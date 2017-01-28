Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал2 : 1Слован
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Теннис  Уильямс3:4Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Комментарии
«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

День рождения Глушакова

Накануне «Спартак» провел одну тренировку: атакующие игроки учились взламывать оборону соперника, а защитники, действиями которых руководил Массимо Каррера, – прерывать атаки. За тренировкой наблюдал Станислав Черчесов, находящийся сейчас в лагере красно-белых. А сегодня «Спартак» проведет первый спарринг на зимних сборах.


Капитану «Спартака» стукнуло 30. Глушаков стал одним из самых полезных игроков премьер-лиги в первой части сезона. Своими голами он принес три победы. И какие это были голы! Нет такого компонента, в котором Денис не прибавил. Особенно в физике. Порой кажется, что он запросто может отпахать не 90, а 180 минут. После чего попьет минералки и пробежит еще 20 кругов вокруг поля.

По случаю дня рождения Глушаков ответил на многочисленные вопросы болельщиков. Все в порядке у капитана не только с физикой, но и с юмором. На вопрос, кто в «Спартаке» штатный пенальтист, Денис ответил так:

–  Я совершенно не удивлен, что вы забыли, кто в «Спартаке» бьет пенальти. (Улыбается.) В те времена, когда их еще назначали, били Квинси и Комбаров. Если в этом сезоне нам хотя бы раз дадут пробить, исполнять будет, скорее всего, кто-то их них.

Ирония Глушакова понятна. За весь 2016 год «Спартак» пробил всего один пенальти. Для сравнения, «Зенит» – 11, «Локомотив» – 9, «Рубин» и «Терек» – по 5.


Первый гол Эрнани

Вчера «Зенит» прилетел в Испанию и сразу провел контрольный матч с «Волеренгой». Победил благодаря голу Эрнани, но какой-то связной атакующей игры не показал. Даже подумалось: а не устали ли футболисты от такого графика? Да вряд ли. Все футболисты на сборах любят работать с мячом, играть в футбол. Это в разы лучше, чем кроссы и прочие беговые упражнения. Ах да, сегодня «Зенит» сыграет с польской «Легией».

Супергол Эрнани. Как новичок «Зенита» пробует себя в новой роли

Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победу

Два важных момента. Во-первых, вчера Мирча Луческу впервые дал одному составу сыграть полный матч. Раньше в двух таймах играли разные составы. Новая система. Во-вторых, Эрнани играл на позиции центрального атакующего полузащитника, то есть высоко в атаке, а не в средней линии.


А еще вчера был китайский Новый Год. Игроки «Зенита» поздравили всех, в первую очередь – «китайцев» Халка и Витселя, с этим событием. И в ответ получили добрые слова от бывших одноклубников.


Новая тактика ЦСКА

В пятницу армейцы большое внимание уделили тактике, в частности, отработке атак. Виктор Онопко рассказал, как футболисты перестраиваются на 3–5–2.

– Ребята действительно быстро перестраиваются, что говорит об их уровне мышления, о высоком футбольном интеллекте. Это очень показательный момент – как быстро команда реагирует на те изменения, которые предлагает ей главный тренер. У игроков ЦСКА с данным компонентом все в порядке, что не может не радовать.


Фото: официальный сайт ЦСКА

Сообщается, что Акинфеев, Тошич и Натхо сейчас занимаются по индивидуальной программе.

Приступил к работе на втором сборе и «Локомотив»


Вообще сборы набирают обороты. На сегодня запланировано, возможно, рекордное количество матчей – шесть. Помимо «Спартака» и «Зенита», две встречи проведет «Урал» и по одной – «Ростов» и «Амкар».

Ближайшие матчи
28.01. «Амкар» – «Вардар», Македония
28.01. «Ростов» – «Аустрия», Австрия
28.01. «Зенит» – «Легия», Польша
28.01. «Урал» – «Погонь», Польша
28.01. «Урал» – «Арис», Греция
28.01. «Спартак» – «Жилина», Словакия
29.01. «Локомотив» – «Осиек», Хорватия
29.01. «Крылья Советов» – «Шпорт», Словакия
29.01. «Томь» – «Динамо»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титуламиГлорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титуламиБразилец Луис Адриано пришел в «Спартак» выигрывать чемпионат, а «Советский спорт» вспомнил остальных игроков.«Зенит» - «Легия». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В субботу, 28 января «Зенит» на сборе в Испании проведет контрольную игру с польской «Легией».«Спартак» - «Жилина». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)В субботу, 28 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Жилина».Виктор Онопко: Сборы – худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никакТренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой тренировке армейцев на втором сборе в испанском Кампоаморе.Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов посетил клубный музей столичной команды, сообщает официальный сайт Красно-белых.«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримера«Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримераФорвард «Эшторила» Константин Базелюк снова в свободное время играет в видеоигры в прямом эфире.Супергол Эрнани. Как новичок «Зенита» пробует себя в новой роли (видео)Супергол Эрнани. Как новичок «Зенита» пробует себя в новой роли (видео)Бразилец вышел не на своей позиции и принес «Зениту» победу над «Волеренгой».«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победуЛомбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победуЛуневу снова не забили пенальти, Луческу не стал менять весь состав, а почти списанный центральный защитник вдруг провел идеальный матч.«Зенит» благодаря голу Эрнани обыграл «Волеренгу» на сборе в ИспанииПетербургский «Зенит» на своем втором сборе провел первый товарищеский матч, в котором одержал победу над норвежской «Волеренгой» со счетом 1:0.«Зенит» – «Волеренга».ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между «Зенитом» и «Волеренгой».Рязанцев может перейти в «Уфу»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».«Зенит» – «Волеренга». Лунев, Цаллагов и Джорджевич – в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом команды на товарищеский матч против норвежской «Волеренги».Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас«Зенит» на своей странице в Youtube выложил видео с обращением бывшего нападающего сине-бело-голубых Халка к болельщикам и игрокам петербургского клуба.Денис Глушаков: Сила нынешнего «Спартака» – в характереКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие изменения произошли с командой после прихода на пост главного тренера Массимо Карреры.Агент: Есть клубы, которые интересуются Траоре, мы над этим работаемФорвард ЦСКА Ласина Траоре сохраняет шансы перейти в другой клуб в зимнее трансферное окно, сообщил агент ивуарийца Дмитрий Селюк.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)«Да Джа Хао». Кокорин, Данни и Кришито заговорили на китайском (видео)Футболисты «Зенита» поздравили Халка, Акселя Витселя, Андре Виллаш-Боаша и других жителей Китая с годом петуха. А может, просто учат язык.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.День в истории. Роману Шишкину – 30!Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин. Футболисту исполняется 30 лет.
Главные новости
Фигурное катание
Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет
Футбол
Юрген Клопп: В последних неудачах «Ливерпуля» виноваты только мы сами
Хоккей
Владислав Третьяк: Включение четырех россиян в список лучших игроков в истории НХЛ - это признание отечественного хоккея
Фигурное катание
Алексей Мишин: Проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам на Костнер
Футбол
Коррумпированные румынские судьи могли повлиять на результаты контрольных матчей «Амкара» и «Уфы»
MMA
Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - Нганноу
Формула-1
Берни Экклстоун: Был удивлен, когда новые владельцы «Ф-1» сказали мне отойти в сторону
Футбол
Антон Миранчук: Восстановление идет в штатном режиме, не терпится присоединиться к ребятам на поле
MMA
Орловский оказался легче Нганну на три килограмма перед боем
Футбол
Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из Китая
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика