Борис Майоров: Наши клубы слабеют! Сидя на велосипеде сильным игроком не станешь

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает простую реформу календаря КХЛ, которая поможет в подготовке кадров для наших клубов.

Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. Многие клубы ведут жесткую борьбе за участие в Кубке Гагарина или просто более высокое место в турнирной таблице, дарующее преимущество в плей-офф.

Самое время вновь начать разговор о странной особенности нашего гладкого чемпионата. Кроме понятной и справедливой круговой системы каждый клуб КХЛ проводит еще по четыре матча. Причем, с абсолютно разными соперниками.

И вот эта разница может в том числе повлиять и на место команды в турнирной таблице, и на ее участие в плей-офф.

К примеру, московское «Динамо», которое сейчас ведет жесткую борьбу с «Торпедо» за третье место в турнирной таблице сыграло в этом сезоне по два лишних поединка с «Локомотивом» и ЦСКА. А нижегородцы соответственно - также с ярославцами и ХК Сочи.

Но ведь понятно, что ХК Сочи и ЦСКА в нынешнем сезоне не просто разные команды. А еще и команды немного разного уровня.

Нужно ли в принципе вносить в спортивный принцип чемпионата КХЛ этот дисбаланс в погоне за увеличением матчей?

- Что касается календаря, я вообще не устаю удивляться – зачем мы проводим по 60 игр, - заявил в ответ на этот вопрос Борис Майоров. - Кому нужен этот искусственно созданный аппендикс, когда команды играют по четыре лишних матча? Причем, у каждого клуба есть свои личные соперники для этого. Это же неестественно! С какой стороны не посмотри. Ну какой толк от этих поединков? Или клубы за две дополнительных домашних игры получат какую-то сверх прибыль? Да многие потратят больше на расходы!

Лучше давайте посчитаем - что такое лишние четыре встречи? Это лишних 10-12 дней в календаре, которые мы могли бы выкроить для тренировочной работы. Я спросил недавно одного тренера КХЛ: «Как вы тренируетесь между играми?» И услышал в ответ: «А мы не тренируемся, мы велосипед крутим!».

Ну как можно совершенствовать хоккейное мастерство, сидя на велосипеде?!

Все это очень мешает командам уровня «Спартака». Клубам, которые находятся в середине и нижней части турнирной таблицы. Они же не может комплектоваться, как питерские армейцы. Ну все же это понимают!

И единственный их выход в неравной борьбе с олигархами - подтягивать в состав молодежь. Но ведь с юными игроками надо гораздо больше работать. Их нужно многому учить. Да и уже состоявшимся игрокам лишние занятия не повредят. Как тут обойтись без тренировок? А получается, что время на них нет!

Сами ворчим, что уровень хоккейного мастерства в лиге падает. И сами же не даем тренерам время, чтобы это мастерство повышать.