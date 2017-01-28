Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?

Александр Овечкин, Павел Буре, Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в список «100 величайших игроков в истории НХЛ».

В тот год, когда НХЛ отмечает 100 лет со дня своего основания, был составлен величайший список, который должен войти в историю. Такой есть в футболе – 100 лучших футболистов столетия. И вот теперь аналогичный список составили в НХЛ.

Выбор делало жюри из 58 человек, куда входили многие известные функционеры и представители прессы. Так, среди них был известный журналист и аналитик Игорь Куперман.

В итоговый список попали четверо россиян – Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Федоров, Павел Буре. Но кого не хватает? Ведь этот вопрос в первую очередь возникает у простого болельщика.

Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов – величайшие игроки в истории хоккея. Но наверное, их не включили в топ-100, потому что лучшие годы этих легенд прошли не в Северной Америке.

Алексей Ковалев, Александр Могильный, Алексей Яшин, Сергей Зубов – каждый был по-своему великолепен. Но видимо, они просто не выдержали конкуренцию.

И есть один российский игрок, которого очень не хватает в этом списке. Это Евгений Малкин, дважды обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок и в плей-офф, и в регулярном чемпионате, лучший бомбардир лиги. Кажется, что Малкин в НХЛ завоевал почти все. По среднему количеству очков за матч он обгоняет вообще всех россиян в лиге, включая Овечкина.

Но есть четкие критерии для действующих игроков, которых придерживались выборщики:

- 400 голов в регулярных чемпионатов (Малкин – 317);

- 600 передач (Малкин – 497);

- 900 очков (Малкин – 814);

- обладатель индивидуальных призов больше чем в одном сезоне (Малкин – да);

- четыре или более попадания в символическую сборную сезона (Малкин – четыре).

В общем, игрок абсолютно достойный, но его время еще не пришло. Буквально пара сезонов, и Джино был бы там.

Вот полный список хоккеистов, которые вошли в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Отметим, что хоккеисты не расставлены с первого по 100-е места, а представлены в алфавитном порядке.

В скобках – амплуа и годы карьеры в НХЛ. Звездочка – первая группа из 33 игроков была обнародована первого января.

Сид Абель (ф, 1938-39 / 1953-54)*

Стив Айзерман (ф, 1983-84 / 2005-06)

Энди Батгейт (ф, 1952-53 / 1970-71)*

Джонни Бауэр (в, 1953-54 / 1969-70)*

Жан Беливо (ф, 1950-51 / 1970-71)*

Макс Бентли (ф, 1940-41 / 1953-54)*

Той Блэйк (ф, 1934-35 / 1947-48)*

Майк Босси (ф, 1977-78 / 1986-87)

Турк Брода (в, 1936-37 / 1951-52)*

Мартен Бродер (в, 1991-92 / 2014-15)

Павел Буре (ф, 1991-92 / 2002-03)

Рэй Бурк (з, 1979-80 / 2000-01)

Джонни Бьюсик (ф, 1955-56 / 1977-78)*

Жорж Везина (в, 1917-18 / 1925-26)*

Майк Гартнер (ф, 1979-80 / 1997-98)

Доминик Гашек (в, 1990-91 / 2007-08)

Боб Гейни (ф, 1973-74 / 1988-89)

Уэйн Гретцки (ф, 1979-80 / 1998-99)

Павел Дацюк (ф, 2001-02 / 2015-16)

Алекс Дельвеккио (ф, 1950-51 / 1973-74)*

Берни Джеффрион (ф, 1950-51 / 1967-68)*

Марсель Дионн (ф, 1971-72 / 1988-89)

Кен Драйден (в, 1970-71 / 1978-79)

Билл Дурнан (в, 1943-44 / 1949-50)*

Патрик Кейн (ф, 2007-08 – по настоящее время)

Ред Келли (ф/з, 1947-48 / 1966-67)*

Тед Кеннеди (ф, 1942-43 / 1956-57)*

Дэйв Кеон (ф, 1960-61 / 1981-82)*

Данкан Кит (з, 2005-06 – по настоящее время)

Бобби Кларк (ф, 1969-70 / 1983-84)

Кинг Клэнси (з, 1921-22 / 1936-37)*

Пол Коффи (з, 1980-81 / 2000-01)

Сидни Кросби (ф, 2005-06 – по настоящее время)

Чарли Конахер (ф, 1929-30 / 1940-41)*

Иван Курнуайе (ф, 1963-64 / 1978-79)

Яри Курри (ф, 1980-81 / 1997-98)

Элмер Лак (ф, 1940-41 / 1953-54)*

Пэт Лафонтен (ф, 1983-84 / 1997-98)

Жак Лемер (ф, 1967-68 / 1978-79)

Марио Лемье (ф, 1984-85 / 2005-06)

Ги Лефлер (ф, 1971-72 / 1990-91)

Никлас Лидстрем (з, 1991-92 / 2011-12)

Эрик Линдрос (ф, 1992-93 / 2006-07)

Тед Линдсей (ф, 1944-45 / 1964-65)*

Брайан Лич (з, 1987-88 / 2005-06)

Эл Макиннис (з, 1981-82 / 2003-04)

Фрэнк Маховлич (ф, 1956-57 / 1973-74)*

Марк Мессье (ф, 1979-80 / 2003-04)

Стэн Микита (ф, 1958-59 / 1979-80)

Майк Модано (ф, 1989-90 / 2010-11)

Хоуи Моренц (ф, 1923-24 / 1936-37)*

Дикки Мур (ф, 1951-52 / 1967-68)*

Скотт Нидермайер (з, 1991-92 / 2009-10)

Джо Ньювендайк (ф, 1986-87 / 2006-07)

Александр Овечкин (ф, 2005-06 – по настоящее время)

Бобби Орр (з, 1966-67 / 1978-79)

Адам Оутс (ф, 1985-86 / 2003-04)

Берни Парент (в, 1965-66 / 1978-79)

Брэд Парк (з, 1968-69 / 1984-85)

Жильбер Перро (ф, 1970-71 / 1986-87)

Жак Плант (в, 1952-53 / 1972-73)*

Дени Потвен (з, 1973-74 / 1987-88)

Крис Пронгер (з, 1993-94 / 2011-12)

Жан Ратель (ф, 1960-61 / 1980-81)

Анри Ришар (ф, 1955-56 / 1974-75)*

Морис Ришар (ф, 1942-43 / 1959-60)*

Ларри Робинсон (з, 1972-73 / 1991-92)

Люк Робитайл (ф, 1986-87 / 2005-06)

Патрик Руа (в, 1984-85 / 2002-03)

Денис Савар (ф, 1980-81 / 1996-97)

Серж Савар (з, 1966-67 / 1982-83)

Терри Савчук (в, 1949-50 / 1969-70)*

Джо Сакик (ф, 1988-89 / 2008-09)

Берье Сальминг (з, 1973-74 / 1989-90)

Теему Селянне (ф, 1992-93 / 2013-14)

Дэррил Ситтлер (ф, 1970-71 / 1984-85)

Билли Смит (в, 1971-72 / 1988-89)

Скотт Стивенс (з, 1982-83 / 2003-04)

Матс Сундин (ф, 1990-91 / 2008-09)

Джонатан Тэйвз (ф, 2007-08 – по настоящее время)

Брайан Троттье (ф, 1975-76 / 1993-94)

Сергей Федоров (ф, 1990-91 / 2008-09)

Петер Форсберг (ф, 1994-95 / 2010-11)

Рон Фрэнсис (ф, 1981-82 / 2003-04)

Грант Фюр (в, 1981-82 / 1999-00)

Бобби Халл (ф, 1957-58 / 1979-80)

Бретт Халл (ф, 1986-87 / 2005-06)

Гленн Холл (в, 1952-53 / 1970-71)*

Дуг Харви (з, 1947-48 / 1968-69)*

Тим Хортон (з, 1949-50 / 1973-74)*

Горди Хоу (ф, 1946-47 / 1979-80)*

Крис Челиос (з, 1983-84 / 2009-10)

Брендан Шэнахэн (ф, 1987-88 / 2008-09)

Милт Шмидт (ф, 1936-37 / 1954-55)*

Эдди Шор (з, 1926-27 / 1939-40)*

Петер Штястны (ф, 1980-81 / 1994-95)

Сил Эппс (ф, 1936-37 / 1947-48)*

Фил Эспозито (ф, 1963-64 / 1980-81)

Тони Эспозито (в, 1968-69 / 1983-84)

Яромир Ягр (ф, 1990-91 – по настоящее время)