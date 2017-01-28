Вот зачем «Спартаку» новички. Михаил Борзыкин – о первом матче красно-белых

Обозреватель «Советского спорта» разбирает первый матч «Спартака» в 2017 году – красно-белые разгромили словацкую «Жилину» (5:1).

Универсальный Самедов

«Спартак» позже всех вышел на первый зимний спарринг. И это еще Массимо Каррера внес коррективы в календарь: изначально дебютный матч должен был состояться только 31 января с «Копенгагеном». Но вот сыграли сегодня, на одиннадцатый день сбора в Абу-Даби, на фоне нагрузок в виде двухразовых тренировок, включающих в себя тренажерный зал, беговые упражнения, работу с мячом и прочие прелести межсезонной рутины.

Цель матча с «Жилиной» стала понятна сразу после объявления состава – не только закрепить пройденный материал, но и посмотреть на новичков в нормальных футбольных условиях, а не в каких-то квадратах или двухсторонках на ограниченном участке поля. С первых минут вышли Адриано, Джикия, и Самедов. Последний расположился на левом фланге полузащиты, но затем, минуте на 20-й, поменялся бровками с Мельгарехо.

Статистика гласит: до сегодняшнего дня Самедов провел на правом фланге полузащиты 94% времени, еще 6% – на правом фланге защиты. Слева замечен не был. Вот так творчески, нешаблонно Каррера подходит к делу. Сразу вспомнились слова Самедова в одном из интервью: «Кто сказал, что я прихожу на место Промеса и вообще на фланг?». Все же каждый современный футболист должен быть хотя бы немного универсалом.

Фланговый игрок может играть на любом краю (правша – на левом, левша – на правом). Тем более что в «Спартака» это полуфланг – хавбек занимает позицию ближе к центру, откуда подает в штрафную площадь. В исполнении правши траектория таких подач даже более непредсказуема. Пока, правда, получилось неубедительно. И стоило Самедову вернуться на родной правый фланг, как он сразу замкнул пас Мельгарехо.

Адриано и Джикия

Отличился и Адриано. Но важно не то, что он забил, а то, что показал. Не киснет, когда долго не получает мяч. Классно работает в оттяжке. Настолько, что может исполнить диагональ не хуже Фернандо. Есть рывок. Причем в последней десятиминутке. Чувство позиции. Чувство меры: соблюдает баланс между индивидуальной и командной игрой. Дриблинг. Удар. Полный набор. Для первого матча с новыми партнерами действительно впечатлил.

У Джикии было мало возможности проявить себя. В пропущенном голе его вины нет. Там Мельгарехо потерял мяч, пошла контратака, «Спартак» не успел перестроиться, и Кутепов потерял свою зону. Год назад это можно было бы назвать классическим пропущенным голом «Спартака». Тогда вся хитрость заключалась в том, чтобы послать мяч точно в центр спартаковской штрафной площади. И все. Но в этом сезоне многое изменилось.

Сейчас оборона «Спартака» работает довольно организованно. Центральные защитники растягивают линию, смещаясь чуть ли не на фланги, крайние сразу убегают вперед, а третьим центральным фактически становится Фернандо. Не только для подстраховки, но и для организации выхода из обороны. В «Спартаке» чаще всего так (поэтому Фернандо – лидер премьер-лиги по передачам). В каких-то других командах выходят через фланги.

А уж там, на чужой половине поля, мяч ходит быстро. Бросилось в глаза, что красно-белые старались играть в одно-два касания, при этом широко. И фрагментами получалось здорово. Пусть и на фоне тактически безграмотного, не прессингующего и вообще откровенно слабого спарринг-партнер а. Для первого матча на первом сборе это обычная практика. Исключение – «Зенит», сыгравший с четвертой командой бундеслиги.

Оценивать готовность «Спартака» будем после «Копенгагена». Там наверняка сыграет другой состав, близкий к оптимальному. Самедов может выйти в центре, вместо Попова. Адриано сменит Зе Луиш. В какой-нибудь зоне засветится Промес. А Ребров не забудет поцеловать штанги. Возможно, Каррера смоделирует какие-то неожиданные игровые сочетания. Может быть все что угодно. Ну, кроме связки Зе Луиш – Адриано. Хотя…



