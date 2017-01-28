Супербомбардир. Даррен Бент теперь забивает и в свои, и в чужие ворота (видео)

Бывший игрок сборной Англии играет в скромном «Дерби», а в Кубке решил помочь «Лестеру» своим автоголом. Но потом все исправил.

Да-да. Речь о том самом Даррене Бенте, которого в 2011 году «Астон Вилла» купила у «Саутгемптона» за рекордные для клуба 24 миллиона фунтов стерлингов. И том самом Даррене Бенте, который забил в Англии больше 150 мячей.

Сейчас он играет в «Дерби Каунти» и его можно назвать главной звездой Чемпионшипа (вторая по рангу лига Англии – Прим.ред.).

В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и наверняка хотел увеличить это число в кубковой встрече против чемпиона Англии «Лестера». Уже на шестой минуте фамилия Бента загорелась на табло, но рядом с голами команды Клаудио Раньери: Бент забил в свои ворота, да еще как мощно.

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Исправился форвард уже через 13 минут, забив головой в ворота Каспера Шмейхеля.

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В оставшееся время команды обменялись голами и выявят сильнейшего в переигровке. В этом матче к Бенту будет особое внимание со стороны защитников... обеих команд.

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