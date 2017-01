Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23

29 января рано утром по московскому времени состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on FOX 23.

«Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых противостояний этого шоу, которое пройдет в Денвере (США). В рамках турнира не будет титульных сражений, но менее интересными они, конечно же, не станут.

Билет на реванш для Шевченко

В главном поединке вечера представляющая Перу Валентина Шевченко (13 побед, 2 поражения) проведет поединок против американки Джулианы Пеньи (8 побед, 2 поражения). На данный момент представительница Америки имеет победную серию из четырех поединков. Джулиана нокаутировала россиянку Милану Дудиеву и Джессику Ракожи, а потом взяла вверх по очкам над Джессикой Айе и Кэт Зингано. И все эти поединки были выиграны в UFC.

Валентина в главном промоушене мира провела три поединка. В дебютном поединке она громко заявила о себе, неожиданно победив Сару Кауфман раздельным решением судей. Потом Шевченко в равном поединке уступила нынешней обладательнице титула UFC бразильянке Аманде Нуньес. Свой последний на данный момент поединок Валентина провела 23 июля 2016 года против экс-чемпионки Холли Холм. Шевченко предрекали полный крах в этой схватке, однако, она смогла победить Холм ее же оружием — классным боем в стойке.

По мнению букмекеров, в поединке Шевченко — Пенья фаворитом является Валентина. Коэффициент на ее победу равен 1,7. Победа американки оценивается коэффициентом 2. Победитель этого боя станет главным претендентом на бой против чемпионки Аманды Нуньес.

Ковбой снова в деле

Перед главным поединком вечера нас ожидают несколько любопытных противостояний. Дональд Серроне (32 победы, 7 поражений), главный ковбой современного ММА, в рамках полусреднего веса сразится с Хорхе Масвидалем (31 победа, 11 поражений), который набрал неплохую форму.

Серроне после поражения от Рафаэля дос Аньоса одержал четыре победы кряду. У Масвидаля — серия из двух побед. Эксперты и букмекеры уверены, что для Дональда этот поединок сложится удачно. 1,5 против 2,2 по коэффициентам в пользу Ковбоя.

Последний шанс Питбуля

Белорус Андрей Орловский (25 побед, 13 поражений) по прозвищу Питбуль имеет серию из трех поражений кряду в UFC на данный момент и рискует попрощаться с промоушеном, если уступит французу Фрэнсису Нганноу (9 побед, 1 поражение), который не знает поражений восемь боев подряд.

Если вы выидели последний поединок француза с Энтони Хэмильтоном (сабмишен в первом раунде), то поймете, что Орловскому придется на максимуме использовать все свои навыки. Фрэнсис разносторонний боец, который и борется классно, и удары наносит точно, быстро и сильно.

Шансов на победу у Андрея мало, это признают и букмекеры. 1,2 — ничтожно маленький коэффициент дают на победу перспективного и атлетичного Фрэнсиса.

Полный файткард турнира

UFC ON FOX 23

«Pepsi Center», Денвер, штат Колорадо, США

Валентина Шевченко (13-2) vs Джулианна Пенья (8-2)

Дональд Серроне (32-7) vs Хорхе Масвидал (31-11)

Андрей Орловский (25-13) vs Фрэнсис Нганноу (9-1)

Алекс Касерес (12-9) vs Джейсон Найт (15-2)

Сэм Элви (29-8) vs Нэйт Маркуордт (35-16-2)

Рафаэль Ассунсао (23-5) vs Элджемейн Стерлинг (12-1)

Бобби Нэш (8-1) vs Джинглианг Ли (11-4)

Эрик Спайсли (9-1) vs Алессио Ди Чирико (10-1)

Луис Энрике да Силва (12-1) vs Джордан Джонсон (6-0)

Маркос Р. де Лима (14-4-1) vs Джереми Кимболл (14-5)

Джей-Си Коттрелл (17-4) vs Джейсон Гонсалес (10-3)

Алешандре Пантожа (16-2) vs Эрик Шелтон (10-2)