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Владимир Маркин: Стюард должен стать профессией

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Маркин: Стюард должен стать профессией
Источник: «Советский спорт»

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками российского футбольного союза Владимир Маркин подвёл итоги заседания, которое состоялось сегодня в Доме футбола.

Оно было посвящено оценке общего состояния обеспечения безопасности при проведении матчей под эгидой Российского футбольного союза и определению основных направлений деятельности комитета в 2017 году.

- Комитет будет одним из самых дисциплинированных, - сообщил Маркин. - Договорились даже не опаздывать на собрания. Что касается периодичности, мы решили собираться раз в квартал. Но это не значит, что комитет не будет работать. Те рабочие группы, которые были собраны, уже к следующему собранию должны будут представить проекты по своему управлению.Я считаю этот комитет одним из ключевых в российском футболе. Те вопросы, которые мы должны решать, они архиважны. Сегодня мы создали три рабочих группы, которые будут работать. Первая будет заниматься безопасностью на стадионах. Сейчас будет выработана программа посещения членами комитета совместно с сотрудниками РФС на предмет выявления слабых сторон наших стадионов в области безопасности.

Появится и отдельная группа по работе с болельщиками:

- Не с фанатами, прошу обратить внимание, а в целом с болельщиками, - сказал Маркин. - И третья группа — законотворческая, правовая. Многие предложения нашего комитета должны оформляться в виде законов. Мы дали задание этой группе проанализировать те вопросы, которые необходимо: работа с болельщиками, безопасность. Если законодательной базы недостаточно, то нужно её перерабатывать и дорабатывать», — сказал Маркин.

Группу по обеспечению безопасности на стадионе и инфраструктуре возглавил Андрей Прядкин, группу по работе с болельщиками – Эдуард Латыпов, а законотворческую группу – Максим Митрофанов.

Обсуждались сегодня многочисленные вопросы, в том числе проблема использования пиротехники на стадионах, а также вопросы со стюардами.

- Сегодня мы обсудили проблему использования пиротехники на стадионах, потому что данное явление представляет угрозу безопасности болельщиков. У нас в скором времени возобновляется чемпионат России. Если говорить языком театралов — это прогон спектакля. Кубок конфедераций — генеральная репетиция. Мы должны все наши предложения «обкатать». У нас есть проблема, которая сейчас решается, — вопросы со стюардами. Выдвинуто предложение, что стюард должен стать полноценной профессией. У него много обязанностей, но прав нет. У нас есть болельщики, которым нельзя проходить на стадион, а стюард не может его остановить, применить физическую силу.Темой стюардов уже занимается РФС. Тем очень много. Какое количество болельщиков приедет к нам из-за рубежа? Недоброжелателями делается всё, чтобы спровоцировать, сделать так, чтобы туристы не ехали в страну. Показать, как у нас всё плохо. Конечно, это выходит за пределы ответственности нашего комитета. Россию надо популяризовать и показывать, что у нас всё хорошо. Чемпионат мира и Кубок конфедераций — это презентация страны. Когда проходят Олимпийские игры, вы показываете один город, а на мировом первенстве — 12, самых разных, и болельщики должны увидеть, что у нас прекрасная инфраструктура и прекрасные отзывчивые добрые люди, — сказал Маркин.

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