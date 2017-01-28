Ничего личного. 12 футболистов, успевших поиграть и в «Спартаке», и в ЦСКА

Пока воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев раздумывает над предложением «Спартака», мы собрали его предшественников , успевших поиграть за обе команды.

Воспитанник ЦСКА окажется в «Спартаке»? Свежие трансферные новости и слухи

Переход футболиста из одного клуба в другой – болезненная история. Обида болельщиков, грусть по партнерам, матчи против «своих». Но одно дело, когда ты переходишь из условного «Газмяса» в условное «Зубило». И совсем другая история, если ты меняешь «Спартак» на ЦСКА, или наоборот. Это уже рассматривается, как настоящее предательство.

Перешедшему из «Барселоны» в «Реал» Луишу Фигу болельщики кидали на поле отрубленную голову свиньи. Если бы не строгость наказания по уголовному кодексу, в России за нечто подобное могли бы полететь уже головы футболистов. Настолько болезненно болельщики воспринимают подобные переходы. Твои бывшие фанаты тебя ненавидят за предательство, твои нынешние болельщики – за то, что ты был игроком их злейшего врага.

Однако отечественная футбольная история, несмотря ни на что, пестрит историями, когда футболист успел поиграть и в «Спартаке», и в ЦСКА, и не видел в этом ничего зазорного. В скором времени на одного такого футболиста может стать больше. Вячеслава Караваева, воспитанника московского ЦСКА, играющего сейчас за пражскую «Спарту», активно сватают в московский «Спартак». Якобы красно-белые готовы заплатить за «отставного» 3 миллиона евро.

Пока Караваев и его клуб раздумывают, мы решили вспомнить других звезд футбола, которые успели поиграть в обоих клубах. Примеров слишком много, поэтому мы выбрали самые яркие из них.

Всеволод Бобров

Имя легендарного советского спортсмена, футболиста и хоккеиста Всеволода Боброва, всегда ассоциировалось с клубом ЦСКА. За эту команду он выступал и в коньках и в бутсах. Но мало кто знает, что свой последний сезон Всеволод Бобров в чемпионате страны по футболу провел в красно-белой форме. В тот момент, когда перестала существовать команда ВВС, пришедшая на смену ЦДКА, он принял предложение присоединиться к «Спартаку». Позже Бобров работал тренером. Сначала в ЦСКА, потом в «Спартаке», затем – снова в ЦСКА.

Анатолий Крутиков

Легендой, в отличие от Боброва, Анатолия Крутикова, начавшего свой путь в большой футбол в ЦСКА, не назовешь. Но фанатам «Спартака», за который игрок провел большую часть своей карьеры, он периодически является в страшных снах. Уже после окончания карьеры он возглавил красно-белый клуб. Проработал всего год. На за этот год «Спартак» единственный раз в своей карьере вылетел в первую лигу.

Валерий Глушаков

Дядя нынешнего капитана «Спартака» Дениса Глушакова, Валерий, воспитанник красно-белого клуба, не придясь ко двору в родной команде, начал скитания по другим коллективам. В итоге судьба его трижды приводила в столичный ЦСКА: дважды в советское время и один раз уже в чемпионате России. Несмотря на то, что в «армейском» клубе он провел больше времени, чем в «народной» команде, племяннику дал совет перейти именно в «Спартак».

Вагиз Хидиятулин

Воспитанник московского «Спартака» и многолетний лидер профсоюза тренеров и футболистов России Вагиз Хидиятуллин, тоже успел поиграть за оба клуба. В 1981 году он осуществил прямой переход из красно-белой команды в команду красно-синюю. Но это был не конец. В 1986 году он вернулся в «Спартак» и отыграл там два года, после чего только уехал во Францию.

Георгий Ярцев

Один матч, но Георгий Ярцев, приводивший «Спартак» к чемпионскому званию в качестве тренера, за ЦСКА все-таки провел. Произошло это в 1970 году, когда его призвали в армию. В той встрече Ярцев получил травму, долго восстанавливался и после этого продолжил свою «службу» в смоленской «Искре». «Спартак» был чуть позже.

Евгений Бушманов

Отличился футбольными метаниями и новый тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов. В 1992 году он перешел из «Спартака» в ЦСКА, где провел четыре сезона и 121 игру. Затем, транзитом через другой московский клуб, «Торпедо», Бушманов вновь оказался в «Спартаке» - 46 матчей. В красно-белой команде его до сих пор считают своим. С 2013 года он тренировал дубль «Спартака».

Александр Мостовой

Еще один малоизвестный факт – один из лучших «спартаковцев» в российской истории, футболист по прозвищу «Царь», Александр Мостовой, в футбол учился играть именно в ЦСКА. Когда пришло время переводить его ближе к главной команды, Сашу забраковали. Так он оказался в «Красной Пресне» - под пристальным взглядом Олега Романцева, от которого талант скрыть практически невозможно.

Валерий Карпин

Многолетний партнер Александра Мостового по испанской «Сельте» и один из самых ярких российских тренеров, Валерий Карпин, тоже играл в ЦСКА. За главный клуб он провел 3 матча и еще 16 раз появлялся на поле в составе дубля. В 1988 году он ушел из ЦСКА, а через два года оказался в «Спартаке». Сейчас работает экспертом на телеканале Матч ТВ.

Леандро Самарони

Есть в списке игроков, побывавших в обоих клубах, и один легионер – бразилец Леандро Самарони. В 1996 году он на полгода отправился в аренду в ЦСКА из клуба «Итауно», за который тогда выступал. Лишь двумя годами позже он решился на окончательные переезд в Россию. Только не в ЦСКА, а в «Торпедо», откуда годом позже перешел в «Спартак». Но вряд и бразильца кто-то будет укорять за беспринципность.

Руслан Нигматуллин

Красно-белую форму на красно-синие цвета успел сменить и голкипер Руслан Нигматуллин, который сейчас колесит по ночным клубам, выступая в качестве диджея. За «Спартак» он играл с 1995 по 1997 год. Затем был долгий период игры за «Локомотив» и долгожданный шанс попробовать себя в Европе – в итальянской «Эллас Вероне». Не получилось. Пришлось искать варианты аренды в России. Арендовать голкипера согласился ЦСКА.

Сослан Джанаев

Один из лучших вратарей современной России, голкипер «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев, как оказалось, - тоже воспитанник ЦСКА. Он был в заявке армейского клуба с 2005 по 2006 год, но ни разу на поле появиться так и не смог. В 2008 году Сослан оказался в «Спартаке», но своим шансом вновь не воспользовался. Начался длительные период хождения по арендам. В итоге в 2014 году он оказался в «Ростове», а в чемпионате страны сезона 2015/16 пропустил меньше всех в стране.

Роман Широков

Один из самых скандальных переходов получился у Романа Широкова. Он, воспитанник ЦСКА, так до 34 лет и не смог провести за свой родной клуб ни одного матча. Зато он сумел выиграть несколько титулов с питерским «Зенитом». Вскоре игрок оказался в «Спартаке», со скандалом, конечно. Со скандалом же и ушел, нагрубив, не в лицо, а в социальных сетях, президенту команды. Ушел в ЦСКА, футболку которого наконец смог примерить: 8 матчей и 0 голов. После этого Роман завершил карьеру игрока.