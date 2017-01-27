Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победу
Луневу снова не
забили пенальти, Луческу не стал менять весь состав, а почти списанный
центральный защитник вдруг провел идеальный матч.
Домой к Хави Гарсии
Еще утром петербуржцы возлагают цветы на Площади Победы, чтобы
почтить память жертв блокады Ленинграда, а вечером выходят на поле стадиона в
испанской Мурсии. Непростой перелет, но зато все успели. Сбор проходит в
местечке, где родился и вырос полузащитник сине-бело-голубых Хави Гарсия, за
которого с трибун приходят поболеть его родители.
Но своего сына в стартовом составе родители не видят, на его
месте совсем молодой Леон Мусаев. Рядом с ним в опорной зоне новички Ибрагим
Цаллагов и Эрнани, который на первом сборе не впечатлил. Уже на 11-й минуте
бразилец показывает то, для чего его брали в «Зенит» – бьет из-за штрафной
прямо в ближнюю девятку. Вратарь своим прыжком только добавляет голу красоты.
Вообще, состав у «Зенита» в первом матче на испанском сборе очень
экспериментальный. Среди защитников три игрока, которые еще осенью играли в
ФНЛ: Сергей Зуйков в «Волгаре», а Евгений Чернов и Вукашин Йованович (не
Иванович) в «Зените-2». Вместе с ними в обороне Николас Ломбертс с капитанской
повязкой. Единственный нападающий в этом матче – лучший по голам на тренировках
в ОАЭ Лука Джорджевич, на флангах ему помогают Роберт Мак и Йоан Молло.
В воротах Андрей Лунев, который на 16-й минуте не очень
уверенно играет на выходе и вместо мяча попадает по голове соперника. Но норвежский
хавбек Захид Гаяс с пенальти бьет в перекладину, а через секунду мяч уже в
руках вратаря «Зенита». Экс-голкипер «Уфы» становится главным героем тайма,
отбивая позже и удар в упор, и выстрел в девятку метров с 25.
ЦСКА в гостях у «Зенита»
Во втором тайме в нападении «Зенита» полное уныние: парочка
атак по флангу с подключением защитника и один очень слабый удар Молло.
Настолько слабый, что в принципе его можно засчитать, как пас вратарю
соперника.
Не спасают игру и замены: молодой Даниил Лесовой и Мигель
Данни, которому Луческу советует играть только на «чистых» мячах, пока не в
состоянии придумать что-то интересное. Ненамного изобретательнее норвежцы, в их
составе выделяется 18-летний ганец, арендованный у «Манчестер Сити» Эрнест
Агири: дважды обыгрывает Йовановича рядом со штрафной.
Свой гол «Волеренга» должна забивать за 10 минут до конца
основного времени, но Ломбертс в лучших традициях нынешнего тренера Акселя
Витселя Фабио Каннаваро выносит мяч с ленточки. Может, мяч и пересекает линию
ворот, о чем сигнализируют запасные норвежцев, но судья ничего не фиксирует.
Официальный сайт «Зенита» сразу после финального свистка
определяет лучшим игроком матча Андрея Лунева – но это за пару ярких эпизодов.
А Нико Ломбертс за весь матч не совершил ни одной ошибки и очень удачно
руководил обороной, которая играла друг с другом первый, а, вполне возможно, и
последний раз.
С таким Ломбертсом и не нужен «Зениту» никакой Бранислав
Иванович.
Уже в субботу «Зенит» сыграет с бывшей командой главного тренера сборной России Станислава Черчесова – польской «Легией». Кстати, Станислав Саламович обещал прилететь в Испанию, поэтому вполне можно ждать его на следующем матче петербуржцев. На первом, кстати, был тренерский штаб ЦСКА. Интересно, смогли ли они что-то вынести из просмотра первого матча «Зенита» в Мурсии? Впрочем, это не так важно. Главное, чтобы это сделал Луческу.
Матч
Голы
Эрнани 11 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Йованович, Цаллагов, Зуйков, Эрнани, Чернов, Мусаев (Данни, 68), Молло, Джорджевич
Незабитые пенальти
Захид (Волеренга), 18
Предупреждения:
Место и дата
27 января 20:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция