Жертва чужих договоренностей. Почему Зидан обманул Морату

Сегодня стало известно, что форвард мадридского «Реала» Альваро Мората покинет испанский клуб, если Зинедин Зидан останется главным тренером команды.

«Советский спорт» рассказывает, почему игрок сборной Испании принял такое решение и в каком клубе он может продолжить карьеру.

Предыстория

Мората, как известно, уже давно входит в число самых талантливых нападающих мира, но перед тем, как попасть в список под названием «топ», ему пришлось пройти долгий путь...

В 2014 году футболист смирился с ролью запасного и решил покинуть «Реал». Альваро пополнил ряды «Ювентуса» и тогда казалось, что он поиграет в этом клубе до зимы, а позже вернется в Испанию в качестве игрока «Лас-Пальмаса» или «Хетафе», но нет...

Мората, попав в руки такого опытного тренера, как Массимилиано Аллегри, постепенно «входил» в основу новой команды, а позже стал игроком стартового состава. Не смогли выиграть у него конкуренцию ни Марио Манджукич, ни Пауло Дибала.

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Все прекрасно помнят, как этот игрок расстроил «Реал» в Лиге чемпионов: сначала он забил в Турине, а потом заставил рыдать мадридских болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».





Что было дальше?

Подходит к концу сезон 2015/16. К тому моменту Мората успел поиграть в финале Лиги чемпионов, как футболист основы (в «Реале», например, он начал финал против «Атлетико» на скамейке запасных – прим. редакции), выиграл все трофеи на уровне Италии, сыграв за туринский клуб 93 матча (27 голов и 19 голевых передач).

В общем, это уже был не тот «зеленый мальчкик», который выходил в серьезных матчах «Реала» на 10-20 минут, а грозный и уверенный в себе форвард, который был закален суровой Серией А.

Ко всему прочему, можно добавить, что и на Евро-2016 он стал основным форвардом сборной Испании (и это не потому, что в команде не оказалось Диего Косты).

Тут мы узнаем, что у «Реала» есть право вернуть своего игрока за 30 млн евро. Конечно, «сливочные» не могли этим не воспользоваться. К тому же, на игрока уже начали претендовать ведущие клубы Европы (к этому мы еще вернемся).

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В июне Мората вернулся в «Реал», а его партнер по «Ювентусу» Джорджо Кьеллини уже знал, как сложится карьера его товарища:

«Сожалею, что Альваро ушел из «Ювентуса», но рад, что он перешел в такой клуб, как «Реал». Не вижу причин, по которым Мората не может играть за мадридцев следующие десять лет.

Он заслуживает того, чтобы быть нападающим «Реала» и сборной Испании, за последние два года он вырос в тактическом плане. Буду разочарован, если в Мадриде его будут использовать только в качестве джокера», – сказал летом 2016 года Кьеллини.

Как говорил сам Мората, главной причиной, почему он остался в «Реале» минувшим летом (не вернуться в стан «сливочных» он не мог, между клубами была договоренность) был именно Зинедин Зидан, который обещал ему место о стартовом составе.

Но Альваро, как показывает этот сезон, редко попадает в стартовый состав (13 матчей в чемпионате Испании, 6 – с первых минут). Французский специалист предпочитает Карима Бензема.

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И тут появляется новость, что «Реал» активно интересуется форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, а Мората решил покинуть клуб.

Почему?

И тут опять в главной роли Зидан. По сообщениям прессы, Мората считает, что Зидан его просто обманул, обещав место в основе. Испанец крайне недоволен своим положением в клубе, и будет требовать своего трансфера, если наставник останется в команде на следующий сезон.

Наверное, Мората еще и злится от того, что он мог стать игроком «Челси» или лондонского «Арсенала», но отказал им, поверив своему тренеру.

Авторитетные источники в Англии и Испании писали, что «синие» предлагали за Морату минувшим летом 65 млн евро, но «Реал» отказался отпускать своего игрока не потому, что мало предлагают, а потому что в команде нет второго нападающего.

***

Зидану сейчас очень тяжело. Его команда начала проигрывать, а игроки испытывают самый настоящий стресс.

Клуб уступил «Севилье» в чемпионате, потерпев первое поражение в сезоне, и вылетел из Кубка Испании от скромной «Сельты», потерпев поражение на родном стадионе.

Очевидно, Зидан просто стал жертвой договоренности между «Ювентусом» и «Реалом». Когда Мората покидал испанский клуб, «Зидан» работал со второй командой, и вряд ли думал, что через полгода станет наставником основного состава.

Конечно, французу пришлось убедить Морату остаться в «Реале», потому что надеяться на одного Бензема, который либо «ломается», либо попадает в разного рода истории, не стоит. Другое дело, что Зидан, ломая свою голову, не может найти место в основе игроку, который уже успел зажечь свою звезду в европейском футболе...