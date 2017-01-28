Александр Салугин: Это`О попросил «Амкар» справляться без него
Нападающий «Амкара» Александр Салугин в интервью «Советскому спорту»
рассказал о нашумевшем визите Самюэля Это`О в расположение команды.
«САМЮЭЛЬ СКАЗАЛ ТОСТ»
- Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с
вашей стороны?
- Может быть, - улыбается Александр. – На самом деле, Это`О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича (Гаджиева, главного тренера «Амкара» – Прим. ред.). Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!
- Советы он давал именно вам?
- Всем. Это, можно сказать, тост
был. Конкуренции со мной Это`О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался
– у него все хорошо в Турции.
- Каким был тост?
- Это были напутственные слова.
Пожелал удачи в чемпионате. Говорит: «Постарайтесь без меня справиться и занять
место как можно выше в таблице».
- Вы Самюэлю по матчам РФПЛ не запомнились? Вдруг, когда жал руку,
сказал: «Саша, привет, вот тебя я запомнил».
- Такого не было. Это`О во многих
лигах играл. Может, кого-то из «Анжи» запомнил. А меня – нет
- Англичане всерьез подумали, что камерунец в «Амкар» перешел…
- Особо за этой историей в СМИ не
следил. Но понятно, что тогда придется всему городу или даже краю на Это`О
работать. Это невозможно.
Samuel Eto'o has a new club, the 11th of his professional career https://t.co/cgIgqJCcFu pic.twitter.com/BAKEJiH0cX— MailOnline Sport (@MailSport) 26 января 2017 г.
- Теперь его «СКА-Энергия» думает «подписать».
- Все хотят перехватить Это`О. Но в Турции побольше сейчас платят, чем в России. Поэтому здесь ему комфортнее.
«ВСЕ БЫЛО ГРЯЗНО»
- Что бы сказал Самюэль, если б увидел игру «Амкара» с «Ботошани», где
было много претензий к судье и разговоров про то, что он ставил на определенный
результат?
- Самюэль бы сказал, что впервые
видит, как судья обыграл команду премьер-лиги со счетом 3:0.
- То есть настолько все было явно?
- Настолько все было грязно.
- Гаджи Гаджиев сказал, что можно было заканчивать эту игру заранее.
Почему не закончили?
- У нас это была как дополнительная тренировка. Надо было получить нагрузку, поэтому не стали заканчивать игру раньше.
- Как судья реагировал на претензии, когда вы ему говорили, что фолили
не в штрафной?
- Никак. Он делал свое дело. То,
что ему нужно. Это и вопросы к организаторам, которые назначают таких судей.
Неприятно оказаться в такой ситуации всей нашей команде.
- Вам не кажется, что в этом году эта проблема особенно явно проявилась
в контрольных матчах?
- Раньше такого не видел. Не знаю,
почему подобное происходит. Надо как-то с этим бороться. Потому что это все
явно и некрасиво.
- Тогда про красоту. В этом сезоне вы забили умопомрачительный гол –
«Томи» чуть ли не с центра поля. Самый красивый гол вами уже забит?
- Будем надеяться, все впереди. Но
этот точно один из самых красивых.
- Пересматриваете?
- Конечно. Может, один раз в жизни
такой бывает.
- Из «Амкара» в «Спартак» перешли зимой Селихов, Джикия. Вас не звали?
- После одного гола тяжело на это
рассчитывать. Вот забью семь-восемь мячей, тогда могут куда-то позвать. Но что
об этом думать?.. Мы с «Амкаром» будем максимального результата добиваться!