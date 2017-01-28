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Александр Медведев: Путин в выставочном матче? Было бы неплохо

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Медведев: Путин в выставочном матче? Было бы неплохо
Источник: Официальный сайт St.Petersburg Ladies Trophy

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев – об удачном выступлении «Куньлуня», подготовке СКА к плей-офф и возможном участии Путина в выставочном матче с ветеранами «Филадельфии»

«Уверен, в КХЛ будет еще один китайский клуб. И, может, корейский»

– «Куньлунь» показал, что бюджет, конечно, важен, но им дело не ограничивается. У «Куньлуня» один из самых маленьких бюджетов в КХЛ. Но Юрзинов-младший собрал амбициозную команду, где игроки разных национальностей хотят доказать, что за год можно построить играющую команду. Я думаю, они смогут остаться в зоне плей-офф и создать проблемы.

Я уверен, придет время, и в КХЛ будет еще один китайский клуб. Может, появится еще и корейская команда. Идея о Тихоокеанском дивизионе, где играли бы наши и зарубежные команды, очень интересная. Китайцы еще не привыкли к хоккею, но в Пекине приходит больше зрителей, чем в Шанхае. Если маркетинг правильно будет выстроен, арена будет заполняться.

Что касается шведских клубов, была одна реальная возможность: АИК, акционеры которого проголосовали за выступление в КХЛ. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична.

– Петербургское «Динамо» может войти в КХЛ в следующем сезоне?
– У нас выстроена система с детскими школами, молодежными командами, командами Высшей лиги. Плюс партнерский клуб «Витязь». Думаю, несмотря на интерес, инфраструктуру, «Динамо» будет играть в Высшей лиге в ближайшее время. Нет смысла делать что-то искусственно.

«Новый формат Матча звезд получился интересным»

– Я рад, что был выбран именно такой формат. Были споры: играть 4 на 4 или 3 на 3, как в НХЛ. У нас площадка побольше, поэтому выбрали 4 на 4, чтобы больше игроков принимало участие в Матче звезд. Получилось очень интересно, игроки довольны, зрители тоже.

Главное – спортивная составляющая была гораздо выше, чем в последних Матчах звезд, когда играли легионеры против россиян, а потом Восток против Запада. Интерес стал падать, и особенно жалко было защитников и вратарей, которым делать было нечего, точнее им не давали что-то делать. Сейчас был, пускай не жесткий, но соревновательный хоккей, хотели выиграть – чего стоит только финал, где все решила одна шайба.

«Было бы неблагородно не отпустить Дацюка в НХЛ»

– Уверен, что к плей-офф СКА подойдет в отличной форме. Ведь Кубок Гагарина начнется сразу же после регулярного чемпионата. Будет только пауза на Евротур для того, чтобы восстановиться и залечить травмы. 

Жалеем ли, что отпустили Дацюка? Было бы неблагородно не отпустить. Он ведь попал в сотню лучших за 100-летнюю историю НХЛ. Надо отдать должное тем, кто болел за него долгие годы.

– В декабре вы говорили, что приоритетное направление для СКА – новые контракты с Ковальчуком, Шипачевым, Дадоновым. Есть ли движение в этом направлении?  
– Сейчас команда полностью сосредоточена на игре, на подготовке к плей-офф. Игроков такими вопросами мы не отвлекаем. Как только сезон закончится, поднимем эту тему.  

«Надо подумать, в каком качестве Путин мог бы поучаствовать в выставочном матче»

– Планируются два выставочных матча с ветеранами «Филадельфии» в Москве и еще один – в Петербурге. В Петербурге сыграет команда «Газпром Экспорт», у которой есть опыт игры с ветеранами НХЛ, включая «Филадельфию». Мы готовимся. Думаю, матч пройдет в Ледовом дворце.

Договоренность – это давние контакты, хоккейная дипломатия работает. Новый президент США в свое время приложил руку к спасению катков в Нью-Йорке: есть его знаменитая фотография на заливочной машине. Думаю, наши хоккейные контакты интенсифицируются и будут использованы для улучшения контактов не только в спорте, но и в экономике и политике.

– Джо Уотсон даже сказал, что в таком выставочном матче может принять участие Владимир Путин.
– В каком качестве – надо подумать. Это было бы неплохо.

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