Капитан Дзюба, бомбардир Кокорин. «Зенит» обыграл бывшую команду Черчесова
«Зенит» без
экспериментов обыграл другого участника плей-офф Лиги Европы – «Легию», а
тренер ЦСКА увидел сочетание, с которым ему играть в марте.
Минус двое, плюс молодой
На первом сборе Мирча Луческу за неделю нагрузил команду
шестью товарищескими матчами, с чем его подопечные никогда не сталкивались. В
Испании график более щадящий: пять игр за полторы недели.
В Дубае никто не получил травм, и всем футболистам достались
оптимальные игровые минуты. Исключение – Игорь Смольников и Иван Новосельцев.
Первый в октябре перенес операцию, тогда говорилось, что срок его
восстановления – три месяца. Если все так – сейчас защитник находится на
завершающем этапе, но еще не совсем готов играть.
Новосельцев всю первую половину сезона расстраивал Луческу
травмами. В отпуске Иван даже работал с личным тренером, но только началась подготовка,
как защитник снова получил повреждение. Оно и помешало ему сыграть в
товарищеских играх в Дубае. Из-за этого Новосельцева нет и в Испании, на второй
сбор его не взяли.
Так же поступили с Александром Кержаковым. В отличие от
защитника, форвард получил время в двух контрольных матчах, но голами не
отметился. Его конкуренты – Артем Дзюба, Александр Кокорин и Лука Джорджевич –
своими шансами в ОАЭ воспользовались лучше. Пожалуй, так можно объяснить
отсутствие Кержакова-старшего в списке участников испанского сбора. Если только
не какая-то секретная травма или возможный переход в другой клуб. По слухам,
Кержакова вместе с Александром Рязанцевым, который в той же Испании успел
поработать с «Зенитом-2», ждут в «Уфе».
В остальном состав «Зенита» на второй сбор выглядит таким
же, разве что на место Новосельцева в основную команду подняли Никиту Каккоева.
Новый год начался для 17-летнего защитника очень удачно. Сперва он полностью
отыграл Мемориал Гранаткина за юношескую сборную России, помог ей занять первое
место и заработал себе приз лучшего игрока турнира. Михаил Галактионов по
итогам соревнований выделял Каккоева за его стабильность. Она и должна была
привлечь внимание тренеров основного состава. Сам игрок после турнира собирался
ехать к «Зениту-2», но своей же игрой защитник и изменил планы.
65 минут капитанства Дзюбы
День отъезда совпал с годовщиной снятия блокады Ленинграда, и для игроков он вышел насыщенным. Поездка на площадь Победы ранним утром, чтобы почтить память жертв самых страшных дней в истории города, вылет в Испанию, размещение и сразу первая контрольная игра. Такого тоже не припомнить при предыдущих тренерах «Зенита». Луческу и меняет подход первого сбора: игру с «Волеренгой» целиком провели девять футболистов. Не доиграли до конца только Роберт Мак и Леон Мусаев.
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Те, кого не использовали в пятницу, выходят в субботу против
«Легии». Поляки последними заскочили в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» тоже там,
до первого матча с «Андерлехтом» меньше трех недель. На экс-команду Станислава
Черчесова с составом Мирча Луческу экспериментировать не стал. Отсюда и
появление Луиша Нету с Доменико Кришито в центре защиты, Хави Гарсии, Жулиано и
трио КДШ. Так Артем Дзюба назвал свою связку с Александром Кокориным и Олегом
Шатовым.
Дзюба выходит на поле с капитанской повязкой – любопытное
решение при здоровых Кришито и Гарсии. КДШ успешно решает задачи в атаке по
ходу первого тайма. В контратаке Шатов навешивает на противоположный фланг
штрафной, и Кокорину хватает касания, чтобы забить первый гол. Он через девять
минут оформляет второй мяч в матче и седьмой – за полтора сбора: пас с того же
левого фланга, но ассистентом становится Юрий Жирков.
Похоже, игроки «Легии» слишком хорошо провели накануне выходной день. Пока «Зенит» летел в Испанию, футболисты польского клуба веселились в бассейне, а потом каждый занимался своим делом. Черчесова, видимо, на них нет. Главный тренер сборной собирался приехать в Испанию и посмотреть на «Зенит», но вряд ли заглянул на игру с «Легией». Если верить его словам – после поездки в ОАЭ к «Краснодару» и «Спартаку» Черчесов планирует сначала посетить Турцию, а потом уже Испанию.
Ему бы наверняка понравились действия КДШ, а пока действия
трио должны интересовать Виктора Гончаренко, который снова приехал на матч сине-бело-голубых.
Первый тайм его, скорее всего, впечатлил.
Во втором зенитовцы уже не бегут вперед, у Егора Бабурина,
играющего под 16-м номером вместо 71-го, больше встреч с мячом, чем у Юрия
Лодыгина. Луческу снова предоставляет половину тайма Мигелю Данни, а Дзюба без
колебаний отдает ему капитанскую повязку.
Отыграв почти весь тайм на своей половине поля, «Зенит» завершает и второй контрольный матч победой без пропущенных голов. Впереди три дня без игр, но с изматывающими тренировками.
Матч
Голы
Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)
Предупреждения:
Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет
Место и дата
28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция