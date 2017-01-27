Смотрите, Панарин снялся в дурацком телешоу, исполнив роль Сэндвича! (видео)

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин продолжает проявлять себя как хороший шоумен.

После того, как Артемий Панарин спел «Гоп-стоп» с защитником «Чикаго» Данканом Китом, и это взорвало интернет, я написал, что нашему пареньку стоит завести канал на YouTube, чтобы делать свое шоу. А пиар-службе «Блэкхокс» нужно присмотреться к Панарину и получше эксплуатировать его талант.

Но я даже представить не мог, что через день меня не только услышат, но и сделают все, о чем я говорил!

Смотрите, теперь «Чикаго» начало снимать многосерийное шоу «Суп и Сэндвич». Вот дебютная серия.

Суть такая. Суп – это прозвище защитника Брайана Кэмпбелла. Сэндвич – как вы понимаете, это Артемий Панарин, который уже заработал прозвище Хлебушек в Северной Америке.

Никто не скрывает концепцию – это в том же духе, что и легендарный фильм «Тупой еще тупее». Легкий вариант.

На официальном сайте НХЛ это так и назвали: «…дурацкое веб-шоу».

«Ах, я так счастлив! Это первый эпизод нашего сериала «Суп и Сэндвич!» - восклицает Кэмпбелл. – Наконец-то у меня есть свое шоу!



Вот перед нами отличный томатный суп. А вот кусок мяса. Где же я могу найти кусок хлеба? Хм-м…»

Тут подходит Панарин.

- Артемий! – восклицает Кэмпбелл.

- Вот же хлеб, - говорит Панарин.

- Спасибо, - радуется Кэмпбелл. – Ты хочешь быть в моем шоу?

- Да.

- Присоединяйся!

На Панарина долго вешают петличку. Ассистент загораживает спиной половину экрана. Наконец, он отходит…

- Спасибо, Артемий, что присоединился к моему шоу, - говорит Кэмпбелл. – Рад тебя видеть. Но наше время подошло к концу. Оставайтесь с нами, ждите нового эпизода шоу «Суп и Сэндвич».

Заставка. Занавес. Аплодисменты.