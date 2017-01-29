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Дмитрий Гунько: Спартаковская вертикаль уже работает

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Гунько: Спартаковская вертикаль уже работает
Источник: «Советский спорт»

Интервью «Советскому спорту» дал Дмитрий Гунько, который 24 января возглавил вторую команду красно-белых.

«СПАРТАК-2» БУДЕТ ИГРАТЬ В СОВРЕМЕННЫЙ ФУТБОЛ»

- Как оцените свою работу в молодежке «Спартака»?
- Оценку могут дать акционеры, руководители и болельщики. Мы проделали серьезную работу вместе с игроками. Большинство футболистов вышли на новый для себя уровень. А это главный критерий, по которому можно оценивать работу в молодежном составе, - говорит Гунько.

- Вы как-то сказали, что одна из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов. Есть улучшения в этом аспекте?
- Проблема остается. Большинство команд по-прежнему играют на результат. Мы видим это в молодежном первенстве. Даже во многих академиях можно заметить, что команды имеют очень неплохую организацию игры, но при этом забывают о развитии индивидуальных качеств футболистов. Многие тренеры бояться потерять работу, так как руководители клубов оценивают ее по результату команд. Мне кажется, это неверно. Все-таки воспитание одного отдельно взятого игрока ценнее, нежели турнирный результат. Это касается всех возрастов в спортивных школа и академиях.

- Какие задачи ставите себе в «Спартаке-2»?
- Хочется развивать сильные качества игроков, но без стремления побеждать в каждом матче, этого не получится сделать. Так что турнирные и индивидуальные задачи идут рядом.

- Ваше виденье того, как будет играть «Спартак-2», совпадает с идеями Карреры?
- Обязательно будем общаться с Массимо. К сожалению, пока этого сделать не удалось, потому что главная команда на сборах в Эмиратах, а «Спартак-2» - на Кипре. Но я видел тренировочный процесс основы. Есть понимание того, что Каррера хочет видеть в игре.

- «Спартак-2» будет подстраиваться?
- Наша команда будет подстраиваться под имеющийся набор игроков, чтобы готовить конкурентоспособных футболистов. Это главная задача. Есть много мыслей, тактический идей. Естественно, они тесно связаны с тенденциями мирового футбола.

- Каррера бывал на матчах молодежки?
- К нему все-таки ближе «Спартак-2». Там и встречались. При Бушманове вторая команда , показывала интересный футбол, обладая при этом набором сильных футболистов. Не зря Массимо привлекает большую группу молодых ребят на сборах основы.

- Со стороны кажется, что Каррера один из сильнейших тактиков в РФПЛ за последнее время.
- По тренировочному процессу, по тому, как он применяет различные сочетания футболистов и различные схемы, в том числе по ходу матча, как он все это доносит до футболистов, а те воплощают на поле, видно, что Каррера - сильный тренер.

«КУТЕПОВ НЕ МЕДЛЕННЫЙ»

- Год назад вы назвали Дениса Давыдова одним из самых ярких молодых игроков РФПЛ. Почему он не раскрывает свой потенциал?
- Денис по праву считается талантливым футболистом. Обладает всем необходимым набором качеств, чтобы играть на высоком уровне. Но на игру молодого игрока влияет много разных факторов. И Денис попал под пресс этих факторов. Не сомневаюсь, он справится со всеми сложностями и выйдет на свой настоящий уровень.

- Молодым игрокам реально пробиваться в первую команду при нынешней конкуренции?
- На примере Кутепова мы видим, что это возможно. Он прошел путь от молодежного «Спартака» до основной команды, вызывается в сборную. Так что путь есть. И футболисты видят, что должны прикладывать максимум усилий, не размениваться по мелочам в бытовом плане, а быть профессионалами. Этого зачастую не хватает молодым игрокам.

- Кутепов пока единственный пример футболиста, прошедшего все ступени вертикали. Это хороший результат?
- Да. «Спартак-2» существует четвертый год. Подготовить за это время футболиста на столь дефицитную позицию, как центральный защитник, мне кажется неплохим результатом. Есть также те, кто на подходе – дальше многое зависит от самих игроков. Система уже дает результат.

- Игорь Чугайнов считает, что Кутепову не хватает скорости. Надуманно?
- Есть масса примеров центральных защитников без выдающихся скоростных данных, но обладающих прекрасным игровым мышлением. За счет чтения игры, выбора позиции они нивелируют недостаток скорости. Но я бы не сказал, что Кутепов медленный футболист, - медленнее, например, Боккетти или Таски. Он может уступить в скорости отдельно взятому нападающему, но за счет игрового мышления это сгладит.

- Насколько серьезна проблема, когда молодых игроков из «Спартака-2» привлекают к тренировкам в основе, и они в итоге не играют за первую команду и выпадают из тренировочного режима «Спартака-2»?
- Это не проблема. Это реалии структуры клуба, который имеет три команды в своем активе, выступает в разных соревнованиях. В идеале должна быть синхронизация календарей, чтобы все происходило безболезненно для футболистов. Они должны получать как можно больше игровой практики. А тренеры - гибко подходить к этой данности, грамотно вклинивая парней в состав.

«НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ПРИНЯЛ «СПАРТАК» В 2014 ГОДУ»

- За последний год у вас были предложения от клубов РФПЛ?
- Были разговоры, но до конкретных предложений не дошло. Клубы не всегда хотят рисковать, поэтому в основном предпочитают опытных тренеров. Радуюсь, когда тому или иному молодому тренеру дают шанс. Это очень хорошо для нашей тренерской школы. Если честно, удивляют некоторые иностранцы, которым шансы предоставляют ощутимо охотнее, чем нашим ребятам. Считаю, это неправильно.

- Наши не слабее?
- Уверен в этом.

- Не считаете, что, рискнув в 2014 году принять «Спартак» в очень непростом положении, вы несколько потеряли в плане имиджа в глазах будущих работодателей?
- Те, кто трезво оценивают ситуацию, в которой мы оказались, и знают, как мы работали и отдавались делу, все поймут правильно. На карьеру тот период работы повлиять не способен, а на меня повлиял сугубо положительно. Я почерпнул гораздо больше, чем мог бы в другом клубе даже при благоприятном раскладе. Для меня то решение было однозначным. Во всех отношениях.

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