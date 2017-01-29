И третий стал первым. Максим Ковтун реабилитировался за неудачи сезона

Российские фигуристы Максим Ковтун и Михаил Коляда выиграли, соответственно, серебро и бронзу чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Пятый титул подряд сильнейшего на континенте завоевал испанец Хавьер Фернандес. Точнее, играючи забрал себе.

Игра головой



Организаторы чемпионата Европы в Остраве решили сделать «гвоздем программы», то есть заключительным видом соревнований, мужское одиночное катание. Скорее всего, по причине того, что в нем хотя бы у одного представителя Чехии, а именно Михала Бржезины, становившегося бронзовым призером европейского первенства 2013 года, были хотя бы минимальные медальные надежды. Но на самом деле Бржезина уже пару лет результатами не блещет, так что на пьедестал у него реальных шансов было мало. И еще меньше было шансов увидеть борьбу за золото - испанец Хавьер Фернандес сейчас настолько силен, что вероятность его поражения кому-либо примерно равнялась шансам Евгении Медведевой не выиграть золото днем раньше. То есть нулю.

Но лучше бы уж программу чемпионата Европы завершали девушки, потому что тогда зрители хотя бы увидели чистое катание. Мужчины же, как обычно, отметились полным отсутствием безошибочных программ. Фернандес - и тот накосячил выше крыши. Но, тем не менее, все равно стал лучшим с огромным отрывом. И это тот случай, когда ни на каких судей жаловаться никому даже не приходит в голову.

Если же кто-то спросит, почему даже с ошибками Фернандес получает такие оценки, то я бы ответил примерно так: посмотритена его умение владеть телом во время катания. Хавьер то бросает руки, то выдает растанцовку, то играет головой - прямо как прирожденный футболист. Более раскованного фигуриста на планете в данный момент, наверное, нет. Был один - олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, но испанец сейчас в этом компоненте точно не хуже своего японского товарища по группе тренера Брайана Орсера.

И при этом Фернандес, конечно же, исполняет прыжки. Но при этом в программу их вплетает настолько органично, что на них не видно заходов. Если некоторые другие фигуристы на те же четверные заходят как будто ракету в космос запускают, то Фернандес едва ли не в самый неожиданный момент играючи «выстреливает» себя вверх практически невидимым движением. И это впечатляет не только зрителей, но и судей, щедро плюсующих эти прыжки и не сдерживающих себя в оценке компонентов.

Оптимизм перед Хельсинки



До свободы движений Фернандеса Максиму Ковтуну, если честно, пока далеко. Но зато в субботу трехкратный чемпион России пятикратного уже чемпиона Европы перепрыгал. Два четверных прыжка, два тройных акселя во второй половине программы, один из них в каскаде с тройным тулупом - все это и многое другое Ковтун исполнил. Единственное что сорвал - тройной лутц, сделал вместо него двойной. По сравнению с кучей минусов Фернандеса - это вообще ничто. Но компоненты Максима закономерно ниже - да и по технике Хавьер, пусть это и покажется слегка странным, слишком сильно оказался впереди.

Впрочем, главное даже не в том, что Ковтун выиграл третью медаль чемпионатов Европы подряд. Максим впервые в нынешнем сезоне исполнил обе программы ровно. Нестабильность, из-за которой трехкратный чемпион России едва не остался за бортом команды, в Остраве ушла. И это внушает оптимизм перед чемпионатом мира в Хельсинки, где будет определятся количество мест для каждой сборной на Олимпийских играх. На мировое первенство поедут два российских одиночника, и нет сомнений, что третий номер сборной России стал первым.

А вторым - Михаил Коляда. В субботу он с серьезными ошибками исполнил произвольный прокат - упал с четверного лутца, смазал выезд с четверного тулупа и сделал бабочку на одном из акселей. Но оценка, которую Коляда получил за прокат, была достаточно значительной для того, чтобы чемпион России стал бронзовым призером чемпионата Европы. В карьере Михаила это главный на данный момент успех - хотя его катание в Остраве впечатлило далеко не так, как на чемпионате мира в Бостоне, где он стал четвертым.

На этом чемпионате Европы у сборной России был дебютант - серебряный призер чемпионата страны Александр Самарин. И он своим итоговым восьмым местом вряд ли остался удовлетворен, так как занял бы место выше, если бы выступил как в конце декабря в Челябинске, где он катался намного лучше. А вот Морис Квителашвили, в недавнем прошлом талантливый российский юниор, перешедший выступать за Грузию и тоже впервые приехавший на чемпионат Европы, с технической частью почти справился. В компонентах же разница между ним и теми же Ковтуном и Колядой оказалась равна 13 с лишним баллов, и это причина того, что ученик Этери Тутберидзе стал только шестым.