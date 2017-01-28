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Александр Салугин: Это`О попросил «Амкар» справляться без него

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Самюэль Это`О с игроками "Амкара"
Самюэль Это`О с игроками "Амкара"Источник: ФК «Амкар»

Нападающий «Амкара» Александр Салугин в интервью «Советскому спорту» рассказал о нашумевшем визите Самюэля Это`О в расположение команды.

«САМЮЭЛЬ СКАЗАЛ ТОСТ»

- Самюэль все же не остался в «Амкаре». Он испугался конкуренции с вашей стороны?

- Может быть, - улыбается Александр. – На самом деле, Это`О дал пару интересных советов. А встретилась команда с ним, потому что он – друг Гаджи Муслимовича (Гаджиева, главного тренера «Амкара» – Прим. ред.). Приятно на такого футболиста вживую посмотреть. Он же звезда мирового футбола!

Самюэль Это`О с Гаджи Гаджиевым и Денисом Масловым
Самюэль Это`О с Гаджи Гаджиевым и Денисом МасловымИсточник: ФК «Амкар»

- Советы он давал именно вам?

- Всем. Это, можно сказать, тост был. Конкуренции со мной Это`О, конечно, не боялся. Но и в «Амкар» не собирался – у него все хорошо в Турции.

- Каким был тост?

- Это были напутственные слова. Пожелал удачи в чемпионате. Говорит: «Постарайтесь без меня справиться и занять место как можно выше в таблице».

- Вы Самюэлю по матчам РФПЛ не запомнились? Вдруг, когда жал руку, сказал: «Саша, привет, вот тебя я запомнил».

- Такого не было. Это`О во многих лигах играл. Может, кого-то из «Анжи» запомнил. А меня – нет

- Англичане всерьез подумали, что камерунец в «Амкар» перешел…

- Особо за этой историей в СМИ не следил. Но понятно, что тогда придется всему городу или даже краю на Это`О работать. Это невозможно.

- Теперь его «СКА-Энергия» думает «подписать».

- Все хотят перехватить Это`О. Но в Турции побольше сейчас платят, чем в России. Поэтому здесь ему комфортнее.

«ВСЕ БЫЛО ГРЯЗНО»

- Что бы сказал Самюэль, если б увидел игру «Амкара» с «Ботошани», где было много претензий к судье и разговоров про то, что он ставил на определенный результат?

- Самюэль бы сказал, что впервые видит, как судья обыграл команду премьер-лиги со счетом 3:0.

- То есть настолько все было явно?

- Настолько все было грязно.

- Гаджи Гаджиев сказал, что можно было заканчивать эту игру заранее. Почему не закончили?

- У нас это была как дополнительная тренировка. Надо было получить нагрузку, поэтому не стали заканчивать игру раньше.

- Как судья реагировал на претензии, когда вы ему говорили, что фолили не в штрафной?

- Никак. Он делал свое дело. То, что ему нужно. Это и вопросы к организаторам, которые назначают таких судей. Неприятно оказаться в такой ситуации всей нашей команде.

- Вам не кажется, что в этом году эта проблема особенно явно проявилась в контрольных матчах?

- Раньше такого не видел. Не знаю, почему подобное происходит. Надо как-то с этим бороться. Потому что это все явно и некрасиво.

- Тогда про красоту. В этом сезоне вы забили умопомрачительный гол – «Томи» чуть ли не с центра поля. Самый красивый гол вами уже забит?

- Будем надеяться, все впереди. Но этот точно один из самых красивых.

- Пересматриваете?

- Конечно. Может, один раз в жизни такой бывает.

- Из «Амкара» в «Спартак» перешли зимой Селихов, Джикия. Вас не звали?

- После одного гола тяжело на это рассчитывать. Вот забью семь-восемь мячей, тогда могут куда-то позвать. Но что об этом думать?.. Мы с «Амкаром» будем максимального результата добиваться!

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