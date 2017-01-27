Петербуржцев наконец-то радует стадион

Фото ТАСС

В понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней. «Советский спорт» планирует это сделать темой номера от 30 января, а пока предлагаем вашему вниманию материал о том, как готовится к скорым уже футбольным матчам стадион в Санкт-Петербурге.

Как бы ни бурлило внутри от сроков строительства и потраченных денег, смотреть на арену «Санкт-Петербург» теперь очень приятно.

Особенно красиво в темное время суток, потому что «летающая тарелка» шикарно подсвечивается разными цветами. Теперь в соцсетях полно ее фотографий, но не с ехидными подписями, а с восторгом от внешнего вида.

Первого официального матча ждать еще почти три месяца, но простые петербуржцы – не чиновники, не строители, не проверочная комиссия, а именно любые желающие – попадут на новый стадион уже в середине февраля. 11 числа арене финала Кубка конфедераций и полуфинала чемпионата мира устроят первый народный тест: 10 тысяч гостей попадут внутрь. Что именно им позволят делать, где именно разместят – пока секрет. Ожидается, что первые зрители увидят мотошоу.

А еще в феврале планируют устроить рок-концерт – туда пригласят уже 30 тысяч человек. В общем жизнью стадион будет наполняться постепенно. На первый футбол уж точно соберется полная арена. В чаше без зрителей байкеры уже гоняли, там же устраивал дрифт крутой спорткар.

Нерешенных вопросов тоже еще много: в пользование «Зениту» стадион пока не передали, постоянное название официально так и не дали. Топонимическая комиссия выбрала имя «Крестовский», но до утверждения этого решения дело еще не дошло.

Плюс один повод для позитива: в отличном темпе строится Яхтенный мост, который позволит болельщикам легче расходиться со стадиона после матча. Его в подарок городу возводят крупнейшие строительные организации, и у них процесс движется отлично: начали в феврале 2016-го, в декабре сомкнули, а в конце весны 2017-го по нему уже можно будет покидать Крестовский остров. То есть и после матча открытия Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия у болельщиков не должно быть проблем с тем, чтобы разъехаться по домам.