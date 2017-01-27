Борьба за свидание с «Динамо». «Ленинградка» проиграла в очень важный момент
Плей-офф
Суперлиги после поражения в День снятия блокады от петербурженок значительно дальше.
Четыре и не меньше
Последний домашний матч петербурженок в регулярном
чемпионате выпал на очень важную дату, но уступать было нельзя не только по
этой причине. Выиграть в три сета в сезоне-2016/17 «Ленинградке» пока не удается – только однажды получилось со счетом 3:1 обыграть «Метар». Дважды
пришлось повозиться с «Протоном» и один раз – с «Енисеем». Именно их в
последних двух матчах обыграли петербурженки, что позволяет им перед матчем с
«Сахалином» идти с девятью очками на восьмом месте. Оно отправит подопечных
Александра Кашина в плей-офф, если в оставшихся четырех встречах не проиграть хотя
бы две.
«Ленинградке» вполне по силам сделать это с командой
из Южно-Сахалинска и 4 февраля с «Метаром». Дальневосточный клуб занимает девятую строчку с двумя
победами и семью очками, у челябинок – первых с конца – на одно очко меньше, но
выиграли они тоже дважды. Кстати, победы – главный критерий при распределении
мест с этого сезона.
Вообще повезло, что не проводится «Финал четырех», как
в прошлом году. Иначе бы не пришлось выяснять, какие у кого шансы. Он остался
только в Кубке России, где петербургские волейболистки уступили московскому
«Динамо». С действующим чемпионом страны им придется
сыграть как минимум еще раз в День святого Валентина, но если «Ленинградка»
попадет в топ-8, а динамовцы займут первое место, и еще одного свидания им не
избежать.
Ленточка Ленинградской Победы
Ситуация со спортом на Сахалине в последние годы
заметно улучшилась. Помимо футбольной команды, существующей с 2004 года,
появились еще хоккейная, баскетбольная и волейбольная. В футболе «Сахалин» борется за возвращение в ФНЛ, в Азиатской
хоккейной лиге и Суперлиге 1 обеспечил место в плей-офф, и только в женской
Суперлиге команда на грани вылета.
В первых двух сетах сахалинским спортсменкам не
помогают ни свои силы, ни видеоповторы, которые они запрашивают достаточно часто, и даже
стильные очки пятикратной чемпионки России, победителя клубного чемпионата мира
в составе казанского «Динамо» Регины Мороз. Она руководит партнерами на
площадке, эффективна на блоке и в атаке, успевает даже улыбаться, но все это
дает результат не сразу – после двух партий 0:2. На третью доигровщик Олеся
Шаравская могла спокойно выйти одна: одиннадцать розыгрышей подряд она не
уходит с подачи. Осталась бы и дальше, если бы не блок Виктории Бобровой и
Натальи Непомнящих.
На футболках тренерского штаба хозяев светло-зеленые
полоски – Ленточки Ленинградской Победы – символ памяти о подвиге города и его
защитниках. Перед матчем их выдавали всем, кто пришел в Академию Платонова. Было
бы очень символично выиграть с этим лоскутком на груди, но после двух
пятисетовых матчей уставшая «Ленинградка» уступает 2:3.