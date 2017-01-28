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Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?

28 января в Махачкале (Дагестан) в рамках турнира Fight Nights Global 58 состоится поединок между россиянином Мурадом Мачаевым и бразильцем Диего Брандао. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям, а также дал прогноз на исход схватки.

FIGHT NIGHTS GLOBAL 58 

Дата турнира: 28 января 
Место проведения: Махачкала (Россия) 
Кто: Мурад Мачаев (Россия) — Диего Брандао (Бразилия) 
Весовая категория: легкая 
Места в мировом рейтинге. Мачаев (37-е, бои 20-1); Брандао (54-е, бои 20-11) 

В чем интрига? 

На сегодняшний день карьера Мурада Мачаева насчитывает 20 побед и единственное поражение в более чем равном поединке с действующим бойцом UFC Марцином Хелдом. 
Для Диего Брандао турнир станет вторым в карьере, который возглавит его выступление. Впервые Брандао дрался в мэйнивенте в рамках UFC Fight Night 46 в Ирландии, где его соперником стал Конор Макгрегор. В американской организации бразилец провел 10 поединков, выиграв в шести из них. Под сводами UFC Диего провел бы еще больше боев, но в апреле нынешнего года Брандао стал фигурантом инцидента в одном из ночных клубов США, после чего руководство промоушна решило расторгнуть контракт 
с бойцом. 

Изначально с Диего Брандао должен был встретиться Расул Мирзаев, но после поражения «Черного Тигра» Левану Макашвили этот поединок был отменен. 

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель

Мурад Мачаев (Россия)

Диего Брандао (Бразилия)

Габариты

7

7

Сила

8

8

Выносливость

8

7

Техника

7

8

Скорость

7

8

Взрывная мощь

7

7

Нокаутирующая сила

5

7

Работа в стойке

7

8

Борьба в стойке

9

7

Борьба в партере

9

7

Опыт

7

8

Итого

81

82

Небольшое превосходство имеет бразильский боец за счет опыта выступления в UFC, а также Диего Брандао лучше работает в стойке. Однако, Мурад Мачаев является первоклассным борцом, что он продемонстрировал в поединке против яркого ударника Александра Сарнавского, не дав ему ни одного шанса нанести точный удар.

Прогноз «Советского спорта». Если бы поединок проходил в Бразилии, то фаворитом был бы Диего Брандао. Однако схватка пройдет на родине Мачаева — в Дагестане. Все мы прекрасно знаем, как кавказские любители ММА умеют и любят поддерживать своих спортсменов. Мачаев победит либо сабмишеном, либо будет контролировать соперника в партере на протяжении всего поединка.

Печально! О самом веселом российском бойце ММА, который был уволен из UFC

СПРАВКА

Боец

Мурад Мачаев

Его Брандао

Гражданство

Россия

Бразилия

Рекорд в ММА

20 побед, 1 поражение

20 побед, 11 поражений

Достижения в спорте

Призер чемпионатов России и крупных международных турниров, мастер спорта.

-

Стиль

Боевое самбо, борьба

Бразильское джиу-джитсу

Возраст

30 лет

29 лет

Рост

175 см

170 см

Вес между боями

75

72

Последние поединки соперников

Мурад Мачаев

Диего Брандао

Нико Пухакка (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Дастин Порье (поражение нокаутом в первом раунде)

Ислам Бегидов (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Конор Макгрегор (поражение техническим нокаутом в первом раунде)

Сергей Гречихо (победа единогласным решением судей)

Джим Хеттес (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Александр Сарнавский (победа единогласным решением судей)

Катцунори Кикуно (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Джек Макгэнн (победа сабмишеном во втором раунде)

Бриан Ортега (поражение сабмишеном в третьем раунде)
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