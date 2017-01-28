«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримера

Форвард «Эшторила» Константин Базелюк снова в свободное время играет в видеоигры в прямом эфире.

Если говорить языком геймера, это значит «стримить» – транслировать то, как ты играешь. Соответственно «стрим» – прямой эфир, «стример» – человек, который его ведет.

В наши дни штука очень популярная и собирает миллионы просмотров. Большинство игроков открывают свои каналы на Youtube, либо на Twitch.tv – там Базелюк зарегистрировался давно под ником Kostya 71, но через некоторое время решил завязать.

– Еще в отпуске я по приколу решил постримить, – рассказывал игрок год назад в интервью «Матч ТВ». – Меня заметили, потом я сыграл одну игру с чемпионом России по FIFA. Была идея собирать таким образом деньги на благотворительность. Но потом всякие профессора стали мне писать: «Иди лучше тренируйся!» – и я решил, что не буду ничего делать. Все равно люди не поймут.

23 января на канале Базелюка снова появился ролик. На сегодняшний день у него уже 3680 подписчиков и девять видео. Правда, на семи из них Константин проверяет работу микрофона и камеры, продолжительность каждого – около минуты. Но два полноценных стрима у Базелюка есть. В первом он полчаса играет в World of Warcraft за эльфа, которого назвал Фримусей, в остальное время – в FIFA, а во втором – в нее же и в стрелялку Overwatch.





Форвард охотно общается с теми, кто смотрит трансляцию, отвечает на вопросы, но только свои действия в игре он не комментирует – это отличает его от профессионального стримера. Также он не стесняется обратиться за помощью.

– У меня проблема: не знаю, как настроить стрелки на клавиатуре в FIFA, чтобы бегать, а джойстика у меня нет. Кто знает? – спрашивает Базелюк. – Если не настрою, футбол пролетает.

В реальной жизни у нападающего в чемпионате и Кубке Португалии, к сожалению, мячи пока тоже в основном пролетают мимо ворот: в десяти матчах на его счету три гола.

На рабочем столе Константина также есть такие игры как Dota 2, Hearthstone, GTA V, Battlefield. Так ждите будущих стримов, а пока подписывайтесь и ставьте лайки.