Девушка дня. Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за Киргизию

Сегодня на турнире UFC россиянка Валентина Шевченко, которая выступает под флагом Киргизии, одержала победу болевым приемом над Джулианой Пеньей. Теперь Валентину ждет титульный поединок за пояс — бой-реванш с бразильянкой Амандой Нуньес.

Как Валентина Шевченко заставила сдаться соперницу. Видео!

Валентина на взвешивании всегда сурова.

Ready for tomorrow! Are you ready? #UFCDenver Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Янв 27 2017 в 8:08 PST

Вот так вот, по-русски в Денвере Валентина лепит снеговиков. А затем делает им болевые приемы.

⛄⛄⛄ #Colorado #UFCDenver #Снеговик Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Янв 25 2017 в 8:53 PST

Соблазнительный удар, не так ли?

Behind the scenes at photoshoot with @sanjaynpatel photo by @profor_nelson #ufc #ufcdenver Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Янв 22 2017 в 11:00 PST

Девушка должна быть с кулаками.

Teaser from December @sanjaynpatel photoshoot. #ufcdenver Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Янв 19 2017 в 7:51 PST

Шевченко очень любит стрелять из оружия. С 2008 года она активно выступает на на соревнованиях по практической стрельбе из пистолета IPSC, IDPA.

#Texas Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Янв 5 2017 в 10:47 PST

Вместе с тренерами.

👊👊👊 #UFC #BulletValentina photo credit: @sanjaynpatel @profor_nelson Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 21 2016 в 7:45 PST

Валентина обожает животных. Особенно, коров. Все они живут у нее в квартире. Поверили?

My pets 🐮🐮🐮🤗🤗🤗 #Ranch #Texas December 2016. Гостинцы для коровок 🐮🐮🐮 Ранчо. Техас. Декабрь 2016 Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 16 2016 в 7:18 PST

Фотосессия в спортзале.

Really enjoyed to work with @sanjaynpatel and @profor_nelson Excited for the results! #photoshoot #ufc #UFCDenver #BulletValentina Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 14 2016 в 10:05 PST

Валентина - суровая девушка. Она тренируется даже с военными.

Поймат рыбу для Шевченко - не проблема.

Spent excellent day of fishing in Corpus Christi with friends! Океанская рыбка. #outdoors #fishing #CorpusChristi #winterfishing #BulletValentina #Texas Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 1 2016 в 5:46 PST

Это фотография называется «Осень в Техасе».

Beautiful autumn weather in Texas. November 2016. Осень в Техасе. #Texas #Autumn #UFCFighter #BulletValentina #осень Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Ноя 26 2016 в 7:22 PST

Ну, и еще несколько отличных фотографий.

Hace un tiempo ... #tbt #Lima #Peru #ChicaSoho #bulletValentina #ufc #ufcfighter Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Ноя 22 2016 в 10:52 PST

#FoxwoodsCasino #Connecticut #UFCFighter #bulletValentina Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Ноя 20 2016 в 5:41 PST

#UFC #UFCFighter #BulletValentina Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Сен 15 2016 в 7:52 PDT



