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Нобоа пока на Дону. Пять выводов о матче «Ростова» с лидером чемпионата Польши

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нобоа пока на Дону. Пять выводов о матче «Ростова» с лидером чемпионата Польши
Источник: ФК «Ростов»

Корреспондент «Советского спорт» внимательно посмотрел матч «Ростова» с «Ягеллонией» .

ВЫВОД ПЕРВЫЙ: НОБОА ПОКА В «РОСТОВЕ»

Возможный переход Кристиана Нобоа из «Ростова» в «Зенит» - одна из главных интриг зимы в РФПЛ. Если неделю назад вопрос с трансфером эквадорца в Санкт-Петербург был практически решен, то сейчас стороны далеки от соглашения.

По слухам, желто-синие хотят за Нобоа, у которого летом заканчивается контракт, около двух с половиной миллионов евро и Павла Могилевца, но клуб с берегов Невы пока что не готов платить такие деньги и пытается найти в Европе альтернативный вариант.

А пока Нобоа находится в расположении «Ростова». Против «Ягеллонии» он отыграл первый тайм.

ВЫВОД ВТОРОЙ: «РОСТОВ» ПРОСМАТРИВАЕТ НОВИЧКОВ

В итоговом протоколе матча на сайте «Ростова» можно найти информацию, что желто-синие просматривают двух игроков. Фамилий донской клуб не раскрывает, но вот «Ягеллония» шифровать потенциальных новичков соперника не стала.

На сайте поляков в составе «Ростова» можно найти Андрея Сорокина («Сахалин») и Витаса Гашпуйтиса («Атлантас»). Футболисты проходят с командой Курбана Бердыева уже второй сбор.

ВЫВОД ТРЕТИЙ: У «РОСТОВА» ТА ЖЕ СХЕМА

Зимой Бердыев не стал придумывать ничего нового. И с «Ягеллонией», и во всех остальных матчах «Ростов» продолжает использовать привычные 5-3-2 с активными флангами. Из интересных тактических решений можно отметить только использование в опорной зоне центрального защитника Нандиньо (новичок «Ростова», младший брат Баштуша) и игру Валерия Ярошенко в нападении (обычно он действует в полузащите).

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ: ЯРОШЕНКО - ЭТО СЕРЬЕЗНО

Главным героем матча с «Ягеллонией» стал как раз 19-летний Ярошенко. На его счету забитый гол и передача на Александра Ерохина.

Фамилия этого футболиста, наверное, знакома лишь болельщикам «Ростова». В нынешнем сезоне на счету игрока всего лишь 14 сыгранных минут за первую команду. В основном Ярошенко выступает за молодежный состав желто-синих.

Состав «Ростова» он пополнил минувшим летом. На Дон Ярошенко перебрался из питерского «Зенита», где на него не рассчитывали.

ВЫВОД ПЯТЫЙ: ДЕВИЧ ПОКА НЕ ГОТОВ

Если взглянуть на заявку «Ростова» на матч с «Ягеллонией», то можно обнаружить, что в ней отсутствует фамилия новичка команды Марко Девича. Причина проста – футболист еще не набрал форму, и тренерский штаб придержал форварда. Вероятно, что Девич выйдет на поле уже в ближайшем «товарняке» ростовчан, который состоится 31 января.

Кстати, вчера Девич был заявлен за «Ростов». Нападающий будет выступать под 33-м номером.

Второй сбор. Контрольный матч.

«Ростов» — «Ягеллония» (Польша) — 2:2 (0:1)
Голы «Ростова»: Ярошенко, 66 – 1:1, Ерохин, 89 – 2:2
Состав «Ростова»
Первый тайм: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Гашпуйтис (Сорокин, 31), Скопинцев, Гацкан, Байрамян, Нобоа, Григорьев, Бухаров
Второй тайм: Медведев, Киреев (Азмун, 67), Гашпуйтис, Сорокин, Гранат, Терентьев, Нандиньо, Ерохин, Препелицэ, Полоз, Ярошенко

28 января. Белек. +3 градуса.

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