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Сестра, действуй! Семейный финал Australian Open в 10 карточках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В субботу состоится семейный финал женского турнира Australian Open, в котором сойдутся сестры Винус и Серена Уильямс. 

Последний раз спортсменки боролись друг с другом за титул в финальной встрече в далеком 2009-м году в Уимблдоне. С того момента две спортсменки, во многом олицетворяющие современный женский теннис, переживали разные повороты карьеры. «Советский спорт» представляет историю самой известной в современном теннисе семейной битвы за трофеи в виде карточек.


Голосование: Кто выиграет Australian Open в одиночных разрядах? Пары в финалах – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также Винус и Серена Уильямс


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