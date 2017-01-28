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Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нокаутирует ли дерзкий француз Орловского? Превью турнира UFC on FOX 23

29 января рано утром по московскому времени состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on FOX 23.

«Советский спорт» рассказывает о самых ожидаемых противостояний этого шоу, которое пройдет в Денвере (США). В рамках турнира не будет титульных сражений, но менее интересными они, конечно же, не станут.

Билет на реванш для Шевченко

В главном поединке вечера представляющая Перу Валентина Шевченко (13 побед, 2 поражения) проведет поединок против американки Джулианы Пеньи (8 побед, 2 поражения). На данный момент представительница Америки имеет победную серию из четырех поединков. Джулиана нокаутировала россиянку Милану Дудиеву и Джессику Ракожи, а потом взяла вверх по очкам над Джессикой Айе и Кэт Зингано. И все эти поединки были выиграны в UFC.

Валентина в главном промоушене мира провела три поединка. В дебютном поединке она громко заявила о себе, неожиданно победив Сару Кауфман раздельным решением судей. Потом Шевченко в равном поединке уступила нынешней обладательнице титула UFC бразильянке Аманде Нуньес. Свой последний на данный момент поединок Валентина провела 23 июля 2016 года против экс-чемпионки Холли Холм. Шевченко предрекали полный крах в этой схватке, однако, она смогла победить Холм ее же оружием — классным боем в стойке.

По мнению букмекеров, в поединке Шевченко — Пенья фаворитом является Валентина. Коэффициент на ее победу равен 1,7. Победа американки оценивается коэффициентом 2. Победитель этого боя станет главным претендентом на бой против чемпионки Аманды Нуньес.

Ковбой снова в деле

Перед главным поединком вечера нас ожидают несколько любопытных противостояний. Дональд Серроне (32 победы, 7 поражений), главный ковбой современного ММА, в рамках полусреднего веса сразится с Хорхе Масвидалем (31 победа, 11 поражений), который набрал неплохую форму.

Серроне после поражения от Рафаэля дос Аньоса одержал четыре победы кряду. У Масвидаля — серия из двух побед. Эксперты и букмекеры уверены, что для Дональда этот поединок сложится удачно. 1,5 против 2,2 по коэффициентам в пользу Ковбоя.

Последний шанс Питбуля

Белорус Андрей Орловский (25 побед, 13 поражений) по прозвищу Питбуль имеет серию из трех поражений кряду в UFC на данный момент и рискует попрощаться с промоушеном, если уступит французу Фрэнсису Нганноу (9 побед, 1 поражение), который не знает поражений восемь боев подряд.

Если вы выидели последний поединок француза с Энтони Хэмильтоном (сабмишен в первом раунде), то поймете, что Орловскому придется на максимуме использовать все свои навыки. Фрэнсис разносторонний боец, который и борется классно, и удары наносит точно, быстро и сильно.

Шансов на победу у Андрея мало, это признают и букмекеры. 1,2 — ничтожно маленький коэффициент дают на победу перспективного и атлетичного Фрэнсиса.

Полный файткард турнира

UFC ON FOX 23 
«Pepsi Center», Денвер, штат Колорадо, США 
Валентина Шевченко (13-2) vs Джулианна Пенья (8-2)
Дональд Серроне (32-7) vs Хорхе Масвидал (31-11)
Андрей Орловский (25-13) vs Фрэнсис Нганноу (9-1)
Алекс Касерес (12-9) vs Джейсон Найт (15-2)
Сэм Элви (29-8) vs Нэйт Маркуордт (35-16-2)
Рафаэль Ассунсао (23-5) vs Элджемейн Стерлинг (12-1)
Бобби Нэш (8-1) vs Джинглианг Ли (11-4)
Эрик Спайсли (9-1) vs Алессио Ди Чирико (10-1)
Луис Энрике да Силва (12-1) vs Джордан Джонсон (6-0)
Маркос Р. де Лима (14-4-1) vs Джереми Кимболл (14-5)  
Джей-Си Коттрелл (17-4) vs Джейсон Гонсалес (10-3)
Алешандре Пантожа (16-2) vs Эрик Шелтон (10-2)

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