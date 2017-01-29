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Вратарь забил фантастический гол, которого еще не видели в НХЛ! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вратарь забил фантастический гол, которого еще не видели в НХЛ! (видео)

В Лос-Анджелесе прошли конкурсы хоккейного мастерства. Называем пять моментов, чем они нам запомнились…

1. Забег Макдэвида

20-летний капитан «Эдмонтона», лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид обладает какой-то невероятной скоростью. Когда тесты проходили в «Ойлерз», то Макдэвид обогнал ближайшего преследователя на полсекунды. Да что я вам рассказываю? Вы помните, как Коннор убежал от Павла Дацюка на Кубке мира – в матче против звезд Северной Америки. Тот эпизод – как визитка наследника Кросби и Гретцки.

В прошлом году форвард «Детройта» Дилан Ларкин установил рекорд всех времен, обновив достижение Майка Гартнера – он пробежал по периметру площадки за 13,172 секунды.

Макдэвид выиграл конкурс среди всех дивизионов, показав во внутреннем соревновании – 13,02. И вот ему дали шанс – побить рекорд Ларкина. Коннор показал 13,31.


Где он потерял эти 0,138 секунды? Мне показалось, что Ларкин стартовал с легким заступом, а когда проезжал за воротами, то заложил рискованный вираж – не шлепнулся, но это помогло ему выиграть какие-то доли.

Мое мнение – выставьте Макдэвида и Ларкина один на один на конькобежном катке в Сочи, и капитан «Эдмонтона» легко победит. Но не проверишь – не узнаешь.

2. Щелчок Уэбера

В конкурсе на силу щелчка защитник «Монреаля» Ши Уэбер показал 102,8 мили в час (165,44 км/ч).

Рекорд всех времен принадлежит защитнику «Бостона» Здено Харе – 108,8 мили в час (175,1 км/ч). И до этого результата Уэбер, конечно, не дотянулся. Более того, он не обновил и свой личный рекорд – 108,5 мили в час (174,61 км/ч), показанный в 2015 году.

А какой результат был показан недавно на «Матче звезд» КХЛ? Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов запулил шайбу со скоростью 159,47 км/ч.

Ну что ж, конкуренцию нынешнему Уэберу он бы составил.

Что интересно, в этом конкурсе также участвовал Александр Овечкин. В двух попытках он сначала промахнулся мимо ворот, а потом щелкнул на 97,8 мили в час (157,39 км/ч).

3. Бросок Смита

В одном из конкурсов нужно было бросать по воротам. Так вот, самое большое количество баллов (20) давали за то, если ты попадешь от ворот до других ворот, которые закрыты щитом – и там только маленькая дырочка. Обычно такие конкурсы проводятся на матчах для болельщиков, и в случае успеха они получают автомобиль.


И вот вратарь «Аризоны» Майк Смит с первой же попытки в эту дырочку попал. Гениально!

4. Гол Кеслера-младшего

Очень жаль, что НХЛ отказалась от конкурса на самый красивый буллит. Так здорово было смотреть на Александра Овечкина в шляпе или Брента Бернса в костюме Чубакки.

Но вот Райан Кеслер пригласил своего сына пробить один из буллитов – и он отправил шайбу в ворота одного из лучших голкиперов лиги – Кэри Прайса из «Монреаля»!

Конечно, Прайс поддавался. Но это всегда трогательно.

5. Овечкин и Кросби

Два лучших игрока современности только однажды выступали в одной команде – на «Матче звезд» в 2007 году. И вот десять лет спустя они снова встретились.


Теперь Овечкин и Кросби тепло общались в Лос-Анджелесе. А я вспомнил, как «Питтсбург» закончил регулярный чемпионат перед локаутом на последнем месте. С вероятностью 64 процента именно «Пингвинз» должны были получить первый пик на драфте. «Вашингтон» имел 16 процентов в этой лотерее.

Представляете? Четыре к одному, что Овечкин должен был бы оказаться в «Питтсбурге». Сейчас он играл бы в одной команде с Сидни Кросби и наверняка имел бы этот Кубок Стэнли. А может, два. Евгений Малкин же выступал бы в «Вашингтоне». Хоккейный мир мог измениться до неузнаваемости!
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