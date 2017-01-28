«Не случайно «Спартак» хотел Чорлуку». Рейтинг Евгений Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев завершает свой сериал. На этой неделе он отмечал в каждом ведущем клубе пятерку игроков, от которых ждет основного вклада в успех команды. Вслед за «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Ростовом» – заключительная, бонусная, серия. «Локо» сейчас – не ведущий клуб, тем не менее, внимание на него обратим.

«Зе Луиш – фигура номер один». Часть 1

«Хочу, чтобы Кокорин завелся!». Часть 2

«Дзагоев должен стать хозяином атаки ЦСКА». Часть 3

«Буду следить за Смоловым – прекрасным лебедем». Часть 4

«Джанаева чуть не списали, а он ожил». Часть 5

1. Алексей МИРАНЧУК

Гражданство: Россия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 16 матчей, 1 гол

- Говорят, два раза в одну реку нельзя войти, но Семин вновь пришел в «Локо». Потому что у нас измельчал тренерский цех. А Семин – специалист высшей марки. Он сразу потребовал сильнейшей самоотдачи от игроков. В том числе, от Миранчука.

Для меня вопрос, где этот парень, о переходе которого в другие клубы говорят чуть ли не каждый день, в итоге окажется. История эта трансферная – не от самого Миранчука, конечно. Известно же, что футболисты находятся «под группировками». Вот они и решают свои интересы. Вся эта суета вокруг Миранчука не на пользу ни ему, ни «Локомотиву», ни сборной. У меня впечатление, что опять лихие 90-е вернулись. Не только игроки, а команды могут быть «под кем-то», а руководители крупных корпораций, такое ощущение, не понимают, что происходит.

Мне интересен Миранчук как футболист. И хочется, чтобы он остался у Семина и рос.

2. Ведран ЧОРЛУКА

Гражданство: Хорватия

Амплуа: защитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 15 матчей, 0 голов

- Мастер! Такого квалифицированно го защитника российским клубам всегда хочется заполучить. Не случайно ведь и «Спартак» боролся за Чорлуку. И это было бы о-очень хорошее приобретение.

Чорлуке бы еще характер Видича. Тогда бы он стал не просто капитаном, а лидером раздевалки. И мне интересно, как-то изменит свое поведение хорват в этом году или все останется, как есть.

3. МАЙКОН

Гражданство: Бразилия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 12 матчей, 4 гола

- Это игрок Семина, без вопросов. Он его приглашал в свое время. Но после ухода Семина игры, из-за которой Майкона брали, бразилец не показывал. У меня вообще складывалось впечатление, что «Локо» стал таким болотцем – денежки платят, никто особо не спрашивает за результат… А тут вдруг пришел Семин, который начал требовать. Думаю, из-за этого между Семиным и Самедовым конфликт произошел, который привел к уходу игрока. Для Семина важно сегодняшнее физическое состояние футболиста и самоотдача. Он этого добился – команда пластается. Мастерства бы добавить. А Майкон почувствовал доверие. Всем игрокам оно нужно, но есть те, кто очень реагирует на это. Хочу понаблюдать за бразильцем – выйдет ли на новый уровень, играя под руководством Семина?

4. Мануэл ФЕРНАНДЕШ

Гражданство: Португалия

Амплуа: полузащитник

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 9 матчей, 3 гола

- Только при Семине Фернандеш стал показывать, зачем его, собственно, покупали. Потому что только и разговоров было, как здорово он играл в «Бешикташе». У Семина Фернандеш играет лучше, забил несколько голов. Да и позиция на поле у португальца важная. Надо прибавлять, мяч Фернандеш часто передерживает, например. Пристальнее посмотрю за ним во второй части сезона.

5. Игорь ПОРТНЯГИН

Гражданство: Россия

Амплуа: нападающий

Статистика в РФПЛ в сезоне 2016/17: 4 матча, 0 голов (в составе «Локомотива»), 2 матча, 0 голов (в составе «Рубина»)

- Этот парень выглядит однобоко – внизу играет хуже, чем вверху. Команда, правда, использует это преимущество в росте – так было в свое время в «Рубине». Портнягина тогда даже в сборную вызывали. В «Локо» он себя не успел показать – сломался в абсолютно дурацкой ситуации. Даже Семин говорил про это – там надо было не тянуться за мячом, как Портнягин, а в прыжке ногой забивать. Получилось же так, что гола не случилось, а травма – была. В общем, если Портнягин вернется и добавит, это будет помощь «Локо», у которого ощутимые проблемы с атакой.



