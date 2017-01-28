«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

День рождения Глушакова

Накануне «Спартак» провел одну тренировку: атакующие игроки учились взламывать оборону соперника, а защитники, действиями которых руководил Массимо Каррера, – прерывать атаки. За тренировкой наблюдал Станислав Черчесов, находящийся сейчас в лагере красно-белых. А сегодня «Спартак» проведет первый спарринг на зимних сборах.





Капитану «Спартака» стукнуло 30. Глушаков стал одним из самых полезных игроков премьер-лиги в первой части сезона. Своими голами он принес три победы. И какие это были голы! Нет такого компонента, в котором Денис не прибавил. Особенно в физике. Порой кажется, что он запросто может отпахать не 90, а 180 минут. После чего попьет минералки и пробежит еще 20 кругов вокруг поля.

По случаю дня рождения Глушаков ответил на многочисленные вопросы болельщиков. Все в порядке у капитана не только с физикой, но и с юмором. На вопрос, кто в «Спартаке» штатный пенальтист, Денис ответил так:

– Я совершенно не удивлен, что вы забыли, кто в «Спартаке» бьет пенальти. (Улыбается.) В те времена, когда их еще назначали, били Квинси и Комбаров. Если в этом сезоне нам хотя бы раз дадут пробить, исполнять будет, скорее всего, кто-то их них.

Ирония Глушакова понятна. За весь 2016 год «Спартак» пробил всего один пенальти. Для сравнения, «Зенит» – 11, «Локомотив» – 9, «Рубин» и «Терек» – по 5.





Первый гол Эрнани

Вчера «Зенит» прилетел в Испанию и сразу провел контрольный матч с «Волеренгой». Победил благодаря голу Эрнани, но какой-то связной атакующей игры не показал. Даже подумалось: а не устали ли футболисты от такого графика? Да вряд ли. Все футболисты на сборах любят работать с мячом, играть в футбол. Это в разы лучше, чем кроссы и прочие беговые упражнения. Ах да, сегодня «Зенит» сыграет с польской «Легией».

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Два важных момента. Во-первых, вчера Мирча Луческу впервые дал одному составу сыграть полный матч. Раньше в двух таймах играли разные составы. Новая система. Во-вторых, Эрнани играл на позиции центрального атакующего полузащитника, то есть высоко в атаке, а не в средней линии.





А еще вчера был китайский Новый Год. Игроки «Зенита» поздравили всех, в первую очередь – «китайцев» Халка и Витселя, с этим событием. И в ответ получили добрые слова от бывших одноклубников.





Новая тактика ЦСКА

В пятницу армейцы большое внимание уделили тактике, в частности, отработке атак. Виктор Онопко рассказал, как футболисты перестраиваются на 3–5–2.

– Ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент – как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ЦСКА с данным компонентом все в порядке, что не может не радовать.



Фото: официальный сайт ЦСКА

Сообщается, что Акинфеев, Тошич и Натхо сейчас занимаются по индивидуальной программе.

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Вообще сборы набирают обороты. На сегодня запланировано, возможно, рекордное количество матчей – шесть. Помимо «Спартака» и «Зенита», две встречи проведет «Урал» и по одной – «Ростов» и «Амкар».

Ближайшие матчи

28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония

28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия

28.01. «Зенит» – «Легия», Польша

28.01. «Урал» – «Погонь», Польша

28.01. «Урал» – «Арис», Греция

28.01. «Спартак» – «Жилина», Словакия

29.01. «Локомотив» – «Осиек», Хорватия

29.01. «Крылья Советов» – «Шпорт», Словакия

29.01. «Томь» – «Динамо»