Глорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титулами

Бразилец Луис Адриано пришел в «Спартак» выигрывать чемпионат, а «Советский спорт» вспомнил остальных игроков, которых в команду привели мечты о титулах.

Денис Глушаков

Многие футболисты, еще в 90-х годах переходившие в «Спартак», делали это для того, чтобы побеждать в чемпионате и Кубке России – приходили за титулами. Тогда это, как говорят сейчас, еще не было мейнстримом.

Фраза «прийти в «Спартак» за титулами» стала популярной после того, как ее в 2013 году произнес нынешний капитан красно-белых Денис Глушаков. Точную цитату найти не удалось, но вот примерно та же самая мысль, которую воспроизвел Денис сразу после трансфера из московского «Локомотива»:

«К такой команде, как «Спартак», всегда предъявляются самые высокие требования, перед спартаковцами всегда стоят самые высокие задачи. Хотелось бы уже в первый год стать чемпионом, чтобы это был удачный трансфер и для «Спартака», и для меня. В первую очередь, конечно, хочется помочь команде».

Сослан Джанаев

Нынешний вратарь «Ростова», едва в прошлом сезоне не ставший со скромным клубом чемпионом, так в свое время объяснял, почему отказался от более выгодных предложений «Динамо» и «Локомотива»:

«В финансовом плане они были даже лучше. Но для меня деньги не самое главное, поэтому я решил пойти в «Спартак». Уже говорил, почему – во-первых, команду возглавляет Черчесов. А во-вторых, возможность сыграть в Лиге чемпионов – тоже большой плюс».

Потом игрок добавил:

«Я всегда стремлюсь стать первым. И мне кажется, «Спартак» в этом сезоне выиграет чемпионат».

Динияр Билялетдинов

Сослан Джанаев и Валерий Карпин Источник: ФК «Спартак»

В 2012 году в «Спартаке» транзитом через английский «Эвертон» оказался еще один экс-игрок «Локомотива» - Динияр Билялетдинов. Вы удивитесь, но в красно-белую команду он тоже перешел за титулами:

«В первую очередь, хочется приносить пользу команде, завоевывать титулы, стать чемпионом и постоянно выступать в еврокубках. Мне кажется, такие задачи «Спартаку» вполне по плечу, мне же остается только помогать своей новой команде в этом».

Егор Филипенко

Кажется, что так недавно Егор Филипенко считался молодым и перспективным игроком. Однако уже 7 лет назад, в 2009 году он возвращался в «Спартак» из «Томи». Да, возвращался за титулами:

«Вернулся с надеждой стать чемпионом России в составе «Спартака». Я вернулся в команду, которая борется за золотые медали, с хорошим настроением и большим желанием проявить себя с наилучшей стороны».

Сердар Таски

Сейчас «Спартак» всеми силами пытается пристроить травмированного защитника Сердара Таски хоть куда-нибудь. Но в 2013 году он переходил в команду чуть ли не в статусе игрока сборной Германии. Мотивация? Конечно, борьба за чемпионство – вот что обещал ему Валерий Карпин.

«До перехода, у меня были предложения из Англии и Испании. Но разговор с Карпиным убедил меня в том, что надо продолжить карьеру именно в «Спартаке». Это клуб с традициями, нацеленный на успех. И я хотел бы в России стать чемпионом».

Роман Широков

Экс-капитан сборной России по футболу, уже завершивший карьеру, Роман Широков, переходил в «Спартак» из «Зенита». В Санкт-Петербурге он уже выиграл много титулов. Переходя в красно-белую команду, Широков обещал вернуть титулы «Спартаку».

«В первую очередь, в том, что я перешел в новый клуб из команды, которая почти все в стране выигрывала – за исключением двух последних лет. А «Спартак», в свою очередь, давно не брал трофеев. Очень хочется вернуть те богатые победные традиции, которые у него есть».

Фернандо

Бразилец Фернандо, которого к клубу уговорил присоединиться Дмитрий Аленичев, честно признавался, что не знает, когда «Спартак» в последний раз был чемпионом. Но, зная о том, что красно-белые – самый именитый куб в России, он надеялся в скором времени завоевать заветный титул:

«Когда переходил в «Спартак», принимал решение, опираясь на то, что команда играет в еврокубках, это очень важно. С Дмитрием Аленичевым мы общаемся по-португальски и по-итальянски, а с партнёрами по команде — по-русски, я немного говорю. Об адаптации в Москве ещё рано говорить, я провёл в этом городе не так много времени. Стадион «Открытие Арена» мне понравился, мы будем писать здесь славную историю клуба. Нет, не знаю, когда «Спартак» в последний раз становился чемпионом, пока что не могу похвастаться знаниями о российском чемпионате, но буду учиться каждый день. В этом году мы надеемся стать чемпионами».

Луис Адриано, Маурисио и Фернандо Источник: ФК «Спартак»

Луис Адриано

Наконец мы дошли до главной звезды нынешнего «Спартака» Луиса Адриано:

«Основная мотивация – стать чемпионом, а не просто получить игровую практику. А еще это возможность добавить новый титул в карьере».