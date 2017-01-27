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Сестринские войны. Как Венус и Серена Уильямс играли в финалах ТБШ

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сестринские войны. Как Венус и Серена Уильямс играли в финалах ТБШ
Источник: Associated Press

В субботу сестры Уильямс вновь встретятся друг с другом в финале турнира «Большого шлема». Уже в девятый раз. В преддверии решающего поединка Australian Open «Советский спорт» вспомнил все титульные матчи двух американок между собой.

21 января 1998 года две сестры - Венус и Серена Уильямс – впервые встретились на корте в официальном матче взрослого турнира. В Австралии. На арене «Мельбурн-парка». В 1-м круге. Старшая тогда была сильнее – 7:6 (7:4), 6:1. Венус на тот момент исполнилось лишь 18 лет, Серене - 17.

В субботу, 28 января 2016-го, они сойдутся вновь. Сейчас старшей из сестер перевалило за 36, младшая в сентябре отпраздновала 35-й день рождения. Годы, похоже, над американками не властны. Их снова ждет встреча на Australian Open. Теперь - в финале. Который станет для них девятым в рамках турниров «Большого шлема».

Сестра, действуй! Семейный финал Australian Open в 10 карточках

«Советский спорт» вспомнил каждый такой сестринский финал.

US’OPEN-2001

Венус Уильямс - Серена Уильямс - 6:2, 6:4.

Кошмар - 15,5 лет прошло с этого дня! Но обе Уильямс уже тогда являлись звездами. Венус успела выиграть три титула на мейджорах, Серена к тому времени взяла свой первый (на US Open-1999). Конкретно на этот раз в Нью-Йорке сильнее оказалась старшая сестра. Борьбы, как таковой, не получилась - 4-я ракетка мира взяла верх над 10-й чуть больше, чем за час игры. Реванша пришлось ждать недолго.

РОЛАН ГАРРОС-2002

Серена Уильямс - Венус Уильямс - 7:5, 6:3

Так началось доминирование двух американок, и на первые роли постепенно выходила Серена. На пути к финалу Уильямс-младшая выбила из турнира лидера рейтинга WTA - Дженнифер Каприати. А следом взяла верх и над Венус - на тот момент 2-й ракеткой мира.

УИМБЛДОН-2002

Серена Уильямс - Венус Уильямс - 7:6 (7:4), 6:3

В Лондон обе сестры приехали, занимая две первые строчки рейтинга, но выше по-прежнему была Венус. Уимблдон-2002 изменил этот расклад. Упорный тай-брейк в стартовой партии и уверенная победа во второй сделали Серену 3-кратной чемпионкой ТБШ. А заодно - первой ракеткой мира. Счет личных встреч между двумя Уильямс, наконец, сравнялся - 5:5.

US’OPEN-2002

Серена Уильямс - Венус Уильямс - 6:4, 6:3

Серену в том сезоне было не остановить. Даже Венус. А Венус была на ходу! Летом после Уимблдона она взяла три титула подряд, став лучшей в Стэнфорде, Сан-Диего и Нью-Хэйвене, не потерпев до приезда в Нью-Йорк ни одного поражения. Ее сестренка сыграла за это время всего один турнир - в Лос-Анджелесе - где уступила в четвертьфинале Чанде Рубин. Казалось бы - Уильямс-старшая на пике и будет фаворитом? Как бы не так! Очередная встреча на US Open расставила точки над i. Опять - два сета. Теперь - без тай-брейка. Серена - снова лучше.

AUSTRALIAN OPEN-2003

Серена Уильямс - Венус Уильямс - 7:6 (7:4), 3:6, 6:4

Круг замкнулся - четвертый турнир «Большого шлема» подряд завершился финалом Уильямс - Уильямс. На этот раз зрители увидели невероятную борьбу - пожалуй, самую упорную в истории противостояния сестер. Переживали все - разве что кроме отца спортсменок Ричарда, довольно наблюдавшего за матчем с трибун. В конце концов, последний розыгрыш опять остался за Уильямс-младшей. Так появился «Шлем Серены» - четыре титула на мейджорах подряд, но не в течение одного сезона. Американка стала пятой теннисисткой, собравшей карьерный «Большой шлем». Лишь через 9 лет шестой будет Мария Шарапова.

УИМБЛДОН-2003

Серена Уильямс - Венус Уильямс - 4:6, 6:4, 6:2.

На «Ролан Гаррос» гегемония сестер закончилась - Венус в 4-м круге проиграла Вере Звонаревой, Серена в полуфинале - Жюстин Энин. На Уимблдоне все, вроде бы, вернулось на прежние позиции - опять американки разыграли между собой титульный матч. И вновь сильней была Серена. Однако на этом обе Уильямс закончили сезон. Старшая - из-за проблем с брюшной полостью. Младшая - из-за операции на колене. Впрочем, Серена потом, когда вернется, продолжит доминировать лишь с перерывами на травмы. А вот прежнюю Венус мы снова сможем видеть лишь временами - и лишь на Уимблдоне…

УИМБЛДОН-2008

Венус Уильямс - Серена Уильямс - 7:5, 6:4

…Где она, спустя пять лет, возьмет свой пятый титул, 7-й - на «Больших шлемах», и, как окажется - последний в карьере (по крайней мере, по состоянию на сейчас). Серена считалась фаворитом и в поддавки играть не стала, но Венус действительно провела чудо-матч.

УИМБЛДОН-2009

Серена Уильямс - Венус Уильямс - 7:6 (7:3), 6:2.

В полуфинале Венус уничтожила первую ракетку мира - нашу Динару Сафину (6:1, 6:0). Серена еле прошла Елену Дементьеву - 6:7 (4:7), 7:5, 8:6. Но сэкономленные силы не помогли старшей сестре отстоять звание чемпионки. Он вновь ушел к Уильямс-младшей. Американки, на закуску, взяли еще и титул в паре.

И кто бы знал тогда, что Серена впоследствии выиграет еще 11 турниров «Большого шлема», а Венус ни разу не дойдет до финала?

Вплоть до Australian Open-2017.

Голосование: Кто выиграет Australian Open в одиночных разрядах? Пары в финалах – Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также Винус и Серена Уильямс

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