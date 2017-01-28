Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?
28 января в Махачкале (Дагестан) в рамках турнира Fight Nights Global 58 состоится поединок между россиянином Мурадом Мачаевым и бразильцем Диего Брандао. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям, а также дал прогноз на исход схватки.
FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
Дата
турнира: 28 января
Место проведения: Махачкала (Россия)
Кто: Мурад Мачаев (Россия) — Диего Брандао (Бразилия)
Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Мачаев (37-е, бои 20-1); Брандао (54-е, бои 20-11)
В чем интрига?
На сегодняшний день карьера Мурада Мачаева насчитывает 20 побед и единственное поражение в более чем равном поединке с действующим бойцом UFC Марцином Хелдом.
Для Диего Брандао турнир станет вторым в карьере, который возглавит его выступление. Впервые Брандао дрался в мэйнивенте в рамках UFC Fight Night 46 в Ирландии, где его соперником стал Конор Макгрегор. В американской организации бразилец провел 10 поединков, выиграв в шести из них. Под сводами UFC Диего провел бы еще больше боев, но в апреле нынешнего года Брандао стал фигурантом инцидента в одном из ночных клубов США, после чего руководство промоушна решило расторгнуть контракт
с бойцом.
Изначально с Диего Брандао должен был встретиться Расул Мирзаев, но после поражения «Черного Тигра» Левану Макашвили этот поединок был отменен.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Мурад Мачаев (Россия)
|
Диего Брандао (Бразилия)
|
Габариты
|
7
|
7
|
Сила
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
7
|
Техника
|
7
|
8
|
Скорость
|
7
|
8
|
Взрывная мощь
|
7
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
5
|
7
|
Работа в стойке
|
7
|
8
|
Борьба в стойке
|
9
|
7
|
Борьба в партере
|
9
|
7
|
Опыт
|
7
|
8
|
Итого
|
81
|
82
Небольшое превосходство имеет бразильский боец за счет опыта выступления в UFC, а также Диего Брандао лучше работает в стойке. Однако, Мурад Мачаев является первоклассным борцом, что он продемонстрировал в поединке против яркого ударника Александра Сарнавского, не дав ему ни одного шанса нанести точный удар.
Прогноз «Советского спорта». Если бы поединок проходил в Бразилии, то фаворитом был бы Диего Брандао. Однако схватка пройдет на родине Мачаева — в Дагестане. Все мы прекрасно знаем, как кавказские любители ММА умеют и любят поддерживать своих спортсменов. Мачаев победит либо сабмишеном, либо будет контролировать соперника в партере на протяжении всего поединка.
Печально! О самом веселом российском бойце ММА, который был уволен из UFC
СПРАВКА
|
Боец
|
Мурад Мачаев
|
Его Брандао
|
Гражданство
|
Россия
|
Бразилия
|
Рекорд в ММА
|
20 побед, 1 поражение
|
20 побед, 11 поражений
|
Достижения в спорте
|
Призер чемпионатов России и крупных международных турниров, мастер спорта.
|
-
|
Стиль
|
Боевое самбо, борьба
|
Бразильское джиу-джитсу
|
Возраст
|
30 лет
|
29 лет
|
Рост
|
175 см
|
170 см
|
Вес между боями
|
75
|
72
Последние
поединки соперников
|
Мурад Мачаев
|
Диего Брандао
|
Нико Пухакка (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|
Дастин Порье (поражение нокаутом в первом раунде)
|
Ислам Бегидов (победа техническим нокаутом во втором раунде)
|
Конор Макгрегор (поражение техническим нокаутом в первом раунде)
|
Сергей Гречихо (победа единогласным решением судей)
|
Джим Хеттес (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Александр Сарнавский (победа единогласным решением судей)
|
Катцунори Кикуно (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Джек Макгэнн (победа сабмишеном во втором раунде)
|
Бриан Ортега (поражение сабмишеном в третьем раунде)