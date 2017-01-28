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Павел Буре: Я не прилетел в Лос-Анджелес по личным причинам. Бэттман был в курсе

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Павел Буре: Я не прилетел в Лос-Анджелес по личным причинам. Бэттман был в курсе

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, которого включили в «100 величайших игроков в истории НХЛ».

Вообще в сотню величайших игроков вошли четверо россиян – Павел Буре, а также Александр Овечкин, Сергей Федоров, Павел Дацюк.

- Павел, что для вас значит – попасть в такой список?
- Это самая огромная честь, которой только может удостоиться игрок. Потому что подобный список составлен впервые. В этом году исполняется 100 лет со дня основания НХЛ. И только 100 человек попали в этот ростер. Это уникальное событие. И наивысшая награда для хоккеиста.

- Александр Овечкин сказал буквально то же самое.
- Ну да, это ведь прецедент. Такого никогда не было. История произошла на наших глазах!

- Как вы узнали о том, что вошли в эту легендарную сотню?
- Мне несколько месяцев назад позвонил лично комиссар НХЛ Гари Бэттман. Поздравил и объяснил, насколько сложно было попасть в этот список. Работала очень большая и серьезная комиссия выборщиков. Приятно, что тебе звонит главный человек в лиге. Вдвойне приятно, что мне оказали такое доверие.

- Овечкин, Буре, Федоров, Дацюк. Но болельщики сейчас спорят, кого не хватает. Фетисов, Ларионов, Малкин, Могильный… Кого – ваше мнение?
- В российском хоккее есть очень много достойных великих игроков. Многие ребята по моей версии могли бы попасть в сотню великих. Но наша четверка представляет всю Россию в этом списке. А туда нужно было включить всех легенд за 100 лет! Представляете? Когда создавалась НХЛ, у нас в 1917 году была революция! А они в хоккей играли.

- Все звезды собрались в Лос-Анджелесе, Павла Дацюка даже отпустили на два дня из СКА. А почему вы не смогли приехать?
- К сожалению, не получилось по личным причинам. Я разговаривал об этом с Гари Бэттманом, он вошел в ситуацию. Жаль, что так вышло.

- Какой момент в карьере вам вспоминается в первую очередь? Дебютный матч в НХЛ, финал Кубка Стэнли, игра в одной команде с Гретцки на «Матче звезд»…
- И эти моменты, и многие другие. Что-то одно выделить трудно. Для меня было огромной привилегией – выступать в лучшей лиге мира. А венец всему – попасть в сотню лучших за всю историю. Я об этом даже не мечтал!

- Правильно, что эта сотня составлена по алфавиту? А не то, что Гретцки – первый, Лемье – второй…
- Я считаю, что да. Очень сложно расставить людей – кого-то на первое место, кого-то на сотое. Это ведь 100 лет. Целый век! У каждого поколения были свои кумиры. И хоккей был другим, и правила. НХЛ поступила грамотно и мудро, что выбрала самых великих игроков, и получился суперэлитный клуб.

- Сергей Федоров сказал, что судя по списку, самые сливки НХЛ были собраны в 90-х. Это так?
- Может быть. Но я никогда не ставил одно поколение выше другого. Во все времена в НХЛ были уникальные люди. И будут. Это жизнь, вы сами понимаете.

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