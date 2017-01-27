Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)

Про Англию говорить не буду – там вам коллега Артем Терентьев все расскажет. Спешу поделиться восторгами от своих ожиданий матчей в других футбольных странах Европы.

Испания радует в этом сезоне. Радует хотя бы тем, что в ней не две команды плюс немножечко «Атлетико» из Мадрида, а целых четыре – в кои-то веки в борьбу лидеров вмешалась моя любимая «Севилья». Если «Реал» не одержит победу над весьма упорно держащимся за верхние строчки «Реал Сосьедад», то у «Севильи» есть шанс выйти и вовсе на первое место. В гостевой игре с «Эспаньолом» я бы поставил на уверенную победу «Севильи».

Италия, серия А. Все знают, как я страшно не люблю «Ювентус». Не думаю, что клуб из Турина страшно расстроен этим обстоятельством. Но тот уверенный старт с гигантским отрывом и практически уверенностью всей просвещенной итальянской публики в грядущем чемпионском титуле «клуба из города Ювентус» (как любил говаривать Геннадий Орлов) – все это осталось в прошлом: «Рома» и «Наполи» наступают на пятки. Впрочем, прогнозирую, что лидеры в воскресенье одержат свои плановые, абсолютно рутинные победы – «Ювентус» над «Сассуоло», «Рома» над «Сампдорией» – и «Юве» сохранит свой отрыв от преследователей в одно очко.

Германия, здесь Бундеслига уже вышла из зимней спячки. Тут она – спячка – все-таки не достигает российских масштабов. Меньше месяца – ни на теплых пляжах не понежишься, ни дорогое шампанское в клубах не выпьешь на деньги поклонников. В общем, Кокорин с Мамаевым здесь не прижились бы. Спрогнозирую, что вся интрига ближайших туров будет заключаться в том, насколько быстро в турнирной таблице «Бавария» будет отрываться от «Лейпцига». «Вердер» – «Бавария» – ставлю на крупную победу гостей. «Вердер» мало того что не зажигает в этом сезоне, так теперь и вовсе у зоны вылета. А вот выскочкам из Лейпцига будет непросто в этом туре: их ждет противостояние с «Хоффенхаймом». Соседи по турнирной таблице явно настроены доделать то, что не доделали в очном противостоянии команд в первом круге и сократить отрыв от второго места.

Будем смотреть, будем болеть, будет жарко!