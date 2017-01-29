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Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нганноу «уничтожил» Орловского, Мачаев недооценил Брандао (видео)

В Каспийске и в Денвере с разницей в несколько часов прошли турниры Fight Nights Global 58 и UFC on FOX 23.

«Советский спорт» — о главных поединках двух шоу.

В Дагестане местный боец Мурад Мачаев пытался сломить сопротивления экс-бойца UFC бразильца Диего Брандао. Все надеялись, что россиянин «залежит» соперника в партере на протяжении всего боя, однако, Брандао оказался не из робкого десятка. В первом раунде Мачаев его швырял по октагону, как провинившегося котенка. Во втором же раунде, котенок превратился в тигра и пойма Мачаева на болевой прием. Чуть руку не сломал.


В Денвере, как и в Каспийске, не было титульных сражений. Но битвы были жаркие. Все поединки основного карда завершились досрочно.

Полулегкий вес, мужчины: Джейсон Найт во 2-м раунде победил Алекса Касераса удушающим приемом (удушение со спины). 

Тяжелый вес, мужчины: Фрэнсис Нганноу в 1-м раунде победил Андрея Орловского техническим нокаутом (удары руками).

Это поражения стало для Андрея четвертым подряд в UFC. Возможно, это был его последний бой в лучшей организации мира. Для Нганноу начинаетсч путь к вершине ММА. На данный момент у него внушительная серия из девяти побед кряду. После победы над белорусом он приблизится к топ-5 тяжелого дивизиона. Также есть информация, что его следующим соперником может стать россиянин Александр Волков.


Полусредней вес, мужчины: Хорхе Масвидал во 2-м раунде победил Дональда Серроне техническим нокаутом (удары).

Довольно неожиданный результат. Серроне потерпел первое поражение в последних пяти поединках.

Легчайший вес, женщины: Валентина Шевченко 2-м раунде победила Джулианну Пенья, проведя болевой прием (рычаг локтя).

А вот танец победительницы

Девушка дня. Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за Киргизию
Девушка дня. Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за Киргизию

Какие выводы после двух турниров?

  • Дагестанская борьба на вчерашний день оказалась слабее бразильского джиу-джитсу.

  • В тяжелом дивизионе появилась новая сила. Француз Фрэнсис Нганноу сметает всех на своем пути. На этот раз не повезло ветерану ММА, экс-чемпиону организации белорусу Андрею Орловскому.

  • Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес получила следующую соперницу. Ей стала Валентина Шевченко, которая сделала очень больно Джулиане Пенье во время их очного боя.

Бонусы UFC on FOX 23 

Джейсон Найт получил 50 000$ за выступление вечера;
Фрэнсис Нганноу получил 50 000$ за выступление вечера;
Хорхе Масвидал получил 50 000$ за выступление вечера;
Валентина Шевченко получила 50 000$ за выступление вечера.

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