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Девушка дня. Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за Киргизию

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушка дня. Россиянка Валентина Шевченко, которая дерется в UFC за Киргизию

Сегодня на турнире UFC россиянка Валентина Шевченко, которая выступает под флагом Киргизии, одержала победу болевым приемом над Джулианой Пеньей. Теперь Валентину ждет титульный поединок за пояс — бой-реванш с бразильянкой Амандой Нуньес.

Как Валентина Шевченко заставила сдаться соперницу. Видео! 

Валентина на взвешивании всегда сурова.

Ready for tomorrow! Are you ready? #UFCDenver

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Вот так вот, по-русски в Денвере Валентина лепит снеговиков. А затем делает им болевые приемы.

⛄⛄⛄ #Colorado #UFCDenver #Снеговик

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Соблазнительный удар, не так ли?

Behind the scenes at photoshoot with @sanjaynpatel photo by @profor_nelson #ufc #ufcdenver

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Девушка должна быть с кулаками.

Teaser from December @sanjaynpatel photoshoot. #ufcdenver

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Шевченко очень любит стрелять из оружия. С 2008 года она активно выступает на на соревнованиях по практической стрельбе из пистолета IPSC, IDPA.

Shooting today with James Bond's gun 🙂 #WalterPPK 👍👍👍🔫🔫🔫 at @armsroomtx . 1 of November 2016. #JamesBond #gun

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

#Texas

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Вместе с тренерами.

👊👊👊 #UFC #BulletValentina photo credit: @sanjaynpatel @profor_nelson

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Валентина обожает животных. Особенно, коров. Все они живут у нее в квартире. Поверили?

Фотосессия в спортзале.

Really enjoyed to work with @sanjaynpatel and @profor_nelson Excited for the results! #photoshoot #ufc #UFCDenver #BulletValentina

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Валентина  - суровая девушка. Она тренируется даже с военными.

Поймат рыбу для Шевченко - не проблема.

#Sunday 🌞 #DiaDeRelax 🌞🌞 Tirando atarraya on the beach 😊😊😊 #castnet #fishergirl #atarraya #playa

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

 

Это фотография называется «Осень в Техасе».

Beautiful autumn weather in Texas. November 2016. Осень в Техасе. #Texas #Autumn #UFCFighter #BulletValentina #осень

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

Ну, и еще несколько отличных фотографий.

Hace un tiempo ... #tbt #Lima #Peru #ChicaSoho #bulletValentina #ufc #ufcfighter

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

#FoxwoodsCasino #Connecticut #UFCFighter #bulletValentina

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

#UFC #UFCFighter #BulletValentina

Фото опубликовано Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)


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