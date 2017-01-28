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Воспитанник ЦСКА окажется в «Спартаке»? Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Караваев
Вячеслав КараваевИсточник: ФК «Спарта» Прага

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

«РУБИН» ОТПУСТИЛ ЗАЩИТНИКА В АРЕНДУ

«Рубин» опубликовал новость о том, что защитник Эмиль Бергстрем перешел в швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2017/18.

Стоит отметить, что швейцарский клуб может выкупить права на футболиста после того, как аренда завершится.

Бергстрем перешел в «Рубин» зимой 2016 года. На его счету 16 игр за казанский клуб.

КАРАВАЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ «СПАРТАК»

По информации СМИ, защитник «Спарты» Вячеслав Караваев может перейти в «Спартак». Возможная сумма трансфера – 3 миллиона евро.

Стоит отметить, что чешский клуб приобрел Караева у ЦСКА прошлым летом за миллион евро.

В текущем сезоне Караваев провёл 13 матчей в чемпионате Чехии и забил два гола.

ТОРБИНСКИЙ МОЖЕТ ПЕРЕБРАТЬСЯ В ТУЛУ

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский может перейти в тульский «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает «Чемпионат». Трансфер на данный момент зависит от решения самого 32-летнего футболиста.

Напомним, что контракт игрока с «быками» действует до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Торбинский провел 10 матчей за «Краснодар» в рамках РФПЛ.

ПСВ ОТКАЗАЛ «ЗЕНИТУ»

«Зенит» сделал детальное предложение по поводу трансфера 25-летнего полузащитника Дэви Проппера. По информации De Telegraaf, питерцы предлагали за игрока 14 миллионов евро, но главный тренер клуба из Голландии Филлип Коку заблокировал этот переход.

БРЫЗГАЛОВ СМЕНИТ «ТЕРЕК» НА «АНЖИ»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Терека» Сергей Брызгалов может перейти в «Анжи». Клуб из Махачкалы уже сделал футболисту предложение о переходе.

Напомним, что Брызгалов выступает за «Терек» с лета 2016 года. В составе грозненской команды игрок провел всего 4 матча.

НА ЛОМБЕРТСА ПРЕТЕНДУЮТ ЧЕТЫРЕ КЛУБА ИЗ БЕЛЬГИИ

Сразу четыре бельгийских клуба претендуют на услуги защитника «Зенита» Николаса Ломбертса. Это «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде», сообщает Voetbal België.

Бельгиец готов покинуть «Зенит», но питерцы никак не могут согласовать сумма трансфера футболиста. Сам Ломбертс хочется покинуть свой нынешний клуб, чтобы быть ближе к семье.

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