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Сомалийцы рубили чехов клюшками, как мачете. Вопиющий случай на ЧМ (видео)

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сомалийцы рубили чехов клюшками, как мачете. Вопиющий случай на ЧМ (видео)

Удивительный случай произошел на чемпионате мира по хоккею с мячом, где игроки сборной Сомали избили чехов клюшками.

Беспрецедентное ЧП произошло во втором дивизионе чемпионата мира по хоккею с мячом, где встретились сборные Чехии и Сомали.

На 55-й минуте матча между игроками вспыхивает ссора. В борьбе за шайбу один из сомалийцев наносит удар сопернику по ногам. А затем намеренно бьет чеха клюшкой по лицу!

Судьи свистят, к пострадавшему игроку, который от удара падает, и его обидчику устремляются игроки обеих команд…

И тут следует новый казус. Еще один из сомалийцев начинает бить чехов сзади клюшкой по голове! Да вот сами полюбуйтесь:


Такой наглости европейцы уже, конечно, не стерпели. Но поскольку хоккейная культура у сборной Чехии все же куда выше, то ее игроки сперва отбрасывают клюшки и только потом вступают в рукопашную.

В результате пара сомалийцев мгновенно оказывается на «пятой точке». На коньках они пока держатся не ахти как.

Интересно, что сразу после инцидента игроки сомалийской команды устраивают разборки между собой. И дело вновь едва не доходит до драки! Правда, на этот раз уже без клюшек.

Ах да, совсем забыл – матч закончился со счетом 19:0 в пользу чехов. Впрочем, на чемпионатах мира по хоккею с мячом и в элитном дивизионе двухзначные счета скорее правило, чем редкость. Так что тут удивляться нечему.

Вы спросите – откуда сборная из центральной Африки вообще оказалась на чемпионате мира по хоккею с мячом? Оказалось, что она создана из беженцев, проживающих в Швеции в 2014 году. По инициативе спортивных властей этой скандинавской державы.

Успехов пока нет – почти все матчи проигрываются с разницей примерно в двадцать шайб. Ну а мировая слава сомалийцев уже настигла – после ледового побоища с применением «топоров».

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с мячом в элитном дивизионе начнется уже завтра. Сборная России проведет свой первый матч на нем в понедельник – против сборной Казахстана. Надеемся, что там до ударов клюшками по голове не дойдет.

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