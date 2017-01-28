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Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?» (видео)

Александр Овечкин, Сергей Федоров и Павел Дацюк в Лос-Анджелесе дали интервью корреспондентам «Советского спорта».

Как вы помните, Александр Овечкин, Сергей Федоров, Павел Дацюк, а также Павел Буре вошли в сотню лучших игроков НХЛ за всю историю. С первыми тремя легендами в Лос-Анджелесе встретились корреспонденты «Советского спорта» - Олег Межерицкий, Лина Трунина, Илья Свиридюк и Евгений Роберов.

ОВЕЧКИН: Я СЧАСТЛИВ И ДОВОЛЕН


- Можно сказать, что для меня это самая памятная, ценная и важная награда, - сказал Александр Овечкин. – Войти в сотню лучших игроков НХЛ всех времен очень престижно и дорогого стоит. Я счастлив и доволен.

- Какое воспоминание из карьеры вас особенно греет?
- За те годы, что я провел в Америке, у меня каждый сезон был памятным и интересным. Очень много таких моментов, и трудно выделить какой-то один.

- Вам приятно видеть Сергея Федорова, с которым вы играли в «Вашингтоне»?
- Конечно, очень приятно. Помню, как мы выступали в клубе и сборной. Нас связывают хорошие отношения. Я всегда рад видеть Сергея.

ФЕДОРОВ: НЕ ВСЕ УЛЕГЛОСЬ В ГОЛОВЕ…


- Еще не все улеглось в голове, - улыбается Федоров. – Нужно осознать этот факт, проанализировать многие вещи. Но это очень приятная честь. Крайне неожиданный и особенный вечер, который происходит раз в столетие. Многих прекрасных игроков вы видели на сцене. Быть в их когорте очень-очень приятно. Все-таки я не родился в Северной Америке, не прошел эту школу, как ребята отсюда. Возникали небольшие проблемы на пути к Олимпу, к этой лиге. 

Очень-очень приятно было всех увидеть, быть номинированным в этой категории. Повторю, еще не все сложилось у меня в голове…

- Как вы узнали об этой чести?
- Мне позвонил ассистент Гари Бэттмана, а потом сам Гари Бэттман. Я был в Москве на совещании у себя в клубе, напряженно работал. Не совсем в это поверил. Может, какие-то шутники звонят? Было такое ощущение. Но потом я оторвался от работы и понял, что все это серьезно. И очень почетно.

- Насколько приятно было увидеть старых друзей? Например, Доминика Гашека.
- Да всех ребят рад видеть, не только Доминика! С кем играл, против кого играл. Тут полно знаменитых людей. Вы же видите, сколько хоккеистов из 90-х попали в этот список. И это правда. Потому что в 90-х был самый сильный хоккей, тогда выступали самые сливки. Играли друг против друга, и болельщики это запомнили.

- А что скажете о Яромире Ягре?
- Ну, Яромир  - это феномен у нас. Разговаривал тут с ним: «Ты что, на рекорд Горди Хоу пошел?» Пожелал здоровья, обойтись без травм, чтобы хоккей нравился в эти годы. А Ягру это нравится. Он работает с молодыми хоккеистами, наставляет их на путь истинный. Я горжусь тем, что знаком с Яромиром. Играл против него, а в каких-то матчах даже за него. Кажется, это было на «Матче звезд».

ДАЦЮК: ОТЛИЧИЕ В ОДНОЙ БУКВЕ


Павел Дацюк прилетел в Лос-Анджелес на два дня. Его отпустили из СКА в командировку, учитывая всю важность этого момента.

- Попасть в топ-100 лучших игроков НХЛ за всю историю – это большая честь, - сказал Дацюк. – И конечно, этого бы не случилось без поддержки партнеров по команде, а также болельщиков.

- Вы выступали на нескольких «Матчах звезд» НХЛ. Но этот – особенный?
- Я завтра играть не буду. Но соглашусь с вами, это подведение каких-то итогов.

- Вы легко перестроились на КХЛ? Скучаете по НХЛ?
- Конечно, немного скучаешь. Но у нас идет сезон со СКА, и все мысли об этом.

- Можете сравнить КХЛ и НХЛ в двух словах? В чем главное отличие?
- В одной букве.

- А так хоккей одинаковый?
- У нас все почему-то любят сравнивать лиги. А я – не люблю.

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