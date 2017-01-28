Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Вердер1 : 2Бавария
Футбол  Зенит2 : 0Легия
Футбол  Спартак5 : 1Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Сенегал- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вот зачем «Спартаку» новички. Михаил Борзыкин – о первом матче красно-белых

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Комментарии
Вот зачем «Спартаку» новички. Михаил Борзыкин – о первом матче красно-белых
Источник: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает первый матч «Спартака» в 2017 году – красно-белые разгромили словацкую «Жилину» (5:1).

Универсальный Самедов

«Спартак» позже всех вышел на первый зимний спарринг. И это еще Массимо Каррера внес коррективы в календарь: изначально дебютный матч должен был состояться только 31 января с «Копенгагеном». Но вот сыграли сегодня, на одиннадцатый день сбора в Абу-Даби, на фоне нагрузок в виде двухразовых тренировок, включающих в себя тренажерный зал, беговые упражнения, работу с мячом и прочие прелести межсезонной рутины.

Цель матча с «Жилиной» стала понятна сразу после объявления состава – не только закрепить пройденный материал, но и посмотреть на новичков в нормальных футбольных условиях, а не в каких-то квадратах или двухсторонках на ограниченном участке поля. С первых минут вышли Адриано, Джикия, и Самедов. Последний расположился на левом фланге полузащиты, но затем, минуте на 20-й, поменялся бровками с Мельгарехо.

Статистика гласит: до сегодняшнего дня Самедов провел на правом фланге полузащиты 94% времени, еще 6% – на правом фланге защиты. Слева замечен не был. Вот так творчески, нешаблонно Каррера подходит к делу. Сразу вспомнились слова Самедова в одном из интервью: «Кто сказал, что я прихожу на место Промеса и вообще на фланг?». Все же каждый современный футболист должен быть хотя бы немного универсалом.

Фланговый игрок может играть на любом краю (правша – на левом, левша – на правом). Тем более что в «Спартака» это полуфланг – хавбек занимает позицию ближе к центру, откуда подает в штрафную площадь. В исполнении правши траектория таких подач даже более непредсказуема. Пока, правда, получилось неубедительно. И стоило Самедову вернуться на родной правый фланг, как он сразу замкнул пас Мельгарехо.

Адриано и Джикия

Отличился и Адриано. Но важно не то, что он забил, а то, что показал. Не киснет, когда долго не получает мяч. Классно работает в оттяжке. Настолько, что может исполнить диагональ не хуже Фернандо. Есть рывок. Причем в последней десятиминутке. Чувство позиции. Чувство меры: соблюдает баланс между индивидуальной и командной игрой. Дриблинг. Удар. Полный набор. Для первого матча с новыми партнерами действительно впечатлил.

У Джикии было мало возможности проявить себя. В пропущенном голе его вины нет. Там Мельгарехо потерял мяч, пошла контратака, «Спартак» не успел перестроиться, и Кутепов потерял свою зону. Год назад это можно было бы назвать классическим пропущенным голом «Спартака». Тогда вся хитрость заключалась в том, чтобы послать мяч точно в центр спартаковской штрафной площади. И все. Но в этом сезоне многое изменилось.

Сейчас оборона «Спартака» работает довольно организованно. Центральные защитники растягивают линию, смещаясь чуть ли не на фланги, крайние сразу убегают вперед, а третьим центральным фактически становится Фернандо. Не только для подстраховки, но и для организации выхода из обороны. В «Спартаке» чаще всего так (поэтому Фернандо – лидер премьер-лиги по передачам). В каких-то других командах выходят через фланги.

А уж там, на чужой половине поля, мяч ходит быстро. Бросилось в глаза, что красно-белые старались играть в одно-два касания, при этом широко. И фрагментами получалось здорово. Пусть и на фоне тактически безграмотного, не прессингующего и вообще откровенно слабого спарринг-партнера. Для первого матча на первом сборе это обычная практика. Исключение – «Зенит», сыгравший с четвертой командой бундеслиги.

Оценивать готовность «Спартака» будем после «Копенгагена». Там наверняка сыграет другой состав, близкий к оптимальному. Самедов может выйти в центре, вместо Попова. Адриано сменит Зе Луиш. В какой-нибудь зоне засветится Промес. А Ребров не забудет поцеловать штанги. Возможно, Каррера смоделирует какие-то неожиданные игровые сочетания. Может быть все что угодно. Ну, кроме связки Зе Луиш – Адриано. Хотя…


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛШишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Матч «Спартак» – «Жилина» смотрели онлайн свыше 39 тысяч человекСегодня «Спартак» в первом контрольном матче на зимних сборах разгромил словацкую «Жилину» – 5:1.Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше ФарфанаБывший полузащитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал переход в «Локомотив» хавбека Джефферсона Фарфана. Он считает, что ушедший в «Спартак» Александр Самедов сейчас намного сильнее его.Левый Самедов, холодный Адриано, хозяйственный Джикия. Колонка ЦыбаневаЛевый Самедов, холодный Адриано, хозяйственный Джикия. Колонка Цыбанева«Спартак» провел первую игру в 2017-м. Массимо Каррера, в отличие от Мирчи Луческу, предпочел особо не шифроваться.«Спартак» - «Жилина». Луис Адриано забил первый мяч за красно-белых«Спартак» обыграл «Жилину» в товарищеском матче со счетом 5:1. Один из мячей забил бразильский новичок спартаковцев Луис Адриано.«Спартак» обыграл «Жилину» в товарищеском матчеТоварищеский матч между «Спартаком» и «Жилиной» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Спартака».«Спартак» - «Жилина». Самедов забил первый мяч за красно-белых после возвращенияПолузащитник «Спартака» Александр Самедов отметился голом в товарищеском матче против словацкой «Жилины». Это первый мяч для него после возвращения в команду.Ничего личного. 12 футболистов, успевших поиграть и в «Спартаке», и в ЦСКАНичего личного. 12 футболистов, успевших поиграть и в «Спартаке», и в ЦСКАПока воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев раздумывает над предложением «Спартака», мы собрали его предшественников.«Спартак» - «Жилина». ОнлайнВ субботу, 28 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Жилина».«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Глорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титуламиГлорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титуламиБразилец Луис Адриано пришел в «Спартак» выигрывать чемпионат, а «Советский спорт» вспомнил остальных игроков.Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов посетил клубный музей столичной команды, сообщает официальный сайт Красно-белых.Денис Глушаков: Сила нынешнего «Спартака» – в характереКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие изменения произошли с командой после прихода на пост главного тренера Массимо Карреры.День в истории. Роману Шишкину – 30!Сегодня празднует свой день рождения защитник «Локомотива» и сборной России Роман Шишкин. Футболисту исполняется 30 лет.«Луису Адриано в «Спартаке» будет тяжело». Психолог о новичках красно-белых«Луису Адриано в «Спартаке» будет тяжело». Психолог о новичках красно-белых«Советский спорт» поинтересовался у специалиста в области спортивной психологии, как адаптируются в команде новички «Спартака».Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»Почему «Матч ТВ» не покажет ближайшие контрольные матчи «Спартака»«Советский спорт» обратился к руководству «Матч ТВ» с просьбой прокомментировать отсутствие в сетке программ контрольных матчей «Спартака».«Спартак»: Желаем Глушакову осуществления самой заветной мечты!«Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Дениса Глушакова.«Саутгемптон» хочет арендовать Таски«Саутгемптон» вступил в переговоры со «Спартаком» по переходу защитника Сердара Таски.«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.День в истории. Денису Глушакову – 30!День в истории. Денису Глушакову – 30!Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику московского «Спартака» и сборной России по футболу Денису Глушакову.
Главные новости
Футбол
«Зенит» - «Легия». Онлайн
Футбол
«Зенит» – «Легия». Кокорин сделал дубль в первом тайме матча
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Гандбол
Испания примет женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году, Дания, Швеция и Норвегия – в 2023 году
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей
Футбол
Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше Фарфана
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
Футбол
«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Уикомбом» в Кубке Англии
Футбол
«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Георгий Джикия
Георгий Джикиявсе новости
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости