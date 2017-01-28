Шевченко победит, Орловский проиграет нокаутом. Прогноз на турнир UFC On Fox 23

«Советский спорт» дает свои прогнозы на поединки турнира UFC On Fox 23, который состоится в воскресенье рано утром по московскому времени.

Превью турнира — ЗДЕСЬ!

1. Джей Си Коттрелл (1,65) — Джейсон Гонсалес (2,10)

Коттрел за свою карьеру одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Его оппонент Гонсалес одержал 10 побед при трех поражениях. Оба свои последние поединки проиграли. И что удивительно, то до поражений каждый из соперников имел серию из шести побед кряду. Поединок обещает быть ровным. Но поставим на Коттрела. Но только из-за того, что он имеет больше опыта, чем Джейсон.

Ставка: победа Коттрела (1,65).

2. Александре Пантоя (2,00) — Эрик Шелтон (1,70)

Шелтон за свою карьеру одержал десять побед при двух поражениях. Это будет его первый бой на турнирах UFC. Его соперника, также, ждет дебют в сильнейшей лиге мира. Бразилец одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Пантоя имеет серию из девяти побед кряду, а Шелтон — из четырех.

Ставка: победа Пантои (2,00).

3. Джереми Кимболл (2,40) - Маркос Рожерио де Лима (1,50)

Американец Кимболл (14 побед, 5 поражений) дебютирует в лиге UFC. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду. Де Лима (14 побед, 4 поражения) свой последний поединок с треском провалил. Он был в первом раунде нокаутирован российским спортсменом Гаджимурадом Антигуловым. Всего в UFC он провел пять боев, в двух из которых проиграл.

Ставка: победа де Лимы (1,50).



4. Алессио Ди Чирико (1,90) — Эрик Спайсли (1,80)

Оба бойца уже выступали в UFC. Каждый провел по два поединка и уступил в одном из них. Шансы на победу абсолютно равны. Итальянец Ди Чирико провел за свою карьеру 11 поединков, в которых одержал десять побед. Его соперник американец Спайсли одержал девять побед при одном поражении.

Ставка: победа Спайсли (1,80).

5. Луис Энрике Да Силва (2,70) - Джордан Джонсон (1,40)

Бразилец да Силва за свою карьеру одержал 12 побед и потерпел одно поражение. Он уже трижды дрался в UFC и потерпел поражение в поединке против Пола Крейга. Американец Джонсон ранее в сильнейшей лиге мира не выступал, но имеет в своем активе шесть побед и ни одного поражения. Рискнем и поставим на дебютанта.

Ставка: победа Джонсона (1,40).

6. Ли Цзинлян (1,60) - Бобби Нэш (2,20)

Этот поединок для китайского спортсмена станет шестым в UFC. До этого он одержал три победы и потерпел два поражения. Всего же за профессиональную карьеру Ли одержал 11 побед при четырех неудачах.

Нэш дебютирует в UFC. Он имеет серию из шести побед кряду. Первый поединок в организации должен пройти хорошо, несмотря на то, что букмекеры считают его андердогом.

Ставка: победа Нэша (2,20).

7. Рафаэль Ассунсао (1,60) — Алджамейн Стерлинг (2,20)

Ассунсао (23-5, UFC 7-2) свой последний поединок проиграл Ти Джей Диллашоу. Стерлинг (12-1, UFC 4-1) также уступил Брайану Каравею. Предугадать победителя в этой паре очень сложно. С одной стороны — опыт, а с другой — молодость.

Ставка: победа Стерлинга (2,20).

8. Сэм Элви (1,60) — Нейт Марквардт (2,10)

Элви имеет за своей спиной 38 поединков, в которых 29 раз он оказывался победителем, в восьми случаях судья поднимал не его руку. Еще один бой носит статус «несостоявшийся». На данный момент Сэм имеет серию из трех побед кряду.

Маркуардт провел за свою карьеру 51 бой, 35 раз победил, 16 — проиграл. 37-летний спортсмен крайне нестабилен. Победы чередуются с поражениями. Так как он выиграл свой последний бой у Тамдана Маккрори, то должен уступить Элви. Поверим логике.

Ставка: победа Элви (1,60).

9. Джейсон Найт (1,45) - Алекс Каcерес (2,4)

Найт проведет в UFC свой четвертый поединок. На данный момент он одержал две победы и потерпел одно поражение в промоушене. Всего н счету Джейсона 15 побед и два поражения. Последние два боя он выиграл с трудом — по очкам.

Касерес дерется в UFC с 2011 года. Но успехов у него нет. Серии побед чередуются с сериями поражений. Последний свой поединок он проиграл Яру Родригесу — восходящей звезде ММА. Всего на счету Касереса 12 побед и девять поражений. Для бойца UFC — показатель, мягко гововря, слабый. Ставим на том, что он проиграет и в скором времени будет уволен из UFC.

Ставка: победа Найта (1,45).

10. Фрэнсис Нганноу (1,20) — Андрей Орловский (3,75)

Фрэнсис Нганноу

Если бы поединок состоялся полтора года назад, коэффициенты были бы кристально противоположными.

Орловский находится в шаге от увольнения из UFC. Последние три поединка от проиграл, причем досрочно. Понятно, что его соперниками были топовые спортсмены: Стипе Миочич, Алистар Оверим и Джош Барнетт, но Андрей не показал ничего убедительного.

Андрей Орловский

Ситуация с Нганноу совсем противоположная. Француз набрал очень хороший ход. Если он одержит победу над Орловским, то приблизится к топ-5 рейтинга тяжеловесов UFC. Сейчас Нганноу имеет внушительную серию из восьми побед подряд. Последний бой он провел 9 декабря прошлого года и не оставил шансов Энтони Хэмильтону, заставив его сдаться на второй минуте первого раунда.

Ставка: победа Нганноу (1,20).



11. Дональд Серроне (1,50) - Хорхе Масвидал (2,40)

Дональд Серроне

Фаворитом поединка является Серроне. Сейчас у него в активе серия из четырех побед подряд. Масвадил последние два боя выиграл, но стабильностью похвастаться не мложет.

Ставка: победа Серроне (1,50).



12. Валентина Шевченко (1,60) — Джулиана Пенья (2,20)

Главный поединок турнира — женский. Представительница Перу Валентина Шевченко имеет хороший шанс на бой-реванш против бразильянки Аманды Нуньес, которая на данный момент является чемпионкой UFC. Однако, для этого Валентине необходимо брать вверх над Пеньей, у которой не было поражений с февраля 2013 года.

Ставка: победа Шевченко (1,60).