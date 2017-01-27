Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 2СКА
Баскетбол  ЦСКА80 : 77Анадолу Эфес
Футбол  Зенит1 : 0Волеренга
Хоккей  Динамо Москва1 : 2Металлург
Фигурное катание  Произвольная программа
Гандбол  Хорватия10 : 12Норвегия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозякин в ударе! Как 40-я шайба Сергея принесла «Магнитке» победу над «Динамо»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин
Сергей МозякинИсточник: «Советский спорт»

Лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин довел рекорд лиги до 40 шайб в регулярке. А его дубль стал победным в поединке с бело-голубыми (2:1).

Девять побед «Динамо» в десяти матчах до встречи с «Металлургом» – это, конечно, супер! И, главное, москвичи получили за них заслуженную награду – третье место в таблице Западной конференции.

Однако сохранить высокую позицию порой труднее, чем завоевать. А биться за нее необходимо - чтоб иметь в первом раунде плей-офф чуть более спокойную жизнь. Потому что встреча там с «Торпедо» или «Локомотивом» - это сразу жесточайшая битва за выживание. Из которой, если и выйдешь победителем, то весьма потрепанным.

ЕРЕМЕНКО В ЗАПАСЕ

Но не будем забегать так далеко вперед. А вместо этого напомним, что до пятницы единственную осечку в январе динамовцы допустили как раз в поединке с одним из лидеров Востока – «Ак Барсом».

А сейчас в гости к москвичам пожаловала сама «Магнитка». Не просто сильнейшая команда из другой конференции. Не просто действующий обладатель Кубка Гагарина. Но еще и клуб, который в ноябре на Урале нокаутировал «Динамо» - 5:0.

Правда, тогда ворота бело-голубых в силу обстоятельств защищал поднятый из фарм-клуба Александр Заливин. На этот раз тренеры бело-голубых тоже удивили – лучший голкипер декабря Александр Еременко остался в запасе. Пост №1 доверили его дублеру Александру Лазушину. И это в битве против лучшего бомбардира КХЛ!

Кстати, у этой рокировки есть интересная предыстория. Потому что в прошлом матче – против «Салавата» - Александр пропустил две быстрые шайбы и сел на лавку. После той игры я специально спросил Сергея Орешкина: «Не пошатнулась ли его вера в основного голкипера?»

- В «Динамо» такой вопрос не уместен! – Отрезал тренер. И выпустил против «Магнитки» Лазушина.

Вратари в этом поединке сразу приковали к себе внимание. Василий Кошечкин великолепным и очень смелым пасом на красную линию отправил форвардов гостей в опаснейшую атаку. И почти тут же пропустил сам!

Денис Кокарев и Артем Подшендялов взвинтили скорость до предела и не оставили голкиперу «Металлурга» ни одного шанса – 1:0.

Все что могли сделать в этой ситуации уральцы – потребовать видеопросмотр с подозрением на «вне игры». Динамовская торсида зарядила «Гол! Гол! Гол…» И арбитры ее ослушаться не посмели – 1:0.

ОШИБКА КОШЕЧКИНА

А хозяева продолжали наседать. Вот шайба глухо ухнула в стол для журналистов в метре от меня. Пролети она немного левее – я бы сейчас сидел на приеме у стоматолога. Болельщик передо мной перемахнул через заграждения и накрыл прыгающую шайбу рукой…

- Брось ее! Брось сейчас же на лед! – грянуло со всех сторон. Фанаты свято по-детски верят в удачу. И шайба тут же взметнулась в воздух, улетая на площадку.

Но примета не сработала!

Кошечкин отличился вновь, уехав за ворота, упав и потеряв шайбу. Она, взметнувшись верх перемахнула «парашютиком» через раму… Вот-вот приземлится на «пятачке». Яну Коваржу пришлось сфолить и сыграть рукой, чтобы ликвидировать опасный момент.

В большинстве динамовцы долбили соперника не щадя. И трижды были близки к успеху, когда и Кошечкин помешать им не успевал. Но каждый раз шайба успевала кого-то задеть и летела мимо ворот.

В ПОГОНЕ ЗА АЛЕКСАНДРОВЫМ

А как только Коварж выскочил из штрафного бокса, вместе с ним на льду оказались и его грозные партнеры по звену. И вот тут настала минута славы для нашего лучшего снайпера Сергея Мозякина. 39-я шайба в чемпионате. И специалисты уже рассуждают о том, что еще недавно казавшийся вечным рекорд Вениамина Александрова, установленный в чемпионате СССР – 1962/63 – 53 шайбы.

Однако нынешний гол у форварда вышел особым. Мы уже привыкли хвалить капитана «Магнитки» за феноменально точный бросок. Но на этот раз Мозякин, получив шайбу, пошел вперед. И «один в один» обыграл Артема Федорова. А вот уже потом забил.

В итоге динамовцы, которые могли уйти на первый перерыв, как минимум при счете 3:1, довольствовались ничьей. А после паузы уральцы выровняли ситуацию и начали нагружать Лазушина по полной…

И вот в начале третьего периода оборона москвичей треснула под напором ударного звена гостей. На этот раз Мозякин просто подставил клюшку, чтобы в касание поразить пустой угол. Но сама четырехходовка была превосходной.

Красивая победа гостей. И вновь все решило одно-единственное звено, на которое ни в одном клубе КХЛ так и не нашлось управы…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Не снимай! Иди вообще отсюда!» Как Мозякин обругал корреспондента «Матч ТВ»«Не снимай! Иди вообще отсюда!» Как Мозякин обругал корреспондента «Матч ТВ»После победы «Магнитки» ее капитан Сергей Мозякин был почему-то не в настроении. И сорвал раздражение на корреспонденте «Матч ТВ».«Динамо» - «Металлург» (Мг). Мозякин установил личный рекорд результативности за сезонХоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:1. Оба гола в активе форварда «Магнитки» Сергея Мозякина.«Металлург» благодаря дублю Мозякина обыграл на выезде московское «Динамо»Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Локомотива».«Динамо» (Москва) - «Металлург» (Мг). ОнлайнМатч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» - «Металлург» (Мг) на сайте «Советского спорта».Мозякин против Еременко. Остановит ли лучший вратарь декабря главного бомбардираМозякин против Еременко. Остановит ли лучший вратарь декабря главного бомбардираСреди девяти матчей пятницы – все они пройдут вечером – выделим встречу «Динамо» с «Магниткой» на арене в Парке легенд.Три крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждениеТри крепких клуба КХЛ получили первое китайское предупреждениеПродолжаем разговор о финише регулярного чемпионата КХЛ. И перемещаемся на Восток, где главным сюрпризом сезона стал «Куньлунь».«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»«В Уфу стоит пригласить Вячеслава Быкова». В эфире – «Вечерний Гимаев»Сергей Гимаев, популярный эксперт «Матч ТВ» и заслуженный тренер страны, отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».СКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдотеСКА в КХЛ, как Вовочка – в анекдотеЧемпионат КХЛ – на финишной прямой. Поговорим о командах, которые продолжат борьбу в плей-офф. И начнем с Запада.Хитрый Михей, «Гоголь» и интеллигент. Какими были первые чемпионы СССР по хоккеюХитрый Михей, «Гоголь» и интеллигент. Какими были первые чемпионы СССР по хоккею26 января 1947 года завершился первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой. «Советский спорт» вспоминает его победителей«Динамо» – чемпион СССР по канадскому хоккею»«Динамо» – чемпион СССР по канадскому хоккею»«Советский спорт» предлагает посмотреть на исторические события глазами корреспондентов, писавших о первом чемпионате по хоккею 70 лет назадИгорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом!Игорь Захаркин: Все время приходится оправдываться. А надо быть оптимистом!Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин ищет и находит причины поражения уфимцев в последних матчах.Артем Федоров: Не скажу, что Запад гораздо сильнее Востока. Но результативность в последних матчах радуетНападающий московского «Динамо» Артем Федоров прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) и казусе во время матча.Андрей Миронов: У меня от криков болельщиков мурашки по кожеЗащитник московского «Динамо» Андрей Миронов – о своем возвращении в состав и победе над «Салаватом Юлаевым» (6:2).Сергей Орешкин: Вопрос о недоверии к Еременко в «Динамо» не уместенГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» - 6:2Игорь Захаркин: В матче с «Динамо» нас привело к сокрушительному поражению одно звеноГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин назвал причины поражения своей команды в матче с московским «Динамо» - 2:6.Капризов хорош! Но одного его мало. Как динамовцы разгромили «Салават Юлаев»Капризов хорош! Но одного его мало. Как динамовцы разгромили «Салават Юлаев»Уфимцы потерпели в Москве крупное поражение (2:6), несмотря на эффектную игру их молодого лидера Кирилла Капризова.Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и поднялось на третье место в Западной конференцииМосковское «Динамо» взяло верх над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.В «Салавате» грядут перемены. Превью матчей среды в КХЛВ «Салавате» грядут перемены. Превью матчей среды в КХЛИз девяти игр КХЛ «Советский спорт» выделяет три, которые пройдут в Московском регионе.Защитник московского «Динамо» Никулин провел свой 1000-й матчЗащитник московского «Динамо» Илья Никулин в матче с «Трактором» (6:2) провел свою тысячную игру.
Главные новости
Футбол
«Зенит» благодаря голу Эрнани обыграл «Волеренгу» на сборе в Испании
Хоккей
«Металлург» благодаря дублю Мозякина обыграл на выезде московское «Динамо»
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Футбол
Венгер получил дисквалификацию за поведение на матче с «Бернли»
Хоккей
ЦСКА на выезде обыграл «Сочи» благодаря дублю Плэтта
Футбол
«Манчестер Сити» стал участником допингового скандала
Хоккей
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев»
Хоккей
«Торпедо» прервало серию поражений победой над СКА
Футбол
Вице-губернатор Краснодарского края: О ликвидации «Кубани» речь не идет
Футбол
Пато покинет «Вильярреал» и перейдет в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Салават Юлаев
Салават Юлаевкалендарьстатистика
Сергей Мозякин
Сергей Мозякинвсе новости