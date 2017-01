Смотрите, Панарин снялся в дурацком телешоу, исполнив роль Сэндвича! (видео)

Форвард «Чикаго» Артемий Панарин продолжает проявлять себя как хороший шоумен.

После того, как Артемий Панарин спел «Гоп-стоп» с защитником «Чикаго» Данканом Китом, и это взорвало интернет, я написал, что нашему пареньку стоит завести канал на YouTube, чтобы делать свое шоу. А пиар-службе «Блэкхокс» нужно присмотреться к Панарину и получше эксплуатировать его талант.

Но я даже представить не мог, что через день меня не только услышат, но и сделают все, о чем я говорил!

Смотрите, теперь «Чикаго» начало снимать многосерийное шоу «Суп и Сэндвич». Вот дебютная серия.

Суть такая. Суп – это прозвище защитника Брайана Кэмпбелла. Сэндвич – как вы понимаете, это Артемий Панарин, который уже заработал прозвище Хлебушек в Северной Америке.

Никто не скрывает концепцию – это в том же духе, что и легендарный фильм «Тупой еще тупее». Легкий вариант.

На официальном сайте НХЛ это так и назвали: «…дурацкое веб-шоу».

Soup's on!



The debut episode of #SoupAndASandwich is here! pic.twitter.com/Idym4kw1vZ