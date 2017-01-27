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Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Перуанский акробат. Кто может заменить Самедова в «Локомотиве»
Источник: Associated Press

Джефферсон Фарфан может стать игроком «Локо». «Советский спорт» рассказывает, кто может прийти на смену Александру Самедову.

Перуанские игроки для РФПЛ – экзотика. А возрастные перуанские игроки – так вообще. Тем не менее, говорят, «Локо» не прочь подписать контракт с 32-летним Джефферсоном Фарфаном, экс-звездой ПСВ и «Шальке».

Как известно, недавно в «Локомотиве» появился новый спортивный директор – Эрик Штоффельсхаус. До этого он много лет проработал в структуре «Шальке». Так что Фарфан – явно его кандидатура.

Фарфан дебютировал в большом футболе в 2001 году в родном «Альянса Лима». Настреляв за четыре неполных года 33 гола в 99 встречах и выиграв три местных чемпионата, латиноамериканец перебрался в Европу. И его в полной мере раскрыл ПСВ.

В первый же сезон молодой парень из Южной Америки провел за новую команду 28 встреч в чемпионате страны и отметился 8 мячами. Тогда ПСВ дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2004/05, где едва не просочился в финал, но все-таки споткнулся в матчах с «Миланом» (0:2, 1:3). В том розыгрыше новичок Фарфан выходил на поле 12 раз, но отличился лишь однажды.

Приставку «топ» Фарфан получил уже в следующем сезоне – 39 игр, 24 гола и 2 передачи во всех турнирах. Сезон-2006/07 Джефферсон провел также убойно, а вот четвертый год в ПСВ, ставший в Голландии для игрока последним, из-за травм он провел не столь ярко. И даже победный гол в ворота ЦСКА в Лиге чемпионов не спас ситуацию.

Но из Эйндховена Фарфан укатил победителем – четыре чемпионских титула и Кубок Голландии за четыре сезона.

Летом 2008-го, как раз перед Евро, «Шальке» выиграл борьбу за Фарфана у «Фиорентины» и «Тоттенхэма». И не прогадал. Как итог – семь остросюжетных сезонов в Гельзенкирхене.

За семь лет в «Шальке» перуанец стал своим, частенько надевал капитанскую повязку, но выиграл только Кубок и Суперкубок Германии в 2011-м. 228 матчей, 53 гола и 70 результативных передач – серьезный показатель.

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Вроде как Фарфана рассматривают в качестве адекватной замены Александру Самедову, но перуанец круче. И вот почему.

Фарфан универсален. Почти две сотни игр он провел на бровке, где действует Самедов, иногда выходил слева, пару раз его видели на острие. 11 встреч Джефферсон сыграл под нападающими и как-то пробовался на позиции опорника.

Фарфан лезет в обводку, чаще смещается в центр, Самедов по сравнению с ним прибит к краю. Джефферсон невероятно пластичен, а некоторые его голы заслуживают оваций.

Фарфан полезен при стандартах. У него волшебная правая, может, лучше, чем у Самедова. Да и при нахождении в штрафной перуанец чувствует себя просто прекрасно.

Фарфан прекрасно играет головой. Если Самедов впервые отличился на втором этаже в прошлогодней игре со «Спортингом», то Джефферсон в этом деле – дока. Пример налицо. Или на голову.

Фарфан работоспособный. Сольные проходы этого парня – просто космос.

Последние два года Джефферсон играет за «Аль-Джазиру», куда перешел на 10-миллионый годовой оклад. Видимо, футболист соскучился по Европе и намерен вернуться, пусть и с потерей в деньгах.

Вероятнее всего, с «Локо» Фарфан подпишет контракт на пологода с возможностью продления еще на год. Это выгодно обеим сторонам: в случае неудач клуб не посадит на шею еще одну звезду с большим кошельком, игрок же будет отрабатывать в каждой встрече, чтобы получить новый контракт.

Хавбек в свое время успел поиграть с Хурадо и Кураньи, а значит мог устроить бывшим партнерам допрос на тему российского футбола. Джефферсон также мог проконсультироваться с Карлосом Самбрано – соотечественником, перешедшим в «Рубин» прошлым летом.

«Локомотив» выходил на Фарфана еще в 2011-м, среди конкурентов назывались звездный «Анжи» и «Рубин». Но тогда Джеф находился в самом соку и железнодорожникам был не по карману. Но теперь, подешевевший, он может оказаться в «Локо».   

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