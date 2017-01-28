В чем правильно заниматься бегом зимой

«Советский спорт» продолжает давать советы по выбору экипировки для зимнего бега.

Мы уже говорили о том, и о том, где это делать. Надеемся, что вы прочитали и наш материал, в какой обуви бегать правильно. Теперь займемся ещё одним ключевым вопросом – в чем именно бегать в это время года, зимой.

За окном настоящая зима, со снегом, морозом и свинцового цвета небом, а вы только-только начали заниматься бегом, или загорелись этим прямо сейчас? Не надо прерываться или отказываться от здорового образа жизни. Как говорят, нет плохой погоды, есть плохая одежда.

Зимой тоже можно и даже нужно бегать. Главное – правильно подобрать экипировку: обувь, одежду, аксессуары.

Обувь для зимнего бега

Начнем, пожалуй, с главного инструмента любого бегуна – с кроссовок. Естественно, для зимнего бега нужны специальные кроссовки. Их, кстати, сейчас с избытком на полках магазинов. Мы поможем не потеряться во всем этом разнообразии.

Главное, что отличает кроссовки для зимнего бега от обычных беговых кроссовок – подошва. Важно обратить внимание, чтобы она была с ярко выраженным протектором, который позволит не скользить на льду и будет вгрызаться даже в глубокий снежный покров, обеспечивая отличное сцепление с дорогой. Некоторые модели даже оборудованы специальными цепями – как автомобили на крайнем севере.

Кроме того, подошва должна быть изготовлена из эластичного материала, который не будет замерзать на морозе. В противном случае вы будете чувствовать себя будто привязанными к деревяшке.

Важно обратить внимание и на верхнюю часть своих кроссовок. Она должна быть сделана из теплого и влагостойкого материала. Язычок должен быть выше и шире, чем у летних кроссовок, чтобы исключить возможность попадания снега внутрь обуви. Носки к таким кроссовкам лучше подбирать обычные спортивные, а не шерстяные. Но они должны быть высокими.

Одежда

Начнем с верхней части тела. Здесь одежда должна подчиняться «правилу капусты» и состоять из трех слоев – не больше, но и не меньше.

Первый слой, самый нижний – термозащитное белье. Оно будет удерживать тепло вашего тела, предохраняя от замерзания. Важно, чтобы этот слой был влагоотводящим.

Второй слой – термоизолирующий, который будет препятствовать доступу холодного воздуха к телу. В принципе, подойдет обычная беговая олимпийка.

Третий слой будет влаго- и ветрозащитным. Он не даст вам промокнуть в случае осадков, а также не позволит прозябнуть на холодном ветру. Такие куртки похожи на обычные ветровки.

Важно, чтобы одежда не была громоздкой и не мешала бегу. Поэтому мы исключаем пуховики и подобные им вещи. Это будет только мешать бегу и влиять на технику.

В одежде вам не должно быть не только холодно, но и жарко. Если вы понимаете, что в таком облачении будет слишком жарко, можно отказаться от одного из слоев. Если погода ясная и не ветреная, это может быть верхний слой. Если не очень холодная – средний.

Штаны лучше выбрать специальные – для зимнего бега. Такие штаны будут сохранять тепло, отводить влагу и препятствовать намоканию из-за осадков. В случае сильного холода, можно надеть термобелье.

Аксессуары

Для зимнего бега обязательно использование дополнительных аксессуаров.

Первое, на что необходимо обратить внимание – шапка. Желательно, чтобы она была двухслойной. Первый слой – влагоотводящий, а второй – термоизолирующий.

Второй аксессуар – варежки или перчатки. К ним требования схожие: они должны не пропускать холод и отводить влагу от тела.

Третий аксессуар –балаклава, которая будет дополнительно защищать голову и позволит прикрыть рот и нос в случае сильного мороза. Она не пропустит слишком морозный воздух в дыхательные пути и предотвратит заболевание.