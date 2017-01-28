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Капитан Дзюба, бомбардир Кокорин. «Зенит» обыграл бывшую команду Черчесова

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Капитан Дзюба, бомбардир Кокорин. «Зенит» обыграл бывшую команду Черчесова
Источник: ФК «Зенит»

«Зенит» без экспериментов обыграл другого участника плей-офф Лиги Европы ­– «Легию», а тренер ЦСКА увидел сочетание, с которым ему играть в марте.

Минус двое, плюс молодой

На первом сборе Мирча Луческу за неделю нагрузил команду шестью товарищескими матчами, с чем его подопечные никогда не сталкивались. В Испании график более щадящий: пять игр за полторы недели.

В Дубае никто не получил травм, и всем футболистам достались оптимальные игровые минуты. Исключение – Игорь Смольников и Иван Новосельцев. Первый в октябре перенес операцию, тогда говорилось, что срок его восстановления – три месяца. Если все так – сейчас защитник находится на завершающем этапе, но еще не совсем готов играть.

Новосельцев всю первую половину сезона расстраивал Луческу травмами. В отпуске Иван даже работал с личным тренером, но только началась подготовка, как защитник снова получил повреждение. Оно и помешало ему сыграть в товарищеских играх в Дубае. Из-за этого Новосельцева нет и в Испании, на второй сбор его не взяли.

Так же поступили с Александром Кержаковым. В отличие от защитника, форвард получил время в двух контрольных матчах, но голами не отметился. Его конкуренты – Артем Дзюба, Александр Кокорин и Лука Джорджевич – своими шансами в ОАЭ воспользовались лучше. Пожалуй, так можно объяснить отсутствие Кержакова-старшего в списке участников испанского сбора. Если только не какая-то секретная травма или возможный переход в другой клуб. По слухам, Кержакова вместе с Александром Рязанцевым, который в той же Испании успел поработать с «Зенитом-2», ждут в «Уфе».

В остальном состав «Зенита» на второй сбор выглядит таким же, разве что на место Новосельцева в основную команду подняли Никиту Каккоева. Новый год начался для 17-летнего защитника очень удачно. Сперва он полностью отыграл Мемориал Гранаткина за юношескую сборную России, помог ей занять первое место и заработал себе приз лучшего игрока турнира. Михаил Галактионов по итогам соревнований выделял Каккоева за его стабильность. Она и должна была привлечь внимание тренеров основного состава. Сам игрок после турнира собирался ехать к «Зениту-2», но своей же игрой защитник и изменил планы.

65 минут капитанства Дзюбы

День отъезда совпал с годовщиной снятия блокады Ленинграда, и для игроков он вышел насыщенным. Поездка на площадь Победы ранним утром, чтобы почтить память жертв самых страшных дней в истории города, вылет в Испанию, размещение и сразу первая контрольная игра. Такого тоже не припомнить при предыдущих тренерах «Зенита». Луческу и меняет подход первого сбора: игру с «Волеренгой» целиком провели девять футболистов. Не доиграли до конца только Роберт Мак и Леон Мусаев.

Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победу

Те, кого не использовали в пятницу, выходят в субботу против «Легии». Поляки последними заскочили в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» тоже там, до первого матча с «Андерлехтом» меньше трех недель. На экс-команду Станислава Черчесова с составом Мирча Луческу экспериментировать не стал. Отсюда и появление Луиша Нету с Доменико Кришито в центре защиты, Хави Гарсии, Жулиано и трио КДШ. Так Артем Дзюба назвал свою связку с Александром Кокориным и Олегом Шатовым.

Дзюба выходит на поле с капитанской повязкой – любопытное решение при здоровых Кришито и Гарсии. КДШ успешно решает задачи в атаке по ходу первого тайма. В контратаке Шатов навешивает на противоположный фланг штрафной, и Кокорину хватает касания, чтобы забить первый гол. Он через девять минут оформляет второй мяч в матче и седьмой – за полтора сбора: пас с того же левого фланга, но ассистентом становится Юрий Жирков.

Похоже, игроки «Легии» слишком хорошо провели накануне выходной день. Пока «Зенит» летел в Испанию, футболисты польского клуба веселились в бассейне, а потом каждый занимался своим делом. Черчесова, видимо, на них нет. Главный тренер сборной собирался приехать в Испанию и посмотреть на «Зенит», но вряд ли заглянул на игру с «Легией». Если верить его словам – после поездки в ОАЭ к «Краснодару» и «Спартаку» Черчесов планирует сначала посетить Турцию, а потом уже Испанию.

Ему бы наверняка понравились действия КДШ, а пока действия трио должны интересовать Виктора Гончаренко, который снова приехал на матч сине-бело-голубых. Первый тайм его, скорее всего, впечатлил.

Во втором зенитовцы уже не бегут вперед, у Егора Бабурина, играющего под 16-м номером вместо 71-го, больше встреч с мячом, чем у Юрия Лодыгина. Луческу снова предоставляет половину тайма Мигелю Данни, а Дзюба без колебаний отдает ему капитанскую повязку.

Отыграв почти весь тайм на своей половине поля, «Зенит» завершает и второй контрольный матч победой без пропущенных голов. Впереди три дня без игр, но с изматывающими тренировками.

Матч

Зенит - Легия - 2:0 (2:0)

Голы

Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)

Предупреждения:

Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет

Место и дата

28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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