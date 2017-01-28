Дагестанская борьба против бразильского джиу-джитсу. Победит ли Мачаев Брандао?

28 января в Махачкале (Дагестан) в рамках турнира Fight Nights Global 58 состоится поединок между россиянином Мурадом Мачаевым и бразильцем Диего Брандао. «Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям, а также дал прогноз на исход схватки.

FIGHT NIGHTS GLOBAL 58

Дата турнира: 28 января

Место проведения: Махачкала (Россия)

Кто: Мурад Мачаев (Россия) — Диего Брандао (Бразилия)

Весовая категория: легкая

Места в мировом рейтинге. Мачаев (37-е, бои 20-1); Брандао (54-е, бои 20-11)



В чем интрига?



На сегодняшний день карьера Мурада Мачаева насчитывает 20 побед и единственное поражение в более чем равном поединке с действующим бойцом UFC Марцином Хелдом.

Для Диего Брандао турнир станет вторым в карьере, который возглавит его выступление. Впервые Брандао дрался в мэйнивенте в рамках UFC Fight Night 46 в Ирландии, где его соперником стал Конор Макгрегор. В американской организации бразилец провел 10 поединков, выиграв в шести из них. Под сводами UFC Диего провел бы еще больше боев, но в апреле нынешнего года Брандао стал фигурантом инцидента в одном из ночных клубов США, после чего руководство промоушна решило расторгнуть контракт

с бойцом.



Изначально с Диего Брандао должен был встретиться Расул Мирзаев, но после поражения «Черного Тигра» Левану Макашвили этот поединок был отменен.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Мурад Мачаев (Россия) Диего Брандао (Бразилия) Габариты 7 7 Сила 8 8 Выносливость 8 7 Техника 7 8 Скорость 7 8 Взрывная мощь 7 7 Нокаутирующая сила 5 7 Работа в стойке 7 8 Борьба в стойке 9 7 Борьба в партере 9 7 Опыт 7 8 Итого 81 82

Небольшое превосходство имеет бразильский боец за счет опыта выступления в UFC, а также Диего Брандао лучше работает в стойке. Однако, Мурад Мачаев является первоклассным борцом, что он продемонстрировал в поединке против яркого ударника Александра Сарнавского, не дав ему ни одного шанса нанести точный удар.

Прогноз «Советского спорта». Если бы поединок проходил в Бразилии, то фаворитом был бы Диего Брандао. Однако схватка пройдет на родине Мачаева — в Дагестане. Все мы прекрасно знаем, как кавказские любители ММА умеют и любят поддерживать своих спортсменов. Мачаев победит либо сабмишеном, либо будет контролировать соперника в партере на протяжении всего поединка.

СПРАВКА

Боец Мурад Мачаев Его Брандао Гражданство Россия Бразилия Рекорд в ММА 20 побед, 1 поражение 20 побед, 11 поражений Достижения в спорте Приз е р чемпионатов России и крупных международных турниров, мастер спорта. - Стиль Боевое самбо, борьба Бразильское джиу-джитсу Возраст 30 лет 29 лет Рост 175 см 170 см Вес между боями 75 72

Последние поединки соперников

