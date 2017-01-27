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Такого сумасшедшего вратаря вы еще не видели! Самые смешные моменты Кубка Африки

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Такого сумасшедшего вратаря вы еще не видели! Самые смешные моменты Кубка Африки
Источник: AFP

«Советский спорт» собрал самые забавные моменты группового этапа Кубка африканских наций.

Африка всегда была особенным континентом. Это касается и футбола. Если вы думаете, что глобализация стерла границы между странами, а африканские футболисты и фанаты перестали чудить – вы сильно ошибаетесь.

Помните этот знаменитый момент чемпионата мира по футболу 1974 года, когда стало понятно, что игроки сборной Заира не до конца знают футбольные правила?


Да, с тех пор правила африканские футболисты выучили. И начали использовать их в свою пользу, как этот вратарь сборной Сенегала Хадим Н’Диайе, который во время разгона для удара по мячу на последней минуте матча со сборной Алжира, ударил сам себя по ноге. До выхода докторов на поле так и не дошло, но секунд 30 голкиперу «украсть» у соперника удалось.

Хадим Н’Диайе – не единственный голкипер, который заставил нас улыбаться во время трансляций с этого Кубка африканских наций. Навсегда в сердцах болельщиков останется голкипер сборной Демократической Республики Конго Роберт Кидиаба, который весьма оригинально отметил гол своей команды.


Надо сказать, что отмечать голы в Африке умеют, как нигде в мире, за исключением, разве что, Исландии. Празднование забитого мяча сборная Ганы на тренировках отрабатывала тщательнее, чем любой стандарт.


Болельщики в Африке тоже умеют радоваться голам. Этот парень покорил наше сердце своим зажигательным танцем живота.


Но у него много конкурентов. Каждому посвящать отдельный ролик было бы слишком щедро. Вот их и решили собрать в один. Он длится три минуты, но это того стоит.


Не обошлось на Кубке Африки и без курьезных голов. Вот скажите, о чем думал этот голкипер?


Хорошо, что он не играет в одной команде с этим парнишкой. Если он так обращается с соперником, страшно подумать, что он может сотворить со своим партнером по команде за такой «привоз».


Ясно одно – по мячам герой предыдущего видео попадает куда лучше разрекламированного Пьера-Эмерика Обамеянга. Вряд ли главная звезда этого турнира сможет объяснить, как он не попал в ворота в этом эпизоде.


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