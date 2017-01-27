Мозякин против Еременко. Остановит ли лучший вратарь декабря главного бомбардира

Среди девяти матчей пятницы – все они пройдут вечером – выделим встречу «Динамо» с «Магниткой» на арене в Парке легенд. В гости к бело-голубым приехал Сергей Мозякин. Сердитый после поражения в Подольске от «Витязя». Да, позавчера он довел личный снайперский счет до 38 голов. Преодолеть планку «40» до конца регулярки реально.

Напомню, 21 ноября в Магнитогорске «Динамо» оказалось на щите – 0:5. В день рождения клуба! В лагере бело-голубых эту пощечину не забыли.

Спурт в новом году (9 побед в 10 матчах) поднял «Динамо» на третье место в Западной конференции, «Магнитка» - железобетонный лидер Востока.

После домашней осечки с «Ак Барсом» (1:2) команда Сергея Орешкина отыгралась на ЦСКА (1:0), не подпустив в третьем периоде армейцев к своим воротам, и с одинаковым счетом 6:2 одолела «Трактор» и Уфу.

Начал штамповать шайбы опальный в прошлом году Лукаш Кашпар. После сокращения зарплаты на 10 миллионов рублей!

В последнем матче против «Салавата Юлаева» Орешкин пошел на беспрецедентный шаг – в начале 11-й минуты отправил на лавку вратаря Александра Ерёменко, пропустившего две шайбы после двух бросков. Его сменщик и тезка Лазушин остался сухим. Вот и гадай, кому сегодня доверят динамовские ворота? К слову, в Магнитогорске их защищал третий номер – Александр Заливин.

И все-таки мне кажется, должен играть Ерёменко. А у «Металлурга» - Василий Кошечкин. Его талантливый сменщик, герой МЧМ-2017 Илья Самсонов пропустил в Подольске три шайбы и нуждается в отдыхе.

«Магнитке» не позавидуешь. Недавно команда Илья Воробьева лишилась новичка Томми Санталы, сломавшего ногу. Того самого мощного форварда, призванного заменить выбывшего до конца сезона поляка Войтека Вольски. Напомню, Вольски в октябре сломал шейные позвонки и сейчас лечится в Канаде.

Сроки восстановления финна в тумане. Год назад его соотечественника Оскар Осала сломал ногу, но вопреки прогнозам врачей успел сыграть в плей-офф и даже завоевал Кубок Гагарина.

«Магнитка» в этом сезоне гостит в Москве во второй раз. 19 ноября здесь же, в Парке легенд, «сталевары» буквально шагом расправились со «Спартаком» - 5:1. На глазах 10571 зрителя. Мозякин на бис сделал хет-трик, 3 (1+2) очка набрал Ян Коварж, столько же (0+3) – Данис Зарипов. Блестяще защищал ворота Самсонов, отразив в первом периоде больше 20 бросков.

Хочется, чтобы сегодня зрителей было не меньше. А соперники, поверьте, постараются их порадовать. Мозякин не забыл силовой прием Мартиньша Карсумса, после которого долго лечился. Напомню, 17 сентября в Лужниках латыш беспощадно, но в рамках правил бросил капитана гостей на борт. Потом, правда, извинился. Тот матч хозяева проиграли 0:1 по буллитам. А чуть раньше «Металлург» разгромил «Динамо» дома 6:1 и завоевал Кубок Открытия.

Эстафету у Красумса может подхватить мастер «мельниц» Андрей Миронов. После Кубка «Карьяла», где он был капитаном сборной России, защитник в основном лечился. А позавчера, выйдя на лед, получил неограниченный кредит тренерского доверия. Будто и не было двухмесячной паузы.

Впрочем, довольно истории. Вечером все – на хоккей. «Динамо» - «Магнитка». Гвоздь большой хоккейной пятницы.