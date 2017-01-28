Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал0 : 0Слован
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Теннис  Уильямс- : -Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титулами

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луис Адриано
Луис АдрианоИсточник: ФК «Спартак»

Бразилец Луис Адриано пришел в «Спартак» выигрывать чемпионат, а «Советский спорт» вспомнил остальных игроков, которых в команду привели мечты о титулах.

Денис Глушаков

Денис Глушаков
Денис ГлушаковИсточник: «Советский спорт»

Многие футболисты, еще в 90-х годах переходившие в «Спартак», делали это для того, чтобы побеждать в чемпионате и Кубке России – приходили за титулами. Тогда это, как говорят сейчас, еще не было мейнстримом.

Фраза «прийти в «Спартак» за титулами» стала популярной после того, как ее в 2013 году произнес нынешний капитан красно-белых Денис Глушаков. Точную цитату найти не удалось, но вот примерно та же самая мысль, которую воспроизвел Денис сразу после трансфера из московского «Локомотива»:

«К такой команде, как «Спартак», всегда предъявляются самые высокие требования, перед спартаковцами всегда стоят самые высокие задачи. Хотелось бы уже в первый год стать чемпионом, чтобы это был удачный трансфер и для «Спартака», и для меня. В первую очередь, конечно, хочется помочь команде».

Сослан Джанаев

Сослан Джанаев
Сослан ДжанаевИсточник: «Советский спорт»

Нынешний вратарь «Ростова», едва в прошлом сезоне не ставший со скромным клубом чемпионом, так в свое время объяснял, почему отказался от более выгодных предложений «Динамо» и «Локомотива»:

«В финансовом плане они были даже лучше. Но для меня деньги не самое главное, поэтому я решил пойти в «Спартак». Уже говорил, почему – во-первых, команду возглавляет Черчесов. А во-вторых, возможность сыграть в Лиге чемпионов – тоже большой плюс».

Потом игрок добавил:

«Я всегда стремлюсь стать первым. И мне кажется, «Спартак» в этом сезоне выиграет чемпионат».

Динияр Билялетдинов

Сослан Джанаев и Валерий Карпин
Сослан Джанаев и Валерий КарпинИсточник: ФК «Спартак»

В 2012 году в «Спартаке» транзитом через английский «Эвертон» оказался еще один экс-игрок «Локомотива» - Динияр Билялетдинов. Вы удивитесь, но в красно-белую команду он тоже перешел за титулами:

«В первую очередь, хочется приносить пользу команде, завоевывать титулы, стать чемпионом и постоянно выступать в еврокубках. Мне кажется, такие задачи «Спартаку» вполне по плечу, мне же остается только помогать своей новой команде в этом».

Егор Филипенко

Егор Филипенко
Егор ФилипенкоИсточник: «Советский спорт»

Кажется, что так недавно Егор Филипенко считался молодым и перспективным игроком. Однако уже 7 лет назад, в 2009 году он возвращался в «Спартак» из «Томи». Да, возвращался за титулами:

«Вернулся с надеждой стать чемпионом России в составе «Спартака». Я вернулся в команду, которая борется за золотые медали, с хорошим настроением и большим желанием проявить себя с наилучшей стороны».

Сердар Таски

Сердар Таски
Сердар ТаскиИсточник: «Советский спорт»

Сейчас «Спартак» всеми силами пытается пристроить травмированного защитника Сердара Таски хоть куда-нибудь. Но в 2013 году он переходил в команду чуть ли не в статусе игрока сборной Германии. Мотивация? Конечно, борьба за чемпионство – вот что обещал ему Валерий Карпин.

«До перехода, у меня были предложения из Англии и Испании. Но разговор с Карпиным убедил меня в том, что надо продолжить карьеру именно в «Спартаке». Это клуб с традициями, нацеленный на успех. И я хотел бы в России стать чемпионом».

Роман Широков

Роман Широков
Роман ШироковИсточник: «Советский спорт»

Экс-капитан сборной России по футболу, уже завершивший карьеру, Роман Широков, переходил в «Спартак» из «Зенита». В Санкт-Петербурге он уже выиграл много титулов. Переходя в красно-белую команду, Широков обещал вернуть титулы «Спартаку».

«В первую очередь, в том, что я перешел в новый клуб из команды, которая почти все в стране выигрывала – за исключением двух последних лет. А «Спартак», в свою очередь, давно не брал трофеев. Очень хочется вернуть те богатые победные традиции, которые у него есть».

Фернандо

Бразилец Фернандо, которого к клубу уговорил присоединиться Дмитрий Аленичев, честно признавался, что не знает, когда «Спартак» в последний раз был чемпионом. Но, зная о том, что красно-белые – самый именитый куб в России, он надеялся в скором времени завоевать заветный титул:

«Когда переходил в «Спартак», принимал решение, опираясь на то, что команда играет в еврокубках, это очень важно. С Дмитрием Аленичевым мы общаемся по-португальски и по-итальянски, а с партнёрами по команде — по-русски, я немного говорю. Об адаптации в Москве ещё рано говорить, я провёл в этом городе не так много времени. Стадион «Открытие Арена» мне понравился, мы будем писать здесь славную историю клуба. Нет, не знаю, когда «Спартак» в последний раз становился чемпионом, пока что не могу похвастаться знаниями о российском чемпионате, но буду учиться каждый день. В этом году мы надеемся стать чемпионами».

Луис Адриано, Маурисио и Фернандо
Луис Адриано, Маурисио и ФернандоИсточник: ФК «Спартак»

Луис Адриано

Наконец мы дошли до главной звезды нынешнего «Спартака» Луиса Адриано:

«Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» - «Жилина». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)В субботу, 28 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Жилина».Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов посетил клубный музей столичной команды, сообщает официальный сайт Красно-белых.«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Денис Глушаков: Сила нынешнего «Спартака» – в характереКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие изменения произошли с командой после прихода на пост главного тренера Массимо Карреры.День в истории. Роману Шишкину – 30!Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин. Футболисту исполняется 30 лет.«Луису Адриано в «Спартаке» будет тяжело». Психолог о новичках красно-белых«Луису Адриано в «Спартаке» будет тяжело». Психолог о новичках красно-белых«Советский спорт» поинтересовался у специалиста в области спортивной психологии, как адаптируются в команде новички «Спартака».Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»«Советский спорт» обратился к руководству «Матч ТВ» с просьбой прокомментировать отсутствие в сетке программ контрольных матчей «Спартака».«Спартак»: Желаем Глушакову осуществления самой заветной мечты!«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова.«Саутгемптон» хочет арендовать Таски«Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски.«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Джанаева чуть не списали, а он ожил». Рейтинг Евгения Ловчева«Джанаева чуть не списали, а он ожил». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.День в истории. Денису Глушакову – 30!День в истории. Денису Глушакову – 30!Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику московского «Спартака» и сборной России по футболу Денису Глушакову.Спор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСпор двух столиц. Кто и как спорил за ИвановичаСтали известны подробности переговоров о трансфере знаменитого защитника «Челси» Бранислава Ивановича.Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогуПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба.Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа».Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», бывший голкипер красно-былых Станислав Черчесов, который ныне работает наставником сборной России, посетил тренировку столичного клуба.«Локомотив» постарается до закрытия трансферного окна приобрести МельгарехоНападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает портал Hoy.Защитник из Камеруна находится на кипрским сборе «молодежки» «Спартака» (фото)17-летний камерунский защитник Одри Йола Зепатта тренируется с молодежной командой «Спартака» на сборе, который проходит на Кипре, сообщает Parlons Foot237.Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Красно-белые могут перехватить итальянского защитника у «Зенита», если не договорятся по трансферу Мамаду Сахо.Луис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономЛуис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономНовый нападающий «Спартака» дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утра
Бокс
Хуан Мануэль Маркес: Я больше не выйду на ринг с Пакьяо, даже за 100 миллионов $
Теннис
В сентябре поступит в продажу автобиография Марии Шараповой
Хоккей
День в истории. Заслуженному тренеру России Петру Воробьеву - 68!
Теннис
Григор Димитров: Финал Надаль - Федерер будут смотреть все, включая меня
Футбол
День в истории. Джанлуиджи Буффону - 39!
Футбол
Иван Ракитич: Заменить Хави невозможно, меня нельзя с ним сравнивать
Хоккей
Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ
Формула-1
Берни Экклстоун: Последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как разваливается «Формула-1»
Футбол
Антон Миранчук приступил к тренировкам в тренажерном зале
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Широков
Роман Широковвсе новости
Сердар Таски
Сердар Таскивсе новости
Егор Филипенко
Егор Филипенковсе новости
Лукас Фернандо
Лукас Фернандовсе новости
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Сослан Джанаев
Сослан Джанаеввсе новости
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Динияр Билялетдинов
Динияр Билялетдиноввсе новости