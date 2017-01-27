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Их рейтинг и наша доля. Реплика Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Их рейтинг и наша доля. Реплика Сергея Микулика
Источник: ФК «Зенит»

Реплика Сергея Микулика об особенностях подсчета рейтингов на отечественном телевидении

Возможно, предсезонный матч «Зенита» и «Валеренги» – зрелище для пятничного вечера повеселее, нежели показанный неделю назад в то же время по «Матч ТВ» жизнеутверждающий фильм с Ван Даммом. Однако федеральный спортивный канал отчего-то не заинтересовали такие матчи в КХЛ, как «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Манитогорск) или СКА – «Торпедо, а также ЦСКА и «Анадолу Эфес» в баскетбольной Евролиге – тут вам доля с рейтингом однозначно была бы повыше. Но если вы не не успеваете к зенитовской премьере, то не переживайте – на следующей неделе таких игр будет целых три, и все, что характерно – в прямом эфире. У вас еще остаются вопросы, какой футбольный клуб в России самый популярный – во всяком случае, нынешней зимой?

А ведь еще продолжается гандбольный чемпионат мира, который на «Матч ТВ» по-советски закончился с вылетом из турнира российской сборной – дальше зрителям нашим должно быть уже неинтересно. Хотя сегодня в полуфинале там тоже играют норвежцы, но не с «Зенитом».

И вообще,почему-то кажется, что главное  событие этих дней – это один теннисный турнир в Австралии, а вовсе не биатлонный чемпионат Европы. Но финальные разборки сестер Уильямс и Федерера с Надалем можно будет посмотреть на другом, не нашем спортивном канале – на «Матче» в это время пойдет одиночная смешанная эстафета. Их рейтинг и наша с вами доля...

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