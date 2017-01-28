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Войти в историю. Серена Уильямс выиграла свой 23-й турнир «Большого шлема»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Войти в историю. Серена Уильямс выиграла свой 23-й турнир «Большого шлема»
Источник: Reuters

Сестринский финал Australian Open завершился победой Уильямс-младшей – Серена взяла верх над Венус со счетом 6:4, 6:4. Есть возвращение на 1-ю строчку рейтинга. Есть 23-й титул «Большого шлема». Больше, чем у кого-либо в Открытой эре!

ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР ВЕНУС

Серена еще провожала взглядом уходящий в аут мяч, а Венус уже бежала к сетке – обнимать сестру. Вопрос – кто больше радовался?

- Я приезжаю на турниры только побеждать, - рассказывала Уильямс-старшая после полуфинала. – Лететь через полмира, чтобы потусоваться – глупо. И я знаю, что исход любого матча зависит от меня. Выиграть в субботу было бы здорово. Просто прекрасно! Но это еще надо заслужить.

Интересно, что было на душе у Венус?

Ее младшая сестра вплотную подошла к тому, чтобы сделать еще шаг – и войти в историю. Обойти Штефи Граф по количеству побед на «Больших шлемах» в одиночке. Будет ли у Серены другой шанс? С каждым сезоном играть сложнее. Можно иронизировать над возрастом, над тем, что Уильямс – вечные. Но это ведь не так. В прошлом году Серена проиграла два финала. На US Open не дошла и до него. Перед Australian Open ее впервые за долгое время не называли главным фаворитом. Ведь поражение от Мэдисон Брэнгл в Брисбене лишь подчеркнуло – американка далека от лучшей формы.

И вот – снова финал «мейджора». Вдруг последний в карьере? Вдруг – последний шанс обойти Граф? И кто может помешать его использовать?

Самый близкий человек и лучшая подруга. Любимая сестра.

Тяжело, наверно, было Венус!

Но сестры с детства так привыкли – на площадке нет места лишним чувствам. По крайней мере до того, как мяч коснется корта в последнем розыгрыше. В матче они только лишь спортсменки. Тем более, у Уильямс-старшей – своя история. В отличие от Серены, она давно не входит в список топ-теннисисток. Этот финал для Венус – почти сенсация. Первый на ТБШ с 2009-го. Первый, помимо Уимблдона - с 2003-го. Отдать его лишь для того, чтобы сестра вошла в историю? Она и так в нее вошла!

А титул все же хочется…

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА»

- Мне некомфортно от этих мыслей. О том, что придется играть против сестры, - призналась Уильямс-младшая. – Однако после всего того, через что прошла Венус – после тяжелой болезни, после всех травм, - я могу считать, что как бы не сложилась эта встреча, мы обе будем победительницами. Я все время была с ней рядом, мы жили вместе, я видела, как тяжело давалось ей возвращение на этот уровень. Сейчас все прекрасно! Я рада за сестру! Кто бы не выиграл – проигравших не будет.

- Вы перед матчем не пытаетесь держать дистанцию? Меньше общаться?

- Это невозможно. Ничто не может разделить нашу семью. Даже если завтра нам играть друг против друга, это никак не повлияет на тот факт, что мы продолжаем оставаться сестрами и лучшими подругами. Как-то так. Я очень хочу, чтобы Венус добилась успеха. Знаю, что она желает мне того же. По-моему, это идеальный сюжет.

…Когда два сета остались позади – 6:4, 6:4 в пользу Серены – Венус, конечно же, в душе расстроилась. Но только как спортсменка. А как обычный человек бросилась поздравлять сестру. Они так и стояли – с полминуты. Обнявшись. Молча. А забитые трибуны арены Рода Лэйвера устроили овацию обеим.

Серена выиграла свой 23-й «мейджор». В США сменилось четыре президента, Буш-младший и Обама отсидели в Белом доме по два срока, Клинтон успел забыть про чудные мгновения в Овальном кабинете, а Трамп там только-только подписал первые указы – и все это время Уильямс-младшая побеждает на «Больших шлемах». Теперь она – лучшая в истории. Правда – только в истории Открытой эры. Чтобы без всяких «только», надо выигрывать еще парочку трофеев – тогда получится обойти Маргарет Смит-Корт (24 титула).

Вдруг опять удастся встретиться в финале с Венус?

- Вы не думаете, что этот матч – последний между вами в финалах ТБШ? – спросили Серену.

- Я знаю одно – никогда не говори «никогда», - улыбнулась Уильямс.

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