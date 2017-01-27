В Татарстане народ взбунтовался против хоккейных коробок

Интересный эксперимент провели власти татарстанского Зеленодольска, предложив горожанам самим оплачивать содержание дворовых стадионов.

В январе жители Зеленодольска получили новые извещения по увеличению коммунальных услуг. Людям, проживающим в домах, где во дворе установлены хоккейные коробки, предложили оплачивать их содержание – платить за заливаемую на каток воду и его чистку от снега.

Данные извещения были разосланы в форме опроса – с целью выяснить, где люди согласны взять на содержание дворовый хоккей, а где – категорически против.

Однако даже в такой форме вызвали резко негативную реакцию со стороны жильцов. Самыми активными противниками реформы оказались пенсионеры. Причина – сами они на каток не ходят и вообще от них только лишний шум. Еще и шайба не дай бог в голову прилетит.

Между тем, в Зеленодольске расположено 14 хоккейных коробок. Но даже при известной любви жителей Татарстана к спорту и хоккею в частности функционируют только пять. Остальные находятся в плачевном состоянии, заброшены.

Чистить их в принудительно-приказном порядке отправляют местных школьников. Еще хуже приходится коробкам, расположенных на окраине, в частном секторе. Там борта просто ломают на дрова…

В администрации города подсчитали, что содержание каждой коробки обходится городу примерно в сто тысяч рублей в год.

Вроде и не слишком большая сумма, но денег на это в бюджете нет.

Возникает вопрос – кто платил за содержание коробок ранее?

Оказывается, они были на балансе у местных предприятий. Однако, с этого года «спонсоры» от их финансирования отказались.

После опроса уже понятно, что количество хоккейных коробок в городе будет сокращено. Также принято решение, что часть их может быть перенесена в другие районы города – туда, где жители платить за них согласятся. Если таковые, конечно, найдутся.

P.S. В целом же этот эксперимент в небольшом татарстанском городке кажется мне очень показательным. И справедливым для всей России.

Часто общаясь с любителями хоккея на нашем сайте, я слышу о громких и чуть ли не истеричных призывах возрождать массовый детский спорт. Но вот город обратился за помощью к жителям: «Помогите сделать для вас, ваших детей и внуков нормальную хоккейную коробку во дворе. Пусть занимаются спортом!». И сразу услышал в ответ жесткое «нет, мы платить за это не будем. Не надо». В этом опять проявился наш странноватый менталитет. Мы все хотим олимпийских медалей. Хотим гордиться нашими спортсменами. Мы все – за развитие массового спорта и здоровое поколение детей.

Но… Мы сами ничего не хотим для этого делать. Мы халявы хотим. Чтоб какой-то неведомый дядя это для нас и за нас все создал. Хотя поговорку про «бесплатный сыр в мышеловке» прекрасно знаем и часто цитируем.

Но есть ведь и другая справедливая поговорка: «Хочешь сделать что-то хорошо – сделай сам».

Так почему не хотим делать?