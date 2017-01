Александр Салугин: Это`О попросил «Амкар» справляться без него

Нападающий «Амкара» Александр Салугин в интервью «Советскому спорту» рассказал о нашумевшем визите Самюэля Это`О в расположение команды.

- Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с вашей стороны?

- Может быть, - улыбается Александр. – На самом деле, Это`О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича (Гаджиева, главного тренера «Амкара» – Прим. ред.). Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!

- Советы он давал именно вам?

- Всем. Это, можно сказать, тост был. Конкуренции со мной Это`О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался – у него все хорошо в Турции.

- Каким был тост?

- Это были напутственные слова. Пожелал удачи в чемпионате. Говорит: «Постарайтесь без меня справиться и занять место как можно выше в таблице».

- Вы Самюэлю по матчам РФПЛ не запомнились? Вдруг, когда жал руку, сказал: «Саша, привет, вот тебя я запомнил».

- Такого не было. Это`О во многих лигах играл. Может, кого-то из «Анжи» запомнил. А меня – нет

- Англичане всерьез подумали, что камерунец в «Амкар» перешел…

- Особо за этой историей в СМИ не следил. Но понятно, что тогда придется всему городу или даже краю на Это`О работать. Это невозможно.

Samuel Eto'o has a new club, the 11th of his professional career https://t.co/cgIgqJCcFu pic.twitter.com/BAKEJiH0cX