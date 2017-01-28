«Комментаторы все испортили…» Зачем Роднина наехала на «блондинку с «Матч ТВ»?

Величайшая фигуристка в истории осталась недовольна тем, как показывают чемпионат Европы по фигурному катанию.

Вот какая история произошла в нашей «песочнице». Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, непобедимая Ирина Роднина, чьи слезы на пьедестале стали одним из символов нашего спорта…





…выразила недовольство в твиттере тем, как сейчас показывают чемпионат Европы по фигурному катанию.

Два вечера пыталась смотретьЧЕ по фигур.катанию.

Комментаторы МатчТВ испортили все,особенно блондинка:((

Можно просто соревнования показать? — Irina Rodnina (@IRodnina) 27 января 2017 г.

«Два вечера пыталась смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию, - пишет Ирина Константиновна. – Комментаторы «Матч ТВ» испортили все, особенно блондинка :((

Можно просто соревнования показать?»

И потом добавила в обсуждении темы, когда у Родниной спросили: мол, блондинка-то чем не угодила? Красивая ведь женщина, нет?

«Красивая, но блондинка и «трещит» быстрее Канделаки :)))»

Вот такая пикировка «блондинок» и «брюнеток».

Сначала контрольный вопрос: поделитесь мнением – что, фигурное катание так плохо показывают по «Матч ТВ»? Я слышал, проблема была в другом – этот турнир из основного эфира на какой-то момент вытеснил футбол.

Но еще я слышал, что на «Матч. Арена» хорошо работают Татьяна Тарасова и Гришин. Сама Тарасова! Кто ж еще нужен?

А теперь разберу эту историю, которая меня зацепила.

Вот что я сказал бы Ирине Родниной. Ирина Константиновна, ваше слово имеет колоссальный вес! Если вы не знаете, самое рейтинговое интервью в истории «Советского спорта» было взято именно у вас, когда с вами на Олимпиаде в Ванкувере побеседовал наш обозреватель Андрей Ванденко.

Оно собрало больше миллиона просмотров! А то и два, я просто сбился со счета. Где-то есть точные цифры. То есть к вашему слову все прислушиваются.

И представляете, что должна сейчас чувствовать «блондинка с «Матч ТВ», о которой вы написали такие жесткие слова? Я бы на ее месте принял это близко к сердцу. Такие случаи могут напрочь отбить уверенность у человека в профессии. Как-то осторожнее надо быть.

Вообще из профессиональной солидарности скажу, что я против того, когда великие спортсмены начинают воевать с представителями прессы. Как тогда Евгений Плющенко пошел крестовым походом на Андрея Журанкова из-за его неосторожных слов во время турнира. Раздули целую историю и серьезно подпортили карьеру человеку.

Зачем?

Вот сейчас в НХЛ проходят торжественные мероприятия по случаю 100-летия лиги. Вы можете представить себе Уэйна Гретцки, который сидит на диване, щелкает пультом и пишут в твиттер: «Два вечера пытался смотреть «Матч звезд». Комментаторы NBC испортили все, особенно этот лысый (Пьер Магуайер). Можно просто соревнования показать? А то трещит быстрее вентилятора».

Представляете, какой скандал поднялся бы в Северной Америке?

А там этого нет, потому что великие звезды на такой уровень не опускаются. И за словами следят.

Вот что я сказал бы «Матч ТВ»: у вас Татьяна Тарасова комментирует фигурное катание. А вы не пробовали в студию пригласить Ирину Роднину? Был бы очень интересный и потрясающий эксперт. Телезрители это обязательно оценят, а ваши рейтинги подрастут.