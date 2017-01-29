Бей-беги против импровизации. Превью матча ЦСКА – «Магнитка»

«Бей беги» - так охарактеризовал стиль ЦСКА Данис Зарипов на льду армейского дворца после седьмого матча финальной серии плей-офф-2016.

Впрочем, у «Магнитки» творчеством-импр овизацией дозволено заниматься звену Яна Коваржа, а также Александру Сёмину. Третья и четвертая тройки – те же «бей-беги».

Позавчера «сталевары» в Парке легенд обыграли «Динамо» (2:1) и ждут в Москве армейцев, которые прилетели из Сочи. Так что у кого из соперников больше сил – вопрос.

Есть мнение, что переиграть «Магнитку» ЦСКА не под силу, а вот перебегать – задача реальная.

В Сочи главный тренер красно-синих Дмитрий Квартальнов бросил в бой Андрея Светлакова, который в столкновении с динамовцем Ильей Никулиным получил сотрясение мозга. Неожиданно появился Иван Телегин, которому по случаю рождения дочери давали выходные. Наконец, сыграл вратарь Виктор Фаст, справившийся с болезнью.

Сегодня ожидается появление защитника Богдана Киселевича, задержавшегося в лазарете.

«Магнитка» тоже понесла потерю. Так и хочется написать «невосполнимую». В Ярославле новичок «сталеваров» Томми Сантала героически лег под шайбу и оказался вне игры с диагнозом «перелом плюсневой кости». А ведь финна брали на замену поляка Войтека Вольски, под второе звено.

Мы говорим «Магнитка» - подразумеваем Мозякин. Главный бомбардир отечественного хоккея наколотил 40 шайб, превзошел свой рекорд результативности в КХЛ и на этом останавливаться не намерен. До космической высоты «1000 очков в чемпионатах страны» не хватает 9-ти баллов. Верится, уже в этом сезоне капитан «Магнитки» откроет «Клуб 1000» отечественного хоккея.

Как сдержать Мозякина, Даниса Зарипова, Яна Коваржа, самого результативного защитника этого сезона Криса Ли (он, к слову, забил в ворота ЦСКА золотой гол)? На бумаге рецепт прост – не удаляться и лишить этих технарей-волшебн иков шайбы. Но на льду это мало кому удается. Вот и динамовцам в пятницу не удалось. Сначала Артем Федоров показал Мозякину хвост, а потом Никулин потерял и клюшку, и лучшего снайпера.

Впрочем, без надежного тыла победы соперникам не видать. В финале плей-офф оплотом обороны «Магнитки» стал Василий Кошечкин. С конца прошлого сезона его начал подсиживать герой МЧМ-2017 Илья Самсонов. Главный тренер нашей молодежной сборной Валерий Брагин поставил его выше армейского тезки Сорокина, который уже застолбил место в национальной команде. Любопытно было бы увидеть дуэль двух ИС.

Интуиция подсказывает, что у ЦСКА сегодня сыграет Сорокин, а вот кто у «Металлурга»… Для Самсонова московские армейцы – соперник неизведанный, против них он не играл.

На старте сезона «Магнитка» завоевала Кубок Открытия, победив в Магнитогорске финалиста плей-офф ЦСКА (3:2).

Соберет ли сегодня арена на Ленинградке аншлаг? Ведь недавно даже на СКА на трибунах была тысяча с гаком свободных кресел.