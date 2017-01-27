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Борьба за свидание с «Динамо». «Ленинградка» проиграла в очень важный момент

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Плей-офф Суперлиги после поражения в День снятия блокады от петербурженок значительно дальше.

Четыре и не меньше

Последний домашний матч петербурженок в регулярном чемпионате выпал на очень важную дату, но уступать было нельзя не только по этой причине. Выиграть в три сета в сезоне-2016/17 «Ленинградке» пока не удается – только однажды получилось со счетом 3:1 обыграть «Метар». Дважды пришлось повозиться с «Протоном» и один раз – с «Енисеем». Именно их в последних двух матчах обыграли петербурженки, что позволяет им перед матчем с «Сахалином» идти с девятью очками на восьмом месте. Оно отправит подопечных Александра Кашина в плей-офф, если в оставшихся четырех встречах не проиграть хотя бы две.

«Ленинградке» вполне по силам сделать это с командой из Южно-Сахалинска и 4 февраля с «Метаром». Дальневосточный клуб  занимает девятую строчку с двумя победами и семью очками, у челябинок – первых с конца – на одно очко меньше, но выиграли они тоже дважды. Кстати, победы – главный критерий при распределении мест с этого сезона.  

Вообще повезло, что не проводится «Финал четырех», как в прошлом году. Иначе бы не пришлось выяснять, какие у кого шансы. Он остался только в Кубке России, где петербургские волейболистки уступили московскому «Динамо». С действующим чемпионом страны им придется сыграть как минимум еще раз в День святого Валентина, но если «Ленинградка» попадет в топ-8, а динамовцы займут первое место, и еще одного свидания им не избежать.

Ленточка Ленинградской Победы

Ситуация со спортом на Сахалине в последние годы заметно улучшилась. Помимо футбольной команды, существующей с 2004 года, появились еще хоккейная, баскетбольная и волейбольная. В футболе «Сахалин» борется за возвращение в ФНЛ, в Азиатской хоккейной лиге и Суперлиге 1 обеспечил место в плей-офф, и только в женской Суперлиге команда на грани вылета.

В первых двух сетах сахалинским спортсменкам не помогают ни свои силы, ни видеоповторы, которые они запрашивают достаточно часто, и даже стильные очки пятикратной чемпионки России, победителя клубного чемпионата мира в составе казанского «Динамо» Регины Мороз. Она руководит партнерами на площадке, эффективна на блоке и в атаке, успевает даже улыбаться, но все это дает результат не сразу – после двух партий 0:2. На третью доигровщик Олеся Шаравская могла спокойно выйти одна: одиннадцать розыгрышей подряд она не уходит с подачи. Осталась бы и дальше, если бы не блок Виктории Бобровой и Натальи Непомнящих.

На футболках тренерского штаба хозяев светло-зеленые полоски – Ленточки Ленинградской Победы – символ памяти о подвиге города и его защитниках. Перед матчем их выдавали всем, кто пришел в Академию Платонова. Было бы очень символично выиграть с этим лоскутком на груди, но после двух пятисетовых матчей уставшая «Ленинградка» уступает 2:3. 

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