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В Англии в футболе денег пока больше, чем в Китае

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Англии в футболе денег пока больше, чем в Китае
Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

Сегодняшний день ознаменовался публикацией очень важных статистических отчетов. ФИФА представила итоги работы трансферного рынка за 2016 год. 

Любые цифры могут давать пищу для ума, но именно эти оказались весьма себе знаменательными.

Во-первых, выясняется, что денег на трансферы тратится все больше и больше. Во всем мире за прошлый год было потрачено 4,79 миллиарда долларов на международные трансферы (отдельно подчеркивается, что это без учета внутренних переходов). Данный показатель на 14,3% выше, чем за 2015 год. Выросла цифра не только за счет увеличения средней стоимости перехода, но и за счет увеличившегося числа сделок: количество трансферов возросло с 13 601 до 14 591.

Самые низкие показатели – в Океании. Клубы Океании совершили восемь трансферов, причем все они были бесплатными.

Если кому-то кажется, что трансферный рынок взорван Китаем, то вы ошибаетесь: больше всех потратились не китайские, а английские клубы. Их затраты постоянно растут. И с недавнего миллиарда они теперь выросли уже до 1,37 миллиарда долларов.

Но Китай все равно поражает. Поражает не абсолютными цифрами, а скорее динамикой. Китайские клубы подписали контракты со 159 легионерами, потратив на их покупку 451,3 миллиона, что в несколько раз превышает показатель 2015 года (168,3). Если быть совсем точным, то почти в три раза. Если подобные темпы роста сохранятся, то уже через год-два китайский трансферный рынок вполне может сравняться с британским.

Напомним, в чемпионат Китая переехали такие футболисты, как Алекс Тейшейра, Халк, Джексон Мартинес, Рамирес и Грациано Пелле. И на текущей неделе активно обсуждался переезд в Китай Артема Дзюбы.

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