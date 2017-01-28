«До сих пор собираю шайбы после тренировок…». Интервью Кирилла Капризова

Герой молодежного чемпионата мира-2017. Новый владелец рекорда КХЛ. Лучший снайпер «Салавата». В 19-то лет! Кирилл Капризов – наш самый талантливый юниор. Сейчас с этим вряд ли кто рискнет поспорить!

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Кирилл рассказал о жизни в родном поселке Кузедеево, что в часе езды от Новокузнецка, большой рыбалке, дружбе с вратарем-соперником и целях на будущее.

…Идея сделать интервью Кирилла Капризова родилась давно и укреплялась с каждой шайбой юного форварда. У его «Салавата» был всего один относительно свободный день в Москве между играми с «Витязем» и «Динамо». И такой шанс нельзя было упускать! Мы встретились в лобби-баре столичной гостиницы. Ко мне спустился невысокий молодой человек в ярко-синей футболке с эмблемой «Салавата Юлаева». Поначалу немного застенчивый, но уже буквально через пару минут открытый и добродушный. А поняв, что сегодня мы не будем разговаривать о пресловутых «голах, очках, секундах», приободрился окончательно.

– Все нормально? А то он погас, – спросил Кирилл, глядя на потухший экран моего диктофона.

– Все хорошо, он пишет.

– Отлично, так на чем мы остановились? На Кузедеево?..

«Свой парень» – наверное, так бы я охарактеризовала Капризова. Надеюсь, прочитав его интервью, вы сможете сказать также…

«КОНЬКИ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ЖИЗНИ»

– Кирилл, вас уже стали узнавать на улицах?

– В Уфе узнают в последнее время. И это приятно. Никогда не отказываюсь поговорить, сфотографироваться или автограф дать. Подарки дарят – конфеты, письма, даже подушку в виде сердца передали!

– Письма от поклонников читаете?

– Когда есть время. Люди же стараются, творчески подходят… В одной из коробок под каждой шоколадкой нашел записки с пожеланиями.

– Свои первые коньки помните?

– Да, недавно фотографию с ними видел. Это, наверное, был самый лучший подарок в жизни. Именно с этих коньков в моей жизни и появился хоккей.

– Чем молодежь занимается в вашем родном Кузедеево?

– Там дети обычно гуляют во дворах. Летом мяч пинают, помогают на огороде. А зимой бегают по сугробам. Сейчас построили ледовую коробку. Приезжает пожарная машина, заливает и все катаются на коньках. У кого клюшки есть, еще и в хоккей играют. Когда я там жил, коробки еще не было. Меня всегда возили тренироваться в Новокузнецк.

– Вы рассказывали, что многое в вас вложил отец. Его даже можно назвать первым тренером. Какие упражнения делали с ним дома, возвращаясь из города?

– Отец много чего придумывал: и по лесенкам я прыгал в подъезде, и по ковру ходил в развязанных коньках. Мотивировал он меня на работу. Когда взрослее стал, я уже сам стал понимать, что надо больше тренироваться. У ребенка голова еще не соображает, что нужно пахать. Думаешь: выйдешь на лед, поиграешь и все. А он меня приучил, что надо сразу ставить цели.

– С теннисным мячом упражнялись, как Артемий Панарин со своим дедушкой?

– Да, это конечно! Я думаю, что у каждого пацана-хоккеиста дома были клюшка и этот мячик. Еще ворота сделаешь дома из чего-нибудь и бросаешь.

«В НОВОКУЗНЕЦКЕ ИГРАЛ В ЖЕНСКОЙ КОМАНДЕ»

– Слышала историю про то, что в детстве вы даже с женской командой тренировались. Как это произошло?

– Я раньше тренировался то с командой ребят одного года рождения, то другого. И это все происходило на маленькой коробке. Папа подходил ко всем тренерам и спрашивал, с кем можно позаниматься, чтобы я больше катался. Все делал для меня. На большой коробке тогда играла женская команда. Их тренер разрешил присоединиться. И вот я с девчонками играл. Маленький был вообще, а девчонки большие, лет на 6-7 старше. И, конечно, уровень у них повыше моего был.

– На пользу пошли такие тренировки?

– А то! Ведь всегда, когда кто-то лучше тебя играет, ты стремишься его догнать. Это на пользу идет точно.

– С раздевалкой как вопрос решали?

– Я или в другой переодевался, или, вообще, ребенком бывало дома экипировку наденешь, в машину сядешь и едешь прямо в форме.

«В ФУТБОЛЕ Я ЛЮБИТЕЛЬ, А ВОТ БРАТ – ПРОФЕССИОНАЛ»

– Как же заставить себя тренироваться, когда хочется идти во двор к ребятам?

– Я тоже гулял по деревне. Мама говорила, что загнать домой меня тяжело было. Я даже ел на улице. Табуретку выносили мне вместо стола. Я перекусил – и опять мяч пинать.

– В футбол любите погонять?

– Да. Мы часто играем в него.

– Вы и на футбольном поле в нападении играете?

– Конечно!

– Забиваете так же много, как и на льду?

– Мы на любительском уровне играем. Но я стараюсь забивать не хуже.

– За профессиональным футболом следите?

– Не то, чтобы болею за кого-то, но топовые матчи английской премьер-лиги и Лиги чемпионов смотрю.

– Какие футболисты вам нравится? Может, скоростной Роналду?

– Роналду – нет, Месси, может быть… И Златан Ибрагимович – в порядке.

– Ваш брат занимается мини-футболом. Как успехи у его команды?

– Он и в обычный футбол раньше хорошо играл, но у него случилась серьезная травма. А мини-футбол в Новокузнецке развивается. Все лучше и лучше становится. Ездят на выездные матчи по Сибири и Дальнему Востоку. Он выступает за команду «Сибтранзит». Я в интернете иногда слежу за ними.

«ВМЕСТО УРОКОВ МЫ ПРЫГАЛИ С КРЫШ ГАРАЖЕЙ»

– Вернемся в ваше детство. Уроки в школе прогуливали?

– Да куда ж без этого? И чего мы только не делали вместо них! Одним из любимых занятий было пойти за школьный стадион к гаражам. Забирались на их крыши и прыгали в сугробы.

– Почти паркурщиками были…

– Типа того. Человек по семь прыгали. Мелкие мы были, ничего не боялись…

– Клюшку приходилось когда-нибудь не по назначению использовать?

– Пришлось один раз, – улыбается Кирилл. – Во дворе как-то брата стукнул. Взбесил меня он чего-то, я и врезал! Удирал потом, правда, от него!

– Домашние животные у вас есть?

– У нас в семье живет большой классный британский кот Кузя.

– Как вы думаете, смогли бы вы заниматься индивидуальным видом спорта?

– Я бы смог.

– И каким тогда видом спорта? Коньки? Шорт-трек?

– Я не быстро бегаю на коньках. Что-то более техничное нужно…

– Вы ведь больше всех мишеней шайбой поразили на недавнем Матче звезд КХЛ. Может, тогда биатлон?

– Кстати да, мне нравится биатлон.

– С лыжами вы «на ты»?

– Покататься могу на горных лыжах в Шерегеше. У нас там один из лучших горнолыжных курортов в России. Можно здорово отдохнуть и прекрасно провести время. Но особо не увлекаюсь этим – травмоопасно.

«НА ТРЕНЕРОВКАХ ТАК НЕ ПОТЕЛ, КАК НА РЫБАЛКЕ!»

– А вообще, какой вид отдыха предпочитаете – активный или пляжный?

– Когда как. Иногда хочется просто полежать, а иногда – какого-то движения.

– Например, порыбачить? Видела у вас в социальной сети фотографию с огромной рыбой…

– Это было во время отдыха в Таиланде. Илья Самсонов (голкипер «Магнитки» и молодежной сборной России – Прим. ред.) очень любит рыбачить, и мы решили поехать на платную рыбалку. В специально отведенном месте ловишь эту рыбу минут 20. Там ведь только большие. Чтобы ее вытянуть, надо усилия приложить. Не караси же! И все это на жаре. Моя еще немного весила. Вот Илюха килограмм на 25 вытащил.

– И что потом сделали с рыбой?

– А потом ее отпускаешь.

– Как так? А смысл тогда в чем?

– Да это ж в удовольствие все: половить, сфотографироваться. Я там так вспотел, пока вытаскивал эту рыбу! На тренировке, наверное, никогда так не потел!

«КУРИЦА УЖЕ НАДОЕЛА!»

– В Уфе уже освоились? Как живется одному? Готовить умеете?

– Я только яичницу и пельмени могу сделать. Но нас на стадионе хорошо кормят. Могу в ресторан с друзьями сходить. Опять же, мама, когда приезжала, сама налепила пельменей, разложила по пакетикам – и в морозилку.

– Из еды что предпочитаете?

– Мясо. Можно «по-французски» или стейк. Главное – не курицу со спагетти! Она полезна перед игрой, но уж очень надоела.

– В кино давно были?

– Ходил перед одной из домашних игр. Фильм назывался «Почему он?». Посмотрите для поднятия настроения. Хорошая комедия. Главный герой знакомится с девушкой, но ее семья против этих отношений. И парень начинает чудить.

– Комедии любите?

– Да, но иногда и военные фильмы могу посмотреть. Нравятся современные русские, а не те, которые по «Звезде» показывают, – улыбается Кирилл. – Знаете, такой канал? Это у меня папа – любитель с утра посмотреть по этому каналу старые военные фильмы. А мне нравятся «Грозовые ворота», «9 рота»…

«С ИЛЬЕЙ САМСОНОВЫМ МЫ – НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА»

– У вас уже много медалей и грамот. Какая награда самая дорогая?

– Серебряная и бронзовая медали с молодежных чемпионатов мира. Пока это главные турниры, которые были в моей жизни.

– На МЧМ собираются лучшие талантливые игроки со всего мира. Удалось ли что-то подсмотреть у кого-нибудь? Интересные финты?

– Да вроде ничего мне в душу не запало… Да и времени смотреть чужие игры не было. Турнир очень быстрый, отдыхать нужно было. Мы жили в одном номере с Ильей Самсоновым, и нам проще восстанавливаться, не думая о соперниках, сконцентрировавшись на своей игре и команде.

– Вы с Ильей давно дружите?

– Он – один из моих лучших друзей. Познакомились «по-хоккейному» – мы ведь одногодки, и часто играли в одних и тех же финалах соревнований. Потом пару раз на сборы съездили – и все. Теперь «не разлей вода».

– Вместе на тренировку в Канаде на тележке ездили…

– Да, подвез нас какой-то канадский рабочий, – улыбается Кирилл. – Перед четвертьфиналом мы катались на тренировочной арене в Торонто, а там от раздевалки идти далековато. И тут рабочий с тележкой. Самсон «напал» на него и мне говорит: «Иди садись!» И все! Поехали! Довез нас до раздевалки.

– Денег за «такси» не потребовал?

– Мы спрашивали, сколько ему должны. А он и по-русски-то не понимает!

– Наверное, подумал про себя – наглые русские хоккеисты…

– Не, хороший мужик оказался. Потом ходил весь турнир пятачки нам давал.

– Вы рассказывали, что в полуфинале МЧМ-2017 с американцами соперники вас провоцировали. Помните, кто это был конкретно?

– Да, пытались. Гринвэй этот у них, капитан Люк Канин… Ездили, орали все время что-то. Я в ответ им только улыбался. Что на них лишние эмоции тратить? Лучше приберечь их для игры. Кстати, эти американские ребята задрафтованы «Миннесотой», как и я…

– После чемпионата мира появилось крылатое выражение «Улыбка Капризова». Бренды производителей зубной пасты не предлагали еще стать их лицом?

– Пока нет, – смеется Кирилл.

– Как у вас с английским дела обстоят? Многие наши ребята, улетая играть в НХЛ, сталкиваются с языковым барьером…

– Я немного совсем говорю. Подучиваю. Надо больше заниматься. Английский язык любому человеку пригодится.

– Со своим бывшим напарником по звену в новокузнецком «Металлурге» Райаном Стоа на английском общаетесь?

– Вот он меня, как раз, больше всего и учил. Мы с ним поддерживаем связь, часто переписываемся на английском. В переписке я понимаю большинство слов, а если встречаю что-то незнакомое, то вбиваю в интернет-переводчик. Играя в Новокузнецке, мы много общались. Когда к нему жена прилетала, то они приглашали меня с ними поужинать. Если я что-то не понимаю, то он мне снова и снова повторяет, на пальцах показывает. Всегда все до конца объясняет.

«САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ – СПРАВИТЬСЯ С ЛЕНЬЮ»

– На молодежном чемпионате мира-2017 вы стали лучшим снайпером и бомбардиром. Уже готовы сыграть во взрослой национальной команде?

– Каждому игроку хочется поиграть в сборной. И я – не исключение. Сборная есть сборная. И ты понимаешь, что там важные турниры. Вся страна на тебя смотрит и болеет. Ты борешься за медали. В КХЛ, когда начинается плей-офф, тоже, наверное, какие-то такие чувства появляются. Я просто еще ни разу не играл в Кубке Гагарина, поэтому не знаю и могу только представлять.

– Тяжелой была для вас капитанская нашивка на МЧМ-2017?

– Если честно, мне она очень сильно помогла на турнире. И придала больше уверенности. Такой, знаете, не самоуверенности, которая могла перехлестнуть, а именно такого чувства своей силы. И парни помогали. Самсон (Илья Самсонов – Прим. ред.) Рык (Егор Рыков – Прим. ред.), Даня Квартальнов, Воробей (Михаил Воробьев – Прим. ред.) и все остальные поддерживали, когда у меня где-то слов уже не находилось. Огромное спасибо пацанам!

– Многие спортсмены посвящают свои победы родным, другие пытаются удовлетворить какие-то свои амбиции, кто-то хочет славы и признания. А ради чего стремитесь к победе вы?

– В первую очередь – для себя. Любой спортсмен хочет ставить перед собой цели и добиваться их. Конечно, и для близких – они же смотрят на тебя, верят, надеются, переживают. Бывает и до слез доходит. И, в-третьих – для болельщиков – для людей, которые любят хоккей.

– Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин отмечал, что у вас правильные цели и приоритеты по жизни. Расскажите о своих ближайших планах…

– Сейчас – как можно лучше сыграть в остатке сезона в клубе и попасть в основную сборную. Хочется там попробовать свои силы. Больших целей я не ставлю. Нужно постепенно идти от одной к другой. Так проще.

– В «Салавате» состав довольно разновозрастной. При этом, вы с Михаилом Воробьевым уже стали лидерами команды. Кто же у вас шайбы после тренировки собирает?

– Да мы с Мишей и собираем. И остальные молодые ребята. К старшим коллегам всегда прислушиваемся и советуемся.

– А какой совет вы бы дали начинающим хоккеистам?

– Посоветовать можно родителям, чтобы не заставляли детей заниматься хоккеем, если им это не нравится. Все равно в таком случае ничего не выйдет. Каждый должен выбирать и чувствовать сердцем, что ему ближе. А так, самое тяжелое – это справиться с ленью. Надо много работать, тренироваться, получать удовольствие от того, чем ты занимаешься.

– И, напоследок, пожелайте что-нибудь читателям «Советского спорта» …

– Я желаю всем читателям здоровья. Без него – никуда. Смотрите хоккей, болейте за нас и не забывайте почаще радовать своих близких.

КАПРИЗОВ ЗАМАХНУЛСЯ НА «ВЕЧНЫЙ» РЕКОРД БУРЕ

25 января Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота московского «Динамо», которая помогла ему обновить снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ для игроков не старше 20 лет. Прежнее достижение принадлежало форварду «Трактора» Евгению Кузнецову, который забил 19 голов пять лет назад.

Тогда Кузнецов к 19 шайбам в «регулярке» добавил 7 точных выстрелов в плей-офф, установив рекорд сезона КХЛ для юниоров – 26 голов. Кирилл совсем скоро может отобрать у Евгения и этот рекорд.

Если же Капризов будет столь же результативным и в плей-офф, а «Салават» далеко пройдет в кубковом раунде, то уфимец способен замахнуться и на «вечный» рекорд нашего хоккея, который принадлежит Павлу Буре. В чемпионате СССР-1990/91 юный лидер ЦСКА наколотил 35 шайб. А ведь Буре тогда было только 19 лет…

Глядя на ледовые подвиги Кирилла Капризова в январе, феноменальный рекорд Буре уже выглядит недосягаемой вершиной…