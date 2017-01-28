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Иванович забивает напоследок? (видео последнего гола за «Челси»)

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иванович забивает напоследок? (видео последнего гола за «Челси»)
Источник: Reuters

«Советский спорт» уже рассказывал все подробности того, как российские клубы боролись за возвращение в российский футбол Бранислава Ивановича.

Возможно, что только что он провел свой последний матч в составе лондонского клуба.

При этом как провел! Сербский футболист «Челси» отметился голом в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Брентфорда». Итоговый счет даже не вызывает разночтений того, как мог проходить этот матч - 4:0.

32-летний Иванович отличился на 69-й минуте, вскоре после того, как вышел на замену – он заменил бывшего футболиста «Анжи» бразильца Виллиана.

Вот как это было:

Итак, заострим внимание на ключевом тезисе: не исключено, что кубковый матч с «Брентфордом» стал для Ивановича прощальным в составе лондонцев. Даже если это и не последний матч, когда он присутствует в заявке. Объясняется все просто: серб редко появляется на поле при нынешнем главном тренере «Челси» Антонио Конте.

Как уже сообщал «Советский спорт», «Зенит» согласовал трансфер сербского защитника. Кстати, Иванович забил за «Челси» впервые почти за целый год - с февраля 2016 года. Тогда он отличился в матче АПЛ против «Саутгемптона». С лондонцами серб выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы и дважды становился чемпионом Англии.

Антонио Конте: Не знаю, какова вероятность ухода Ивановича из «Челси»

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