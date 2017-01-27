Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победу

Луневу снова не забили пенальти, Луческу не стал менять весь состав, а почти списанный центральный защитник вдруг провел идеальный матч.

Домой к Хави Гарсии

Еще утром петербуржцы возлагают цветы на Площади Победы, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда, а вечером выходят на поле стадиона в испанской Мурсии. Непростой перелет, но зато все успели. Сбор проходит в местечке, где родился и вырос полузащитник сине-бело-голубых Хави Гарсия, за которого с трибун приходят поболеть его родители.

Но своего сына в стартовом составе родители не видят, на его месте совсем молодой Леон Мусаев. Рядом с ним в опорной зоне новички Ибрагим Цаллагов и Эрнани, который на первом сборе не впечатлил. Уже на 11-й минуте бразилец показывает то, для чего его брали в «Зенит» – бьет из-за штрафной прямо в ближнюю девятку. Вратарь своим прыжком только добавляет голу красоты.

Вообще, состав у «Зенита» в первом матче на испанском сборе очень экспериментальный. Среди защитников три игрока, которые еще осенью играли в ФНЛ: Сергей Зуйков в «Волгаре», а Евгений Чернов и Вукашин Йованович (не Иванович) в «Зените-2». Вместе с ними в обороне Николас Ломбертс с капитанской повязкой. Единственный нападающий в этом матче – лучший по голам на тренировках в ОАЭ Лука Джорджевич, на флангах ему помогают Роберт Мак и Йоан Молло.

В воротах Андрей Лунев, который на 16-й минуте не очень уверенно играет на выходе и вместо мяча попадает по голове соперника. Но норвежский хавбек Захид Гаяс с пенальти бьет в перекладину, а через секунду мяч уже в руках вратаря «Зенита». Экс-голкипер «Уфы» становится главным героем тайма, отбивая позже и удар в упор, и выстрел в девятку метров с 25.

ЦСКА в гостях у «Зенита»

Во втором тайме в нападении «Зенита» полное уныние: парочка атак по флангу с подключением защитника и один очень слабый удар Молло. Настолько слабый, что в принципе его можно засчитать, как пас вратарю соперника.

Не спасают игру и замены: молодой Даниил Лесовой и Мигель Данни, которому Луческу советует играть только на «чистых» мячах, пока не в состоянии придумать что-то интересное. Ненамного изобретательнее норвежцы, в их составе выделяется 18-летний ганец, арендованный у «Манчестер Сити» Эрнест Агири: дважды обыгрывает Йовановича рядом со штрафной.

Свой гол «Волеренга» должна забивать за 10 минут до конца основного времени, но Ломбертс в лучших традициях нынешнего тренера Акселя Витселя Фабио Каннаваро выносит мяч с ленточки. Может, мяч и пересекает линию ворот, о чем сигнализируют запасные норвежцев, но судья ничего не фиксирует.

Официальный сайт «Зенита» сразу после финального свистка определяет лучшим игроком матча Андрея Лунева – но это за пару ярких эпизодов. А Нико Ломбертс за весь матч не совершил ни одной ошибки и очень удачно руководил обороной, которая играла друг с другом первый, а, вполне возможно, и последний раз.

С таким Ломбертсом и не нужен «Зениту» никакой Бранислав Иванович.

Уже в субботу «Зенит» сыграет с бывшей командой главного тренера сборной России Станислава Черчесова – польской «Легией». Кстати, Станислав Саламович обещал прилететь в Испанию, поэтому вполне можно ждать его на следующем матче петербуржцев. На первом, кстати, был тренерский штаб ЦСКА. Интересно, смогли ли они что-то вынести из просмотра первого матча «Зенита» в Мурсии? Впрочем, это не так важно. Главное, чтобы это сделал Луческу.