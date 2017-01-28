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Супергол Эрнани. Как новичок «Зенита» пробует себя в новой роли (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Супергол Эрнани. Как новичок «Зенита» пробует себя в новой роли (видео)
Источник: ФК «Зенит»

Бразилец вышел не на своей позиции и принес «Зениту» победу над «Волеренгой».

Матч, в котором Лунев совершил несколько великолепных сейвов, Эрнани забил первый гол, а Молло в очередной раз сделал намного меньше, чем может, получился невыносимо скучным, низкокалорийным, бессодержательным. «Зенит» наиграл где-то на полтора голевых момента, что раза в три меньше, чем создал соперник. Да и могло ли быть иначе, если питерцы прилетели в Испанию всего за пару часов до контрольного матча? Даже как-то удивительно, что Мирча Луческу не проводит спарринги прямо в салоне самолета.

Появилось и кое-что новое. Луческу изменил формат: на первом сборе по тайму играли два разных состава, а сегодня – только две замены. Вновь вышли фланговые защитники Зуйков и Чернов, которым в это межсезонье достается наибольшее количество времени на поле. В центре обороны – Ломбертс и Йованович. В опорной зоне – Цаллагов и Мусаев, запомнившийся несколькими фолами. Эрнани оказался выше обычного, в роли Жулиано. Тройка в нападении – Мак, Молло и Джорджевич, лучший ассистент команды в январе.

Из всех перечисленных футболистов наибольший интерес вызывает Эрнани. И не только потому, что он забил красивый гол. Его перевод в атакующую зону – это, похоже, поиск альтернативы Жулиано. Опорников-то в команде полно, как и игроков других амплуа. А вот классный разыгрывающий всего один. Данни только восстановился после восьми месяцев простоя, и, мягко говоря, нет уверенности в том, что он вернется на свой уровень. А Шатов в центре полузащиты пробовался много раз, но почти всегда в этой зоне терялся.

У Эрнани восхитительная техника, всегда поднятая голова, а главный козырь – желание, помноженное на умение, все время обострять игру. Есть опорники, в основном старой школы, которые в созидании перестраховываются, играют на ближнего, лишь бы сохранить мяч. Бразилец играет вперед, часто в касание, его не тревожит перспектива потерять мяч, куда важнее – как можно быстрее перевести его в атаку. У него потому и точность передач всего 82%, что для опорника маловато. Для сравнения, у Витселя – 94%.

А еще у Эрнани поставлен удар со средней и дальней дистанции. Это мы видели в предыдущих контрольных матчах. И вот, наконец, залетело. Хотя в «Зените» бразилец пока еще скромничает, Халка не включает. Выступая за «Атлетико», он стрелял по воротам по 4-5 раз за игру. Хавбек с таким функционалом полезен не только из глубины. Современных опорников вообще можно использовать на любой позиции в центральном треугольнике. Если уж Вернблум становится плеймейкером, то Эрнани сам бог велел.

Вот такая, казалось бы, незначительная кадрово-тактическая перестановка Луческу, которая, однако, может многое изменить. Эрнани – не только опорник. Это исполнитель с куда более широким диапазоном действий и универсальными способностями. Думаю, что в «роли Жулиано» мы его еще не раз увидим.

Матч

Зенит - Волеренга - 1:0 (1:0)

Голы

Эрнани 11 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Йованович, Цаллагов, Зуйков, Эрнани, Чернов, Мусаев (Данни, 68), Молло, Джорджевич

Незабитые пенальти

Захид (Волеренга), 18

Предупреждения:

Зуйков, 7; Цаллагов, 29 - нет

Место и дата

27 января 20:30, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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