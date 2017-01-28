Михайлов и Майоров побывали в тюрьме и наградили победителей «Кубка легенд»

Сегодня звезды советского хоккея – заслуженные мастера спорта, олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира Борис Михайлов и Борис Майоров побывали в самарской …тюрьме.

- Для Бориса Александровича Майорова это уже пятая «ходка» в колонию, для Бориса Петровича Михайлова вторая, - шутливо заметил перед осужденными вице-президент ФХР и глава региональной хоккейной организации «Поволжье» Владимир Асеев, организатор приезда легендарных хоккеистов в Самару.

Прославленные ветераны побывали в исправительной колонии №6, где встретились с участниками товарищеского матча хозяев с местной командой Ночной лиги «Фрегат».

- Если хоккей помогает поднять настроение осужденным и помочь им скрасить дни пребывания в колонии – это благородное дело, - говорит Борис Михайлов. – Мы всегда готовы помочь вернуться им к нормальной жизни. Однажды еще при Анатолии Владимировиче Тарасове я уже побывал в знаменитых «Крестах». Тогда это была обычная практика – встречаться с народом. Помню, это была незабываемая встреча. Надеюсь, что мы добавили в жизнь и нынешних осужденных толику жизненного оптимизма.

Затем звезды хоккея побывали в поселке Усть-Кинельский, где встретились с местными болельщиками и наградили победителей областного сельского турнира «Кубка легенд». Четыре года назад на хоккейной карте страны появился эти уникальные соревнования детей и ветеранов Самарской губернии в честь легенд советского хоккея. Ему уже четыре года. В прошлом году турнир посетил сам президент ФХР Владислав Третьяк, а ныне поклонников хоккея ждал уже настоящий хоккейный десант звезд.

- Спасибо за валенки, - поблагодарил за подарок от местных болельщиков Борис Михайлов, основательно замерзший на крепком морозце. Столбик термометра во время символического вбрасывания шайбы в это время застыл на отметке «минус 25».

- Однажды в Чебаркуле мы при «минус 32» играли против команды Валерия Харламова, - вдруг вспомнил Борис Петрович. – Выиграли тогда у местной «Звезды» очень много, но Тарасов заприметил Валерия Харламова и взял его после этого матча в ЦСКА.

Борис Майоров к морозу в щеголеватых ботиночках оказался более стойким.

- Однажды в молодости в Перми мне пришлось играть при «минус 34», - вспомнил он. – И ничего, как видите, выжил. Теперь понимаете, в чем была сила советского хоккея?



