной пробежки достаточно. Пульс, дыхание участились и все – вроде бы разогрелись, можно начинать. На практике же происходит следующее: этой разминки недостаточно. Недостаток кровоснабжения приводит к тому, что синовиальная оболочка, которая выстилает суставную сумку и продуцирует суставную жидкость, не готова к нагрузке. Из-за этого суставные конечности – условно, недостаточно смазанные – соударяются друг с другом.

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В результате – сначала микроповреждения, которые на первых порах вообще могут не проявлять себя. Потом – более серьезные травмы, боли, невозможность согнуть руку, ногу, ограничение работоспособности и отказ от тренинга».

Как нужно разминаться, чтобы предотвратить травмы суставов

«Разогрев перед тренировкой должен длиться не менее 20 минут. За это время сосуды расширятся. Связки и суставы во время нагрузок будут снабжаться кровью адекватно.

Разминку следует проводить в пульсовой зоне 100-120 ударов в минуту. Она должна включать в себя бег, небольшую растяжку, махи и круговые движения корпусом и конечностями, легкие упражнения без дополнительных весов – приседания, отжимания.

Можно резюмировать: чем серьезнее и вдумчивее подход к разогреву, тем меньше травматизма в спорте»

Заминка для профилактики травм

«Заминка – еще один важный момент в профилактике травм. После каждой тренировки нужно выполнять 10-15 минут растягивающих упражнений: они помогут «выходу» суставов и связок из интенсивной работы.

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Благодаря заминке улучшается местный кровоток, повышается эластичность связок и суставов. Растяжка при заминке должна быть мягкой, не вызывать боли. Хорошо предварить ее легкой 10-минутной пробежкой».

Правильная техника упражнений

«В сложных упражнениях – таких как приседания, становая тяга, изучите правильную технику. Погрешности техники вынудят суставы работать в нехарактерных для них плоскостях и испытывать сверх-нагрузки. Все это – прямой путь к травме».

Препараты для профилактики травм суставов

«Для профилактики суставных травм можно использовать добавки, которые оказывают питательную поддержку суставам и соединительной ткани. Например - комплекс «Глюкозамин-Хондроитин». Его принимают по 1 или 2 капсулы после тренировки - в зависимости от веса и интенсивности нагрузок.

Добавки - своего рода строительный материал для хрящевой ткани. Они сдерживают процессы разрушения хряща, уменьшают боли и способствуют восстановлению, если травма все же случилась».

Самые опасные упражнения для суставов

«Если пренебрегать рекомендациями выше, опасным для суставов становится любое упражнение. В свою очередь, правильная разминка, заминка и техника сводят риск травмы к минимуму. Вероятно, наиболее опасны для суставов все-таки контактные виды спорта, где есть столкновения на большой скорости – хоккей и американский футбол.

При этом нужно сказать, что с возрастом кровоснабжение суставов становится хуже. И если мы продолжаем нагружать их силовым тренингом как в молодые годы, то может возникнуть «задолженность» кровеносной системы перед хрящем и связками. Кровеносная система не будет адекватно восполнять ресурсы, затраченные на тренировке – от этого хрящи и связки могут постепенно разрушаться. Поэтому в спорте для людей от 30 и выше важны во-первых умеренность, а во-вторых – постоянство».

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