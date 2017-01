Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао (видео)

В Каспийске и в Денвере с разницей в несколько часов прошли турниры Fight Nights Global 58 и UFC on FOX 23.

«Советский спорт» — о главных поединках двух шоу.

В Дагестане местный боец Мурад Мачаев пытался сломить сопротивления экс-бойца UFC бразильца Диего Брандао. Все надеялись, что россиянин «залежит» соперника в партере на протяжении всего боя, однако, Брандао оказался не из робкого десятка. В первом раунде Мачаев его швырял по октагону, как провинившегося котенка. Во втором же раунде, котенок превратился в тигра и пойма Мачаева на болевой прием. Чуть руку не сломал.

В Денвере, как и в Каспийске, не было титульных сражений. Но битвы были жаркие. Все поединки основного карда завершились досрочно.

Полулегкий вес, мужчины: Джейсон Найт во 2-м раунде победил Алекса Касераса удушающим приемом (удушение со спины).

https://t.co/UoqIC8sqOI Watch Jason Knight submit Alex Caceres at UFC on FOX 23 in Denver #SportsTap pic.twitter.com/aphuCXLOFm

Тяжелый вес, мужчины: Фрэнсис Нганноу в 1-м раунде победил Андрея Орловского техническим нокаутом (удары руками).

Это поражения стало для Андрея четвертым подряд в UFC. Возможно, это был его последний бой в лучшей организации мира. Для Нганноу начинаетсч путь к вершине ММА. На данный момент у него внушительная серия из девяти побед кряду. После победы над белорусом он приблизится к топ-5 тяжелого дивизиона. Также есть информация, что его следующим соперником может стать россиянин Александр Волков.

Полусредней вес, мужчины: Хорхе Масвидал во 2-м раунде победил Дональда Серроне техническим нокаутом (удары).

Довольно неожиданный результат. Серроне потерпел первое поражение в последних пяти поединках.

Jorge Masvidal knocks down Donald Cerrone and Cowboy saved by the Bell #UFCDenver #UFC pic.twitter.com/UOb9ltk8WK