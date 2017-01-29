Девушка дня. Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за Киргизию
Сегодня на турнире UFC россиянка Валентина Шевченко, которая выступает под флагом Киргизии, одержала победу болевым приемом над Джулианой Пеньей. Теперь Валентину ждет титульный поединок за пояс — бой-реванш с бразильянкой Амандой Нуньес.
Как Валентина Шевченко заставила сдаться соперницу. Видео!
Валентина на взвешивании всегда сурова.
Вот так вот, по-русски в Денвере Валентина лепит снеговиков. А затем делает им болевые приемы.
Соблазнительный удар, не так ли?
Девушка должна быть с кулаками.
Шевченко очень любит стрелять из оружия. С 2008 года она активно выступает на на соревнованиях по практической стрельбе из пистолета IPSC, IDPA.
Вместе с тренерами.
Валентина обожает животных. Особенно, коров. Все они живут у нее в квартире. Поверили?
Фотосессия в спортзале.
Валентина - суровая девушка. Она тренируется даже с военными.
Поймат рыбу для Шевченко - не проблема.
Это фотография называется «Осень в Техасе».
Ну, и еще несколько отличных фотографий.