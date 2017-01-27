Мозякин в ударе! Как 40-я шайба Сергея принесла «Магнитке» победу над «Динамо»

Лучший бомбардир КХЛ Сергей Мозякин довел рекорд лиги до 40 шайб в регулярке. А его дубль стал победным в поединке с бело-голубыми (2:1).

Девять побед «Динамо» в десяти матчах до встречи с «Металлургом» – это, конечно, супер! И, главное, москвичи получили за них заслуженную награду – третье место в таблице Западной конференции.

Однако сохранить высокую позицию порой труднее, чем завоевать. А биться за нее необходимо - чтоб иметь в первом раунде плей-офф чуть более спокойную жизнь. Потому что встреча там с «Торпедо» или «Локомотивом» - это сразу жесточайшая битва за выживание. Из которой, если и выйдешь победителем, то весьма потрепанным.

ЕРЕМЕНКО В ЗАПАСЕ

Но не будем забегать так далеко вперед. А вместо этого напомним, что до пятницы единственную осечку в январе динамовцы допустили как раз в поединке с одним из лидеров Востока – «Ак Барсом».

А сейчас в гости к москвичам пожаловала сама «Магнитка». Не просто сильнейшая команда из другой конференции. Не просто действующий обладатель Кубка Гагарина. Но еще и клуб, который в ноябре на Урале нокаутировал «Динамо» - 5:0.

Правда, тогда ворота бело-голубых в силу обстоятельств защищал поднятый из фарм-клуба Александр Заливин. На этот раз тренеры бело-голубых тоже удивили – лучший голкипер декабря Александр Еременко остался в запасе. Пост №1 доверили его дублеру Александру Лазушину. И это в битве против лучшего бомбардира КХЛ!

Кстати, у этой рокировки есть интересная предыстория. Потому что в прошлом матче – против «Салавата» - Александр пропустил две быстрые шайбы и сел на лавку. После той игры я специально спросил Сергея Орешкина: «Не пошатнулась ли его вера в основного голкипера?»

- В «Динамо» такой вопрос не уместен! – Отрезал тренер. И выпустил против «Магнитки» Лазушина.

Вратари в этом поединке сразу приковали к себе внимание. Василий Кошечкин великолепным и очень смелым пасом на красную линию отправил форвардов гостей в опаснейшую атаку. И почти тут же пропустил сам!

Денис Кокарев и Артем Подшендялов взвинтили скорость до предела и не оставили голкиперу «Металлурга» ни одного шанса – 1:0.

Все что могли сделать в этой ситуации уральцы – потребовать видеопросмотр с подозрением на «вне игры». Динамовская торсида зарядила «Гол! Гол! Гол…» И арбитры ее ослушаться не посмели – 1:0.

ОШИБКА КОШЕЧКИНА

А хозяева продолжали наседать. Вот шайба глухо ухнула в стол для журналистов в метре от меня. Пролети она немного левее – я бы сейчас сидел на приеме у стоматолога. Болельщик передо мной перемахнул через заграждения и накрыл прыгающую шайбу рукой…

- Брось ее! Брось сейчас же на лед! – грянуло со всех сторон. Фанаты свято по-детски верят в удачу. И шайба тут же взметнулась в воздух, улетая на площадку.

Но примета не сработала!

Кошечкин отличился вновь, уехав за ворота, упав и потеряв шайбу. Она, взметнувшись верх перемахнула «парашютиком» через раму… Вот-вот приземлится на «пятачке». Яну Коваржу пришлось сфолить и сыграть рукой, чтобы ликвидировать опасный момент.

В большинстве динамовцы долбили соперника не щадя. И трижды были близки к успеху, когда и Кошечкин помешать им не успевал. Но каждый раз шайба успевала кого-то задеть и летела мимо ворот.

В ПОГОНЕ ЗА АЛЕКСАНДРОВЫМ

А как только Коварж выскочил из штрафного бокса, вместе с ним на льду оказались и его грозные партнеры по звену. И вот тут настала минута славы для нашего лучшего снайпера Сергея Мозякина. 39-я шайба в чемпионате. И специалисты уже рассуждают о том, что еще недавно казавшийся вечным рекорд Вениамина Александрова, установленный в чемпионате СССР – 1962/63 – 53 шайбы.

Однако нынешний гол у форварда вышел особым. Мы уже привыкли хвалить капитана «Магнитки» за феноменально точный бросок. Но на этот раз Мозякин, получив шайбу, пошел вперед. И «один в один» обыграл Артема Федорова. А вот уже потом забил.

В итоге динамовцы, которые могли уйти на первый перерыв, как минимум при счете 3:1, довольствовались ничьей. А после паузы уральцы выровняли ситуацию и начали нагружать Лазушина по полной…

И вот в начале третьего периода оборона москвичей треснула под напором ударного звена гостей. На этот раз Мозякин просто подставил клюшку, чтобы в касание поразить пустой угол. Но сама четырехходовка была превосходной.

Красивая победа гостей. И вновь все решило одно-единственное звено, на которое ни в одном клубе КХЛ так и не нашлось управы…